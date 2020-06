¿Habrá un segundo cheque del coronavirus en agosto?

Angela Lang/CNET

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, insiste que de existir un nuevo estímulo fiscal, este llegaría en julio. Sin embargo, los legisladores tendrán que trabajar rápidamente, considerando que el Senado tomará dos semanas de descanso, del 3 al 17 de julio, y tenerlo listo para el 7 de agosto, ya que el Senado tendrá un receso en agosto que va del 10 de agosto al 7 de septiembre, día en el que se celebra el Día del Trabajo.

Si el Congreso aprueba el paquete económico para finales de julio, el cual incluiría un segundo cheque de estímulo, el IRS podría empezar a enviarlos en agosto. El presidente Donald Trump firmó la Ley CARES el 27 de marzo, y los primeros pagos se enviaron menos de tres semanas después, el 15 de abril.

Trump es optimista sobre la aprobación de un segundo paquete económico. De hecho, el lunes 22 de junio respondiendo a la pregunta de un reportero sobre si Washington enviará una segunda ronda de cheques de estímulo, el presidente respondió: "En eso estamos; en eso estamos".

"Será muy bueno. Será muy generoso", dijo Trump. "Será en las próximas dos semanas, probablemente".

La semana pasada, el presidente ofreció una respuesta similar cuando se le preguntó si se enviará un nuevo cheque este verano. "Creo que estamos trabajando en algo que será muy dramático, muy bueno", dijo el presidente el 17 de junio.

Pero, el significado de "generoso" y "dramático" en términos monetarios, así como el proceso que Washington seguirá si es que decide enviar un segundo estimulo económico, son todavía muy vagos. Por otro lado, también se ha hablado de un crédito de viaje de US$4,000 el cual ha despertado cierto interés.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

Ahora sí, a continuación, te presentamos las diferentes propuestas del gobierno que hemos escuchado hasta ahora:

Estímulo fiscal: ¿Cuándo se tomará una decisión?

El Congreso todavía no fija una fecha para votar a favor o en contra de un segundo paquete económico, pero el senador Mitch McConnell dijo que se decidiría en julio.

"Si hay otro [paquete de estímulo], se concretaría en julio", dijo McConnell el viernes 19 de junio. "Tenemos que echar un vistazo a cómo se está recuperando la economía y decidir si vamos a hacer un último paquete de rescate o no. Y predije que tomaríamos esa decisión en julio y continuaré diciendo eso hoy".

Anteriormente, McConnell dijo que de aprobarse, este segundo estímulo fiscal podría ser el último.

El calendario del Senado incluye un receso de dos semanas, que ocurrirá del 3 al 17 de julio, según reportó CBS News. Funcionarios de la Casa Blanca también anticipan que el poder ejecutivo trabajará en su propia propuesta hasta julio, informó The Wall Street Journal

Sin embargo, antes de que la Casa Blanca y los líderes republicanos empiecen una negociación sobre los detalles de la propuesta económica, quieren evaluar cuánto dinero se gastó en el primer estímulo y otras ayudas que fueron otorgadas a empresas, reportó CNBC.

Cuando las negociaciones entre el Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca comiencen estarán bajo presión para llegar a un acuerdo rápidamente, ya que los subsidios por desempleo de US$600 por mes expirarán el 31 de julio.

¿Es necesario un segundo estímulo fiscal?

Esta pregunta es el corazón del debate. Un nuevo estudio (PDF en inglés) realizado por el Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia indicó que sin el dinero del estímulo fiscal, el nivel de pobreza en Estados Unidos podría aumentar de 12.5 por ciento ––antes de la pandemia–– a 16.3 por ciento.

El estudio indica que "si persisten altas tasas de desempleo más allá de julio de 2020, se necesitará un apoyo de ingresos adicional", esto para evitar que la pobreza aumente durante la actual pandemia de coronavirus. El estudio también resalta las categorías de personas que no son elegibles para recibir los fondos autorizados por la Ley Ley CARES e indica que algunas familias elegibles enfrentan obstáculos para recibir estos beneficios.

Para aquellos que buscan señales que demuestran que la recuperación de la economía de EE.UU., sin la necesidad de un segundo estímulo fiscal, la tasa de desempleo de parece estar mejorando (PDF), o al menos está haciéndose menos grave. Las nuevas solicitudes para el apoyo por desempleo han disminuido en un 58,000 bajando a 1.5 millones para la semana del 13 de junio, indicó el Departamento de Trabajo (PDF), a medida que más empresas reabrieron y volvieron a emplear a trabajadores de hospitalidad, servicios y construcción.

