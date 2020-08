Seguro de desempleo ampliado de US$600: Esto es lo que se sabe

CNET

El Congreso aprobó la ley de ayuda y respuesta económica por el coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) de US$2.2 billones para ayudar al país estadounidense a recuperar su estabilidad económica después de que las ciudades empezaran a cerrar debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, ese financiamiento adicional finaliza el 31 de julio, aunque para muchos, sus pagos de US$600 se detendrán este fin de semana. El Congreso aún tiene que aprobar un nuevo paquete o extensión para estos fondos adicionales.

Desde que comenzaron las reglas de confinamiento, decenas de millones de personas han recibido la ayuda federal por desempleo. Así, los estados están otorgando entre US$235 y US$1,220 semanalmente en asistencia a cada individuo, los US$300 y US$600 adicionales por semana de Compensación Federal por Desempleo por la Pandemia representan un componente importante para las finanzas de mucha gente.

Cuando el programa fue lanzado en marzo, se programó para durar cuatro meses, por lo que terminaría el 31 de julio de 2020. Y como no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, estamos cerca de ese día. Y aunque el Congreso no ha aprobado una extensión, se habla de una solución a corto plazo mientras el Congreso delibera sobre un nuevo paquete de estímulo económico. Sin embargo, el plan considerado por los republicanos del Senado reduciría el pago semanal de US$600 a US$100.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el plan del partido republicano estaría basado en "aproximadamente un reemplazo salarial del 70 por ciento", informó el jueves CNBC. La suspensión del impuesto sobre la nómina del presidente Donald Trump no se incluirá en este próximo paquete, pero Mnuchin dijo que podría incluirse en una futura legislación. Se espera que el plan republicano, que es una respuesta a la Ley Heroes que aprobó la Cámara de Representantes en mayo, se presente como legislación la próxima semana.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información

¿Quién califica para recibir el seguro de desempleo ampliado?



Si has sido despedido o suspendido, calificas para solicitar beneficios por desempleo en el estado donde vives. Una vez que el estado aprueba tu caso, eres elegible para recibir el seguro estatal al tiempo que tienes derecho a la compensación federal por desempleo a causa de la pandemia que es de hasta US$600 a la semana, que paga el gobierno federal.

¿Cómo ayuda a la gente despedida o suspendida la Ley CARES?

Cada estado tiene sus propios criterios para determinar quién califica para recibir el seguro de desempleo —y qué beneficios están incluidos. Es decir, cuánto dinero se puede recibir, lo que suele basarse en los ingresos, o durante cuánto tiempo podrás recibir el seguro, que suele basarse en el tiempo en que estuviste en tu empleo más reciente. La Ley CARES ofreció un fondo extra, lo que agrega hasta US$600 adicionales a la semana —al tiempo, extendió el seguro de desempleo estatal a un máximo de 39 semanas, en lugar de las típicas 26 semanas.

¿Cómo se calculan mis beneficios por desempleo?

Cada estado determina cuánto recibirá cada persona que solicita el seguro, usualmente con base en el ingreso bruto del trabajador. Eso varía de estado a estado, pero suele ubicarse entre US$300 y US$500.

¿Cómo puedo saber si califico para el seguro de desempleo?

Los criterios de elegibilidad también varían entre cada estado, pero la regla general es que debes solicitarlos si has perdido tu empleo o fuiste suspendido sin que haya sido culpa tuya. Esto incluye la pérdida directa o indirecta de tu trabajo por la pandemia en curso.

¿Cómo lo manejan los diferentes estados?

De nuevo, la duración del beneficio y la cantidad varían. La mayoría de los estados ofrecen hasta 26 semanas de seguro, aunque otros, como Georgia, limitan los beneficios a 12 semanas. Por otro lado, Delaware ofrecerá un seguro hasta por 30 semanas. El monto del beneficio semanal depende del ingreso bruto de cada solicitante cuando estaba empleado y oscila entre US$300 y US$600, con algunas excepciones. Mississippi paga hasta US$235, mientras que el máximo del estado de Massachusetts es de US$1,220.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la política en mi estado?

La agencia del Trabajo de cada estado ofrece más información al respecto de sus seguros de desempleo.

¿Cómo ayuda la Ley CARES a los trabajadores independientes?



La Ley CARES también creó el programa de asistencia al desempleo en la pandemia (PUA, por sus siglas en inglés), el cual ofrece beneficios a personas que normalmente no tendrían derecho a un seguro de desempleo en los estados, como trabajadores ocasionales, freelancers, independientes y pequeños negocios cuyo ingreso se haya visto impactado a causa de la pandemia. Bajo la Ley CARES, el financiamiento del PUA estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2020.

¿Cuándo exactamente concluyen los apoyos de US$600?

Si bien, la compensación federal de desempleo (FPUC, por sus siglas en inglés) de la Ley Cares expira el 31 de julio, aquellos que recibieron el dinero extra podrán verlo desaparecer antes de que se termine el mes. Todos los estados, con excepción de uno, tienen el sábado 25 de julio como fecha límite para solicitar la ayuda por desempleo; Nueva York lo tiene como fecha límite el domingo 26 de julio. El pago se realiza durante la primera mitad de la semana, dependiendo del estado. Esto significa que las personas que reciben el FPUC recibirán su último pago de US$600 antes del 31 de julio.

¿Qué esfuerzos se llevan a cabo para extender el seguro de desempleo ampliado?

Congresistas demócratas están presionando para lograr que se extiendan los beneficios por desempleo. La Ley Heroes, aprobada por la Cámara de Representantes en mayo (mas no por el Senado), extendería los pagos hasta el 31 de enero de 2021. También trazaría el camino para un segundo pago del estímulo económico.

La Ley de Seguridad y Alivio de los Trabajadores, propuesta por el senador Michael Bennet (demócrata de Colorado), el senador Jack Reed (demócrata de Rhode Island) y el representante Don Beyer (demócrata de Virginia), extendería los beneficios de desempleo hasta que Trump declare que el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19 ha terminado. En ese caso, los beneficios por desempleo continuarían durante 30 días adicionales y luego terminarían. Las personas que todavía estén desempleadas recibirían fondos semanales, pero la cantidad se reduciría en el transcurso de 13 semanas, dependiendo de la tasa de desempleo de cada estado.

Los republicanos se opusieron a ambas propuestas, incluido el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Los líderes republicanos han tenido problemas con la extensión de la ayuda por desempleo alegando que esta medida está desalentando a que los trabajadores regresen a sus trabajos. El senador Lindsey Graham dijo en abril que la autorización de la extensión de los beneficios por desempleo pasaría "sobre nuestros cadáveres". McConnell dijo el 6 de julio que el próximo proyecto de ley de alivio económico podría contener un segundo cheque para aquellos que ganan US$40,000 al año o menos.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin le dijo a Bloomberg el 23 de junio que hay discusiones sobre otro proyecto de ley de estímulo. Dijo, sin embargo, que éste se centraría en las empresas más afectadas por la pandemia.

El 1 de julio, los demócratas del senado introdujeron un proyecto de ley para extender la ayuda por desempleo hasta marzo. El dinero disponible estaría vinculado a la tasa de desempleo de cada estado. Por ejemplo, cuando la tasa de desempleo promedio de tres meses de un estado esté por debajo del 11 por ciento, la cantidad de ayuda se reduciría en US$100 hasta que el promedio llegue a menos del 6 por ciento.

Un plan que los republicanos del Congreso están considerando es reducir el beneficio por desempleo semanal de US$600 a US$100 según informó CNBC. Hay conversaciones para aprobar una extensión de los fondos adicionales, en lo que el Congreso debate sobre el nuevo paquete económico.

La Casa Blanca y los republicanos del Senado están de acuerdo en aprobar un nuevo paquete económico. Sin embargo, los detalles no se darán a conocer sino hasta el lunes 27 de julio, y la legislación se presentaría en algún momento de la próxima semana.

Sin embargo, incluso si el Congreso extiende la ayuda antes del 31 de julio, los estados tardarían entre dos y cuatro semanas en restablecer los beneficios, según el Instituto de Política Económica.

¿Qué pasará el 31 de julio si no se aprueba una extensión?

Esos US$600 adicionales por semana se terminarían. Quienes aún sean elegibles para el seguro de desempleo seguirán recibiendo el seguro estatal por desempleo.