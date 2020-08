¿Cuánto dinero obtendrás con el seguro por desempleo de Trump?

CNET

El beneficio semanal de US$600 por desempleo de la Ley CARES finalizó el 31 de julio y dado que no había un reemplazo ni extensión para prolongar la ayuda federal por desempleo para los afectados por la pandemia de COVID-19, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 8 de agosto para reactivar los pagos de ayuda, aunque ahora serán US$400, y no US$600.

"Estoy tomando medidas para proporcionar US$400 adicionales por semana en beneficios ampliados", dijo Trump durante una conferencia de prensa en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. "Se pedirá a los estados que cubran el 25 por ciento de los costos utilizando fondos existentes, como las decenas de miles de millones de dólares disponibles del fondo de alivio del coronavirus. Bajo este plan, los estados podrán ofrecer mayores beneficios si así lo eligen y el gobierno federal cubrirá el 75 por ciento de los costos".

De acuerdo con la orden ejecutiva, la cantidad de US$400 se otorgará hasta el 27 de diciembre, pero no se sabe cuándo es que estos fondos adicionales empezarán a ser integrados en los cheques del seguro de desempleo.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca realizada el 10 de agosto, los medios preguntaron cuándo es que los beneficiarios obtendrían el apoyo por desempleo de US$400, a lo que la Secretaria de Prensa Kayleigh McEnany contestó: "Esperamos verlo rápidamente y de inmediato". Ella dice que la velocidad para hacer llegar los fondos a las personas elegibles dependerá de cada estado, ya que son ellos los que tendrán que aportar US$100.

El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo durante una segunda rueda de prensa en la Casa Blanca que la mayoría de los estados podrían comenzar a enviar los beneficios por desempleo de US$400 "dentro de una semana o dos". Trump dijo que el financiamiento del 25 por ciento del estado dependería de cada estado.

Junto con la extensión del apoyo ampliado por desempleo, Trump también firmó otras tres órdenes ejecutivas para extender la moratoria sobre desalojos, diferir los pagos de deuda estudiantil y postergar el pago de impuestos sobre la nómina. Por el momento, se desconoce cuándo es que entrarán en vigor estas acciones ejecutivas o si serán impugnadas por los demócratas.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, emitieron una declaración conjunta el sábado 8 de agosto por la noche en respuesta a las acciones ejecutivas de Trump solicitándole a los republicanos regresar a la mesa de negociaciones.

"Los magros anuncios de hoy muestran que el presidente Trump aún no comprende la gravedad o la urgencia de la crisis de salud y la crisis económica que enfrentan las familias trabajadoras", dijeron los dos legisladores. "Por ejemplo, el anuncio del presidente no solo no extiende la moratoria de desalojo, sino que no brinda asistencia para ayudar a pagar el alquiler, lo que solo dejará a familias desesperadas viendo cómo se acumulan sus deudas. En lugar de aprobar un proyecto de ley, el presidente Trump está recortando los beneficios de desempleo de las familias y empujando a los estados a una crisis presupuestaria, obligándolos a hacer recortes devastadores a los servicios de vida o muerte".

Los pagos semanales de US$600, que forman parte del programa llamado Compensación Federal de Desempleo Pandémico (FPUC), fue una característica popular del paquete inicial de estímulo económico, ya que extendió la ayuda federal de desempleo para apoyar a los afectados por la pandemia. Y ahora que la Ley HEALS (que significa Salud, Asistencia Económica, Protección de Responsabilidad y Escuelas) fue propuesta oficialmente, las negociaciones entre demócratas y republicanos continúan para llegar a una propuesta final.

Actualización: El contexto político actual y las diferentes opiniones

Antes de que el presidente Trump firmara los memorándum para reactivar el envío de beneficios por desempleo, los demócratas y republicanos fueron incapaces de llegar a un acuerdo sobre el siguiente paquete económico. Las negociaciones del pasado viernes, 7 de agosto, fueron calificadas como "decepcionantes", por Schumer de acuerdo con un reportaje de CNBC.

El lunes 10 de agosto, Mnuchin dijo a CNBC que la Casa Blanca y los republicanos estaban dispuestos a retomar las negociaciones con los demócratas.

Desde que el presidente firmó la orden ejecutiva y los 3 memorándums, el liderazgo demócrata se ha pronunciado sobre si las acciones ejecutivas tomadas fueron constitucionales, pero aún no se sabe si presentarán una demanda para bloquear el cumplimiento de las órdenes. "Mis asesores constitucionales me dicen que (las acciones ejecutivas) son absurdamente inconstitucionales", dijo Pelosi el domingo 9 de agosto a CNN.

Cuando se le preguntó si las negociaciones continuarían, Pelosi contestó que espera que así sea.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el lunes 10 de agosto que su estado no tiene los fondos suficientes para proporcionar el 25 por ciento del beneficio de desempleo de US$400, según un reporte de Los Angeles Times. Newsom dijo que el estado necesitaría un total de US$700 millones para cubrir el porcentaje que le corresponde a California.

Otro problema que tendrán que enfrentar los gobiernos estatales es el tiempo que lleva implementar los beneficios por desempleo. La administración del gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, dice que la acción ejecutiva del presidente requerirá la creación de un programa completamente nuevo.

"Esto no es algo que ningún estado puede hacer rápidamente", dijo su oficina en un comunicado publicado por AP.

Los estados que soliciten fondos con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y establezcan un sistema para distribuir el dinero tendrán acceso a US$44,000 millones, dijo un funcionario del Departamento de Trabajo al Wall Street Journal el 13 de agosto. Sin embargo, si todos los estados utilizan este fondo para otorgar los beneficios por desempleo, estos tendrían una duración de cinco a seis semanas, lo que es mucho menor a la fecha límite del memorando ejecutivo que establece que los beneficios serían otorgados hasta el 27 de diciembre.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

Lo que sabemos del segundo paquete de ayuda económica por coronavirus [fotos] Ver fotos +15 Más

¿Cuánto recibiría bajo el memorándum del presidente Trump?



De acuerdo con la acción ejecutiva firmada por el presidente, un pago de US$400 sería enviado a aquellas personas que solicitaron beneficios por desempleo, adicionalmente a los fondos que reciben por el estado. Del monto total, US$300 provienen directamente del gobierno federal y los otros US$100 provendrán de los estados mediante el Fondo de Ayuda para el Coronavirus y el Fondo de Ayuda para Desastres del Departamento de Seguridad Nacional.

¿Qué se está haciendo para extender el apoyo por desempleo?

Los demócratas del Congreso han seguido presionando para extender los beneficios por desempleo. A mediados de mayo, la Cámara de Representantes aprobó la propuesta de Ley HEROES, pero no fue aprobada por el Senado y que ampliaría los beneficios federales por desempleo hasta el 31 de enero de 2021. Esta propuesta de ley también hubiera creado los cimientos para el envío de un segundo cheque.

La Ley de Seguridad y Alivio de los Trabajadores, propuesta por el senador Michael Bennet (demócrata de Colorado), el senador Jack Reed (demócrata de Rhode Island) y el representante Don Beyer (demócrata de Virginia), extendería los beneficios de desempleo hasta que Trump declare que el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19 ha terminado. En ese caso, los beneficios por desempleo continuarían durante 30 días adicionales y luego terminarían. Las personas que todavía estén desempleadas recibirían fondos semanales, pero la cantidad se reduciría en el transcurso de 13 semanas, dependiendo de la tasa de desempleo de cada estado.

Los republicanos se opusieron a ambas propuestas, incluido el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Los líderes republicanos han tenido problemas con la extensión de la ayuda por desempleo alegando que esta medida está desalentando a que los trabajadores regresen a sus trabajos. El senador Lindsey Graham dijo en abril que la autorización de la extensión de los beneficios por desempleo pasaría "sobre nuestros cadáveres". McConnell dijo el 6 de julio que el próximo proyecto de ley de alivio económico podría contener un segundo cheque para aquellos que ganan US$40,000 al año o menos.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin le dijo a Bloomberg el 23 de junio que hay discusiones sobre otro proyecto de ley de estímulo. Dijo, sin embargo, que éste se centraría en las empresas más afectadas por la pandemia.

El 1 de julio, los demócratas del senado introdujeron un proyecto de ley para extender la ayuda por desempleo hasta marzo. El dinero disponible estaría vinculado a la tasa de desempleo de cada estado. Por ejemplo, cuando la tasa de desempleo promedio de tres meses de un estado esté por debajo del 11 por ciento, la cantidad de ayuda se reduciría en US$100 hasta que el promedio llegue a menos del 6 por ciento.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Debes usar mascarilla o cubrebocas durante la crisis...

¿Qué propone la Ley Heals?

La Casa Blanca y los republicanos del Senado están de acuerdo en aprobar un nuevo paquete económico. McConnell presentó la propuesta de Ley HEALS frente al Senado el 27 de julio. Se trata de un paquete de US$1 billón que se enfocaría en crear o modificar programas ofrecidos bajo la Ley CARES, como el seguro por desempleo y el cheque de estímulo económico.

