¿Cuánto dinero incluiría un segundo pago del estímulo económico?

Angela Lang/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

¿Es posible que obtengas más dinero con el segundo cheque que con el primero? ¿La elegibilidad cambiará y ahora obtendrás menos o nada? Esa es la gran pregunta.

"En realidad apoyo números más grandes que los demócratas", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump la semana pasada, refiriéndose a una suma de hasta US$1,200 por persona que la Cámara de Representantes ––liderada por los demócratas–– propuso en mayo. Sin embargo, también hay otras propuestas, y no todas son tan optimistas.

La discusión actