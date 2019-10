Halloween 2019: Cómo monitorizar a tus hijos en su búsqueda de dulces

Screenshot by Alina Bradford/CNET

Los padres cuyos hijos participarán en la tradición de trick-or-treat de Halloween en que los niños salen a pedir dulces o a participar en actividades del Día de Brujas podrán encontrar cierto alivio a sus preocupaciones. Si no los pueden acompañar en persona, los padres les podrán seguir el rastro a través de sus teléfonos con los siguientes apps.

Buscar a mis amigos y familiares con Find My

En junio de 2019, Apple anunció que unificaría los apps de Find My iPhone y Find My Friends en un solo app llamado Find My.

Una de las principales novedades es que ahora en una sola pantalla encontrarás una pestaña llamada "Personas" y otra llamada "Dispositivos". En la primera pestaña encontrarás la posibilidad de compartir tu ubicación de tres formas: compartir por 1 hora, compartir el resto del día y compartir indefinidamente.

Tus hijos pueden escoger compartir su ubicación hasta el final del día o de manera indefinida. Una vez que comparten su ubicación, podrás ver su recorrido en el mapa.

Lee más: ¿Cómo usar Find My o Dónde está en iOS 13?

Apps de rastreo de Life360

Si ciertos miembros de tu familia tienen un iPhone y otros tienen celulares Android, puedes usar los apps de Life360. En Android, el app se llama Family Locator, en el iPhone, el app se llama Find My Family, Friends, Phone. Como el app Find My para el iPhone, verás un mapa en vivo con la ubicación de la persona. Pero, a diferencia del app de Apple, también podrás ver el historial de ubicación de tus familiares.

WhatsApp

Teniendo en cuenta que los usuarios tienen que tener al menos 16 años para usar WhatsApp, el app se puede utilizar para compartir la ubicación durante un período específico de tiempo a través de chat individual o a través de un chat grupal.

En la configuración de teléfono de tu hijo, vete a Apps & Notifications (Apps y notificaciones), luego a App permissions and Location (Permisos de app y ubicación). Selecciona WhatsApp, y luego si quieres compartir tu ubicación en tiempo real. Una vez estés en el app, abre un chat individual o de grupo, selecciona Attach o Adjuntar, Location (Ubicación) y Share Live Location (Compartir ubicación en vivo). Luego puedes seleccionar por cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación.

Apps pagados de operadoras

Si quieres más control, las cuatro grandes operadoras en Estados Unidos ofrecen apps que requieren de una suscripción por pago: Verizon Smart Family, AT&T Secure Family, Sprint Family Locator y T-Mobile FamilyWhere. Cada uno de estos apps tienen un precio promedio de US$10 al mes para localizar entre dos y 10 teléfonos, dependiendo de las funciones individuales de cada uno de los apps.