No todos los detalles estuvieron disponibles de inmediato, pero el Partido Republicano propone una reducción de los US$600 por semana a US$200. Luego, en septiembre, el beneficio se ajustaría y se combinaría con los beneficios por desempleo de los estados para igualar el 70 por ciento del salario de un trabajador.

Según el Instituto de Política Económica, si el Congreso decide restablecer el bono federal de beneficios por desempleo ––en cualquier cantidad–– es probable que los pagos tarden entre dos a cuatro semanas en llegar a los estados, y después serían enviados a los beneficiarios. Hasta ahora, la propuesta se ha presentado solo en el Senado. Los líderes demócratas del Congreso están negociando actualmente con el Partido Republicano sobre los detalles del plan.

¿Qué proponía la Ley CARES?

El Congreso aprobó la ley de ayuda y respuesta económica por el coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) de US$2.2 billones para ayudar al país a recuperar su estabilidad económica después de que las ciudades empezaran a cerrar debido a la pandemia de coronavirus.

Desde que comenzaron las reglas de confinamiento, decenas de millones de personas han recibido la ayuda federal por desempleo. Así, los estados están otorgando entre US$235 y US$1,220 semanalmente en asistencia a cada individuo, los US$300 y US$600 adicionales por semana de Compensación Federal por Desempleo por la Pandemia representan un componente importante para las finanzas de mucha gente.

¿Quién calificaba para recibir el seguro de desempleo ampliado?

Si has sido despedido o suspendido, calificas para solicitar beneficios por desempleo en el estado donde vives. Una vez que el estado aprueba tu caso, calificas para recibir el seguro estatal que te corresponde.

Debido a que los estados cubren del 30 al 50 por ciento de los salarios de una persona (algunos estados proporcionan y otros ofrecen menos), se agregaron los US$600 adicionales del gobierno federal para ayudar a llenar el vacío.

¿Cómo ayuda a la gente despedida o suspendida la Ley CARES?

Cada estado tiene sus propios criterios para determinar quién califica para recibir el seguro de desempleo —y qué beneficios están incluidos. Es decir, cuánto dinero se puede recibir, lo que suele basarse en los ingresos, o durante cuánto tiempo podrás recibir el seguro, que suele basarse en el tiempo en que estuviste en tu empleo más reciente. La Ley CARES ofreció un fondo extra, lo que agrega hasta US$600 adicionales a la semana —al tiempo, extendió el seguro de desempleo estatal a un máximo de 39 semanas, en lugar de las típicas 26 semanas.

Angela Lang/CNET

¿Cómo se calculan mis beneficios por desempleo?



Cada estado determina cuánto recibirá cada persona que solicita el seguro, usualmente con base en el ingreso bruto del trabajador. Eso varía de estado a estado, pero suele ubicarse entre US$300 y US$500.

¿Cómo puedo saber si califico para el seguro de desempleo?

Los criterios de elegibilidad varían entre cada estado, pero la regla general es que debes solicitarlos si has perdido tu empleo o fuiste suspendido sin que haya sido culpa tuya. Esto incluye la pérdida directa o indirecta de tu trabajo por la pandemia en curso.

¿Cómo lo manejan los diferentes estados?

De nuevo, la duración del beneficio y la cantidad varían. La mayoría de los estados ofrecen hasta 26 semanas de seguro, aunque otros, como Georgia, limitan los beneficios a 12 semanas. Por otro lado, Delaware ofrecerá un seguro hasta por 30 semanas. El monto del beneficio semanal depende del ingreso bruto de cada solicitante cuando estaba empleado y oscila entre US$300 y US$600, con algunas excepciones. Mississippi paga hasta US$235, mientras que el máximo del estado de Massachusetts es de US$1,220.

Calendario de estrenos de cine 2020-2021 tras los retrasos por el coronavirus [fotos] Ver fotos +97 Más

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la política en mi estado?

La agencia del Trabajo de cada estado ofrece más información al respecto de sus seguros de desempleo.

¿Cómo ayuda la Ley CARES a los trabajadores independientes?



La Ley CARES también creó el programa de asistencia al desempleo en la pandemia (PUA, por sus siglas en inglés), el cual ofrece beneficios a personas que normalmente no tendrían derecho a un seguro de desempleo en los estados, como trabajadores ocasionales, freelancers, independientes y pequeños negocios cuyo ingreso se haya visto impactado a causa de la pandemia. Bajo la Ley CARES, el financiamiento del PUA estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2020.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia.