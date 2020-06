¿Habrá un segundo pago del coronavirus? Esto es lo que sabemos

Angela Lang/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

¿Habrá una segunda ronda de cheques de estímulo por US$1,200 este año? Si bien el Congreso parece estar por tomar una decisión, los detalles sobre esta ayuda financiera adicional todavía se están trabajando. Desde la semana pasada supimos que es probable que el Congreso decida en junio si se otorgará un segundo paquete económico de rescate para ayudar a las personas afectadas económicamente debido a la pandemia de coronavirus.

Si es que Washington aprueba un segundo estímulo fiscal este podría ser el último, dijo el senador Mitch McConnell a CNBC, quien indicó que esta decisión se podría tomar en "aproximadamente un mes".

La nueva legislación propuesta se conoce como la HEROES Act (o Ley HEROES, que puedes ver aquí (en inglés) la cual fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este proyecto de ley, tiene un valor total de US$3 billones, que es 50 por ciento más que el primer paquete de US$2 billones. La propuesta de ley está a la expectativa de ser aprobada por el Senado, el cual está dominado por los republicanos.

¿Entonces cuál es la nueva propuesta de ley y qué pasará ahora? Estos son los argumentos a favor y en contra, la cantidad de dinero que propone la Ley HEROES, y lo que puedes esperar que suceda en las próximas semanas.

Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

El propósito de la segunda ronda de estímulos

El primer apoyo fiscal de hasta US$1,200 estaba destinado a ser un pago único para ayudar a las personas y empresas afectadas por el brote de coronavirus. Eso incluye a las personas que no pudieron trabajar porque se enfermaron, a quienes recibieron horas de trabajo limitadas o a quienes perdieron sus trabajos cuando las empresas cerraron como medida para frenar la propagación de COVID-19.

Ahora, con el aumento del desempleo y una posible recesión mundial, algunos se preguntan si el primer cheque fue suficiente para los individuos, familias, negocios y aquellos que no tienen trabajo. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó en su reporte mensual que 38,600 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo en las últimas 10 semanas. Según un reporte de CBS, 42,000 millones de personas han perdido su trabajo.

A principios de Mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones dijeron que la crisis económica podría ser la peor desde la Gran Depresión.

¿Es garantía que se enviará un segundo estímulo?

Un segundo estímulo fiscal no es seguro. El senador McConnell indicó que de aprobarse, el estímulo sería más pequeño que el de la Ley CARES, y no más grande que el propuesto en la Ley HEROES.

El rechazo a nueva legislación propuesta se conoce como la HEROES Act es fuerte entre los miembros del Senado, el cual es controlado por los republicanos. En mayo, el senador Mitch McConnell, dijo que el proyecto de ley propuesto por la Cámara no se aprobaría tal cual está estipulado, pero que estaba abierto a la idea de un segundo paquete.

Esto podría transformar la Ley HEROES en un paquete de ayuda diferente tras una negociación bipartidista. Igualmente, está la posibilidad de que fracase y que una nueva propuesta tome su lugar.desaparezca por completo

También es posible que el Senado o el presidente anulen la posibilidad de un segundo estímulo fiscal. Según CNBC, la Casa Blanca apoya la idea de un segundo cheque, pero Trump se refirió a la Ley HEROES como "DOA", que son las sigas de Dead On Arrival, una expresión que hace referencia a que la propuesta de ley no tiene posibilidades de aprobación, incluso antes de llegar a sus manos.

¿El IRS ya terminó de enviar el primer cheque?



El IRS ya ha distribuido la mayoría de los cheques, aunque quedan varios millones más pendientes. Si todavía no has recibido el dinero, aquí hay 10 posibles razones por las que no ha aparecido.

HEROES Act: ¿Quién puede aplicar?



De convertirse en ley, la HEROES Act o Ley HEROES podría incluir un pago directo de hasta US$1,200 por cada miembro de la familia, según el documento del Comité de Asignaciones de la Cámara (PDF). Sin embargo, dado a que todavía es una propuesta y no una ley, los detalles del paquete económico no son los finales, pero este es un resumen de la más reciente versión:

Individuos: Según la propuesta de ley, una persona elegible recibiría US$1,200 si su ingreso bruto ajustado de su declaración de impuestos federales de 2019 o 2018, si es que todavía no presentó su última declaración, fue inferior a US$75,000. Al igual que con el estímulo fiscal actual, el pago dependerá de su ingreso bruto ajustado.