El 5 de junio, la Oficina de Estadísticas Laborales informó (PDF) indicó que en mayo, la tasa de desempleo de Estados Unidos disminuyó en un 1.4 por ciento a 13.3 por ciento. Tras publicarse este reporte, en Washington se preguntaron si la economía de Estados Unidos ya se estaba recuperando sin la ayuda del gobierno.

"No lo necesitamos ahora. No hay razón para tener una factura de gasto importante", dijo Stephen Moore, asesor de la Casa Blanca al Washington Post, quien también habló sobre el aumento de empleos y el segundo estímulo fiscal.

Otros en Washington advirtieron sobre este tipo de cifras, ya que un reporte de la OECD que fue publicado a principios de junio decía que el COVID-19 había "desencadenado la recesión económica más severa en casi un siglo".

"Hay buenas razones para ser escépticos", escribió el ex asesor económico de la Casa Blanca, Robert J. Shapiro, señalando otras cifras que sugieren que la tasa de desempleo en mayo aumentó de 5.7 por ciento a 19 por ciento. Cualesquiera que sean las cifras reales de desempleo en mayo, la economía de Estados Unidos entró en una recesión en febrero y puso fin a una expansión económica que comenzó en junio de 2009, informó la Oficina Nacional de Investigación Económica.

Incluso cuando la tasa de desempleo se haya reducido en mayo, EE.UU. tiene una de las tasas más altas de solicitantes de empleo sin trabajo en el mundo, según un informe de la OCDE. Y a pesar de la caída en las nuevas solicitudes por desempleo, los números indican que durante 13 semanas consecutivas más de 1 millón de estadounidenses sin trabajo solicitaron apoyo por desempleo por primera vez.

¿De cuánto sería el segundo estímulo fiscal?

Es muy pronto para saber cuánto dinero recibirán individuos y familias. Primero, depende del tamaño del paquete de rescate económico, cifra que ya ha sido debatida. La Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso una cantidad de US$3 billones, McConnell busca US$1 billon y el presidente sugirió en junio al menos US$2 billones, según el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro.

Así que básicamente depende de cuánto del paquete le sería asignado a individuos y familias. Por ejemplo, con la Ley CARES ––que se aprobó en marzo–– también incluía dinero para pequeñas empresas y beneficios de desempleo. Como referencia, el primer cheque que se otorgó a las personas tenía un valor de hasta US$1,200 para individuos o hasta US$ 2,400 para parejas que presentan sus impuestos de forma conjunta. Los dependientes menores de 17 años obtuvieron US$500 cada uno.

Estas personas fueron elegibles para el primer cheque, en función de cómo presentan su declaración de impuestos:

Residentes solteros de EE.UU. que tienen un ingreso bruto ajustado inferior a US$99,000

Jefes de hogar que ganan menos de US$146,500

Parejas que presentan una declaración conjunta sin hijos y ganan menos de US$198,000

Las personas que no son ciudadanos (denominados extranjeros no residentes) y las personas que están actualmente encarceladas no calificaron para recibir el primer estímulo fiscal.

¿El IRS ya terminó de enviar el primer cheque?



Si bien, el IRS ya ha realizado decenas de millones de pagos a estadounidenses elegibles, todavía hay un camino por recorrer. Para el 3 de junio, la agencia había realizado 120 millones de pagos mediante depósito directo a cuentas bancarias, 35 millones pagos fueron realizados mediante cheques enviados por correo y casi 4 millones de cheques fueron enviados mediante tarjetas de débito, esto suma un total de 159 millones de pagos. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara estimó (PDF) que hasta 35 millones de estadounidenses aún podrían recibir un pago.

Si todavía no has recibido el dinero, aquí hay 10 posibles razones por las que no ha aparecido.

¿Qué es necesario para que se apruebe?



Por ahora tendremos que esperar a julio, momento en el que Washington trabajará en el segundo paquete de estímulo económico. Para recibir este segundo cheque, la propuesta deberá pasar tanto por la Cámara de Representantes y el Senado, antes de necesitar la firma del presidente. Solo entonces podría considerarse como una realidad. Después de eso, el IRS utilizaría el sistema ya creado para organizar y distribuir esos cheques, pero podrían pasar semanas antes de que recibas un nuevo pago.