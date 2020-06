¿De cuánto podría ser un segundo pago del estímulo económico?

Angela Lang/CNET

Muchos esperaban que los cheques de estímulo que el IRS (Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos) comenzó a enviar en abril bastarían para ayudar a los estadounidenses a sobrellevar lo peor de la crisis económica que sigue afectando al país a raíz de la pandemia por COVID-19. Ahora, tres meses después de que el Congreso aprobara la Ley CARES que autorizó la primera ronda de pagos, Washington está tratando de llegar a un consenso sobre si la economía necesita o no un segundo impulso financiero.

El problema es que nadie está de acuerdo sobre cómo sería esta segunda ronda de cheques de estímulo. Los demócratas de la Cámara de Representantes, los republicanos del Senado y el presidente Donald Trump tienen objetivos específicos —y en ocasiones conflictivos— sobre lo que debería lograr un segundo paquete de ayuda. Y cada propuesta sugiere una cifra diferente, desde US$1 billón hasta US$3 billones, para un paquete de rescate que podría incluir también beneficios para desempleados y propietarios de pequeñas empresas, además de un cheque para ti.

Esto es lo que sabemos hasta el momento sobre cada una de estas propuestas y cuánto dinero de estímulo podrías esperar recibir. Este artículo se actualiza frecuentemente con nueva información y tiene como fin brindar una visión general de la situación. Si todavía estás esperando tu primer cheque de estímulo, aquí encontrarás 10 posibles razones para su demora y qué puedes hacer si crees que tu pago se ha perdido o lo han pasado por alto.

¿Cuánto dinero podría recibir de un segundo cheque de estímulo?

Hasta el momento, se han mencionado algunas cifras. US$1,200 por destinatario elegible. Un máximo de US$6,000 por familia. US$2,000 mensuales por persona hasta enero de 2021, o tal vez US$2,000 mensuales hasta que termine la pandemia.

Esas son algunas sugerencias de importantes líderes demócratas. El Senado y la Casa Blanca aún no han hecho públicas sus preferencias y proyecciones, pero tenemos ojos y oídos atentos ante cualquier novedad.

Recuerda que, a fin de cuentas, la cifra que obtendrás dependerá de quién eres. Por ejemplo, incluso si se aprueba el proyecto de ley, seguramente habrá restricciones de elegibilidad basadas en criterios como cuánto dinero ganas anualmente, tu edad y tu estatus de ciudadanía o residencia en Estados Unidos, por mencionar algunos que se aplicaron para el primer cheque de estímulo.

¿Cómo podría un segundo cheque de estímulo ayudar a la economía?

El objetivo del segundo cheque de estímulo sería el mismo que el primero: ayudar a las personas y empresas afectadas por el brote de coronavirus. Eso incluye a aquellas personas que no pudieron trabajar porque se enfermaron, recibieron una licencia de trabajo, tuvieron que recortar a medio tiempo sus horarios laborales o perdieron sus empleos cuando las empresas cerraron para frenar la propagación de COVID-19.

Según el Banco Mundial, nos enfrentamos a la recesión global más aguda de las últimas décadas. De acuerdo con una encuesta publicada el 5 de junio por The Financial Times, los estadounidenses continúan mostrando preocupación por el estado de la economía desde el comienzo de la pandemia, y más de un tercio de ellos opina que una desaceleración global es la mayor amenaza para la economía de Estados Unidos.

En este contexto de elevado desempleo y una recesión potencialmente larga por delante, algunos se preguntan si el primer cheque fue suficiente para ayudar a personas individuales, familias, empresas y quienes no tienen trabajo. El debate sobre los futuros cheques de estímulo tiene que ver en parte con cuál es la mejor manera de distribuir ayuda adicional.

En junio, el Departamento del Trabajo informó que 1.9 millones de estadounidenses presentaron nuevas solicitudes de seguro de desempleo para la última semana de mayo, y que 21.5 millones recibieron beneficios de desempleo en la semana del 23 de mayo. Esto representó en realidad una caída en las cifras, ya que un número mayor de personas volvieron a trabajar y la tasa de desempleo nacional disminuyó de 14.7 por ciento en abril a 13.3 por ciento en mayo, a medida que los estados permitieron a más empresas reabrir y contratar o volver a contratar empleados.

La visión de la Casa Blanca para el segundo cheque de estímulo

Según The Wall Street Journal, el plan de la Casa Blanca aún está tomando forma, y Trump y sus asesores económicos buscan impulsar la economía de Estados Unidos con incentivos para que los trabajadores encuentren nuevos empleos o regresen a sus empleos preexistentes, coman en restaurantes y se vayan de vacaciones, por ejemplo.

El presidente ya ha expresado su apoyo a una segunda ronda de cheques. "Pediremos dinero de estímulo adicional", dijo a principios de este mes. "Porque, una vez que pongamos esto en marcha, [todo] será mucho más grande y mejor de lo que hemos visto en este país, incluyendo [la situación de] hace tres o cuatro meses, cuando todos pensaban que [todo] era genial y lo era".

Ampliando las declaraciones del presidente, a finales de la semana pasada, el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, tuiteó que Trump está considerando una cifra de al menos US$2 billones para el próximo paquete de estímulo, "con una gran parte [de dichos fondos] destinada a traer nuestra base de producción de vuelta a casa", dijo Navarro. No está claro cuánto de ese monto se destinaría a los cheques de estímulo para individuos y familias.

La Casa Blanca también está considerando reducir los pagos por desempleo a US$250 o US$300 por semana durante la segunda mitad del año. Los republicanos creen que esto inducirá a las personas que perdieron sus empleos a encontrar un nuevo trabajo. Actualmente, los pagos son de US$600 semanales, como parte de la Ley CARES aprobada en marzo. Este aumento en los beneficios vence el 31 de julio.

El presidente continúa impulsando los recortes de impuestos sobre la nómina, una idea que planteó en marzo. "Aplicaremos un recorte de impuestos sobre la nómina", dijo a principios de este mes, "lo cual será increíble en términos de lo que estamos haciendo, porque nos permitirá ser más grandes y mejores que nunca".

La Casa Blanca también está considerando exenciones de impuestos para quienes tomen vacaciones dentro de Estados Unidos este año, con el fin de alentar el gasto, informó The Wall Street Journal. Japón ha adoptado un enfoque similar para alentar los viajes nacionales. Los asesores presidenciales consideran que los términos de este paquete terminarán de definirse recién en julio, según el mismo diario.

¿Qué propone la Ley Héroes?

La Cámara de Representantes, que tiene una mayoría demócrata, aprobó la Ley Héroes el 15 de mayo. Este proyecto de ley, que no ha sido aprobado por el Senado y, por lo tanto, aún no es ley, busca proporcionar una amplia variedad de beneficios a los hogares, inquilinos y personas que viven en los Estados Unidos y no son ciudadanos, según una hoja informativa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes (en inglés, en formato PDF). Dado que ya recibió la aprobación de la Cámara de Representantes, los detalles de esta propuesta de estímulo son los más conocidos.

Pero ello no garantiza que sea aprobada por el Senado. De hecho, McConnell ya ha rechazado el proyecto de ley, al igual que la Casa Blanca, diciendo que al paquete de la Cámara de Representantes "le preocupa más cumplir 'listas de deseos' ideológicas y partidistas de larga data".

Estas son sus propuestas.

Individuos: Toda persona elegible recibiría hasta US$1,200 si el ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) de su declaración de impuestos federales de 2019 o 2018 (si aún no has presentado tu declaración de este año) fue inferior a US$75,000; dicho monto disminuiría gradualmente a medida que aumente tu AGI.

Hijos y dependientes: Todo dependiente calificaría para un pago de US$1,200, a diferencia de la primera ley de estímulo, que tenía como límite hasta tres niños y US$500 por cada uno. Se aplicaría a estudiantes universitarios, hijos mayores de 17 años, parientes discapacitados y uno de los padres del contribuyente.

Familias: Los hogares calificarían para un pago máximo total de US$6,000, limitado a cinco miembros de la familia (hasta US$1,200 cada uno). La cantidad que recibirías disminuiría mientras mayor sea tu AGI.

No ciudadanos estadounidenses: Los no ciudadanos que presenten declaraciones de impuestos, paguen impuestos y cumplan con la ley tributaria federal utilizando un número de identificación de contribuyente individual (ITIN, por sus siglas en inglés) en lugar de un número de Seguro Social calificarían para recibir un pago.

Beneficios de desempleo: De ser aprobada, la ley extendería el actual aumento del beneficio de desempleo de US$600 por semana (además del pago de desempleo típico de los estados) hasta enero de 2021.

¿Qué ofrecen los líderes republicanos?

Los republicanos del Senado, liderados por el líder de la mayoría Mitch McConnell, han esbozado las pautas que quieren seguir para una segunda ronda, incluyendo un límite al tamaño del proyecto de ley y la estipulación de que será el último paquete de estímulo relacionado con la pandemia de coronavirus.

McConnell dijo que el Senado podría comenzar a trabajar en el paquete luego de su receso planificado para julio (del 3 al 17 de ese mes), informó Bloomberg.

McConnell dijo que un segundo proyecto de ley tendría un alcance más restringido y no superaría US$1 billón, informó Axios a finales de mayo. En comparación, la Ley CARES es un paquete de US$2 billones, la misma cantidad a la que apunta el presidente. Por su parte, la Ley Héroes propone gastar US$3 billones.

El paquete del Senado podría incluir disposiciones para reducir la responsabilidad de médicos y empresas por demandas relacionadas con el coronavirus, informó The Wall Street Journal.

Podría incluir asistencia para pequeñas empresas y atención médica.

Si se aprueba el paquete, McConnell dijo que sería el último paquete de estímulo relacionado con el coronavirus que aprobaría el Congreso.

Segundo cheque de estímulo: ¿Qué viene después?

Si bien la Casa Blanca y los líderes del Congreso pueden pasar las próximas semanas trabajando en el esquema de sus propuestas, se espera que recién a finales de julio Washington comience a elaborar los detalles de un segundo paquete de estímulo, que incluyen definir si habrá una segunda ronda de pagos para individuos y familias, y cuáles serían los montos que podrían esperar recibir.

Si bien las perspectivas para un segundo paquete parecen prometedoras ("Las probabilidades de un acuerdo para la Fase Cuatro son sumamente altas", dijo el asesor de la Casa Blanca Kevin Hassett a The Wall Street Journal este mes), hasta que el Congreso apruebe el proyecto de ley y el presidente firme la ley, tendremos que esperar.

Mientras esperamos para obtener más información sobre una segunda propuesta, aquí encontrarás información sobre el seguro de desempleo.