Niños y dependientes: Cada dependiente calificaría a un pago de US$1,200. Eso incluye a estudiantes universitarios, niños mayores de 17 años, parientes discapacitados y los padres de un contribuyente. Este es un rubro diferente al de la Ley CARES, el cual proporcionó un pago de US$500 solo a niños de 16 años y menores. Según el proyecto de ley, los dependientes recibirían pagos retroactivos para compensar la omisión dentro del primer estímulo fiscal.

Familias: Los hogares calificarían para un pago máximo de US$6,000 en total, limitado a cinco miembros de la familia, quienes recibirían US$1,200 cada uno. El pago disminuirá a medida que se supere el ingreso bruto ajustado de US$150,000 para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, o US$112,500 para los jefes de familia.

No ciudadanos: Para calificar al pago de la Ley CARES, es necesario contar con un número de Seguridad Social, mientras que bajo la Ley HEROES, de Héroes, aquellos que no tienen un número de Seguro Social podrían usar un Número de Identificación Personal del Contribuyente (INTIN), lo que le permitiría a los no ciudadanos calificar al pago. Al igual que con los dependientes, las personas que califican en esta categoría recibirían pagos retroactivos al no haber recibido el primer cheque.

¿Qué otros beneficios propone la Ley HEROES?

La HEROES Act incluye un puñado de medidas adicionales para brindar apoyo a individuos y empresas.

Beneficios de desempleo: Trasladaría el beneficio actual de desempleo de US$600 semanales (además del pago típico de desempleo) hasta enero de 2021.

Protección de la nómina: La Ley HEROES Ampliaría el crédito de retención de empleados para ayudar a los empleadores a mantener a los trabajadores en la nómina.

Fondos para los trabajadores esenciales: Según el proyecto de ley, los gobiernos estatales y locales recibirían US$1 billón para pagar los sueldos de socorristas, trabajadores de la salud, maestros y otros trabajadores esenciales que están en peligro de perder sus empleos. También financiaría un pago para los trabajadores de alto riesgo.

Pruebas, rastreo y tratamiento de coronavirus: incluiría US$75 mil millones para ofrecer pruebas y rastreo de contactos.

Apoyo a empresas: El proyecto de ley reforzaría el Plan de Protección de Nómina, que brinda asistencia de nómina a pequeñas empresas y proporcionaría fondos adicionales para el Servicio Postal.

Argumentos a favor y en contra de una segunda ronda de estímulos

Con el proyecto de ley en la Cámara de Representantes al Senado para ser debatido, estos son algunos de los argumentos de ambos lados de la discusión.

Los que están a favor de la Ley HEROES: Desde mediados de marzo, más de 36 millones de trabajadores estadounidenses que han perdido sus empleos han solicitado seguro de desempleo. El número real de desempleados podría ser de millones más, según el Instituto de Política Económica, ya que muchas personas que son elegibles no pudieron presentar una solicitud de desempleo. Con la pérdida de empleos, la tasa de desempleo de la nación alcanzó el 17.2 por ciento, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.

Personas que recién perdieron sus empleos, junto con otras que sufren el impacto económico de la pandemia se beneficiarían al poder tener más dinero en este momento. El objetivo de una segunda verificación de estímulo del IRS es en parte "poner el dinero que tanto se necesita en los bolsillos del pueblo estadounidense", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado grabado que puedes ver en este enlace.

Los que están en contra de la Ley HEROES: Algunos en Washington, incluido el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, cuestionan si las medidas de alivio anteriores han cumplido sus objetivos y quieren poner freno antes de aprobar más gasto federal para evaluar los efectos de los paquetes de ayuda ya aprobados. McConnell y otros también se preocupan de cómo los paquetes de estímulo adicionales aumentarán el histórico déficit federal.

Debido a que ese pago está disponible además de los beneficios regulares por desempleo y los beneficios de desempleo mejorados de US$600 por semana, algunos críticos han dicho que hará más difícil reducir el desempleo en el futuro si las personas no se sienten incentivadas para volver a trabajar.

¿Qué es necesario para que se apruebe?



No está claro todavía cuándo iniciará el Senado la deliberación de la llamada HEROES Act, aunque se espera ya que haya negociaciones sobre los contenidos de la propuesta, reportó Fox News. "Se espera que las negociaciones con los republicanos del Senado comiencen a más tardar este mes como muy pronto", según el Wall Street Journal.

Se cree ampliamente que los republicanos rechazarán el proyecto de ley y que podrían trabajar con la Casa Blanca en su propio paquete de estímulos. Si la Ley HEROES de los Demócratas de la Cámara de Representantes es aprobada por el Senado, el presidente Trump aún necesitaría firmarla para que entre en vigor. Después de eso, el IRS ya tiene un sistema para distribuir los cheques.