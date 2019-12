Cómo dejar lista tu casa inteligente cuando sales de viaje

Josh Miller/CNET

El atractivo de una casa inteligente es, en parte, la monitorización que puede darse cuando estás en el trabajo o has salido. Tu casa inteligente puede funcionar igual de bien si vas a estar fuera durante días o semanas. Si te vas de vacaciones durante estas fiestas, tenemos algunos trucos para dejar tu hogar inteligente solo pero con total confianza.

Termostatos

Si tienes un termostato inteligente, la mayoría de tipos detectarán que estás fuera de casa y te ofrecerán la opción de regularlos remotamente. Y seguramente ese sea precisamente el motivo por el que compraste un termostato. Es una gran ventaja si estás fuera de casa durante unas horas y puedes regular la temperatura desde la distancia.

Para periodos de tiempo más largos o para termostatos que incluyen modo vacaciones, es una buena idea ver cuáles son los límites de temperatura. Asegúrate de que puedas ajustarlos remotamente pero la idea es determinar esos límites y olvidarte. Así que antes de irte, introduce los límites de temperatura en tu termostato para que puedas ahorrar dinero a la vez que tu casa está segura.

Los límites de temperatura máxima y mínima te ahorrarán más energía si se aproximan a la temperatura exterior, en lugar de poner aquella que prefieres cuando estás en casa. Sin embargo, deberían ser temperaturas lo suficientemente seguras para tu hogar.

Luces y cortinas



Mis padres siempre dejaban la televisión puesta cuando estábamos fuera para que la gente creyera que estábamos en casa. De niña me pareció un juego curioso, pero ahora que tengo mi propia casa me parece que tiene sentido. Encender las luces no es una protección absoluta en contra de ladrones, pero hacer que tu televisor o luces imiten el comportamiento humano es un buen comienzo. La programación de luces y los enchufes inteligentes pueden hacer eso.

Una buena norma es que las luces del exterior tienen que estar encendidas durante la noche pero apagadas durante el día. Mientras que las luces interiores tienen que encenderse y apagarse en diferentes habitaciones. Si tienes enchufes inteligentes, considera crear un horario que replique aquello que sueles hacer cuando estás en casa.

Si tienes cortinas, déjalas corridas. Las luces encendidas pueden evitar el crimen pero las cortinas abiertas pueden convertir tu salón de estar en un escaparate para los ladrones.

Cámaras, timbres y sistemas de seguridad

Recientemente han salido al mercado varios sistemas de seguridad inteligentes. Si tienes uno, es importante ponerlo al día antes de salir de viaje. Las funciones de seguridad varían en función del producto que tengas. Sin importar cuál sea el modelo o marca, es una buena idea asegurarte de que los sensores de movimiento, cámaras, cerraduras y timbres tengan pilas recién cargadas y hayas activado la función de que envíen notificaciones a las personas adecuadas en caso de emergencias.

Con el caso concreto de las cámaras, asegúrate de que la lente esté limpia y no tenga delante objetos decorativos o suciedad que puedan obstruir su vista. Si has cambiado las funciones de tu cámara para que ignore el movimiento en ciertas áreas de tu casa, ahora es un buen momento para cambiar esa función y volver a ponerla en la máxima vigilancia. Y asegúrate de que la configuración de notificaciones esté activada para notificar a la gente adecuada en los momentos adecuados.

Detectores de ambiente

Los detectores de humo y monóxido de carbono ofrecen paz a diario. Incluso más si estás fuera de casa. Asegurarte de que estos aparatos tengan pilas recién cargadas, además de una buena conexión Wi-Fi y el firmware actualizado. Mira también cuáles son las funciones de notificación para asegurarte de recibir los avisos adecuados.

Si tus detectores no están conectados a un servicio de monitorización en directo, es todavía más importante que recibas una notificación al dispositivo móvil adecuado. De este modo, puedes pedirle a un amigo o vecino que compruebe cómo están las cosas si recibes una alerta sospechosa.

Robots aspiradora y otros pequeños electrodomésticos

Hay varios robots aspiradora que tienen opciones de programado. Si se trata de una función que usas a menudo, desactívala cuando estés de viaje. Si no hay nadie en casa ensuciando, la aspiradora no necesita funcionar. Además si has aumentado la sensibilidad de los sensores de movimiento de tu sistema de seguridad como te hemos sugerido, un robot aspiradora podría provocar falsas alarmas.

Ahorrarás en desgaste y batería de tu aspiradora asegurándote de que no esté funcionando cuando no necesita hacerlo. Lo mismo se puede aplicar a otros pequeños electrodomésticos que funcionan con un horario o enchufes inteligentes. Comprueba tu lista de dispositivos inteligentes programados y asegúrate de apagar aquellos que sea necesario.

Añade un elemento humano

Las casas inteligentes son muy cool y pueden hacer mucho por ti y permitirte que sigas conectado a ellas a pesar de estar a miles de millas de distancia. Pero las casas no son perfectas y siempre es buena idea que uno o dos humanos en quien tengas mucha confianza, y sean buenos con la tecnología, le echen un vistazo a tu casa.

Ya sea compartiendo con ellos la transmisión en video de tu cámara de seguridad o una llave Bluetooth, siempre es bueno saber que hay alguien que puede ver en persona cómo están las cosas en tu hogar si hay algo sospechoso. Y así podrás viajar con más tranquilidad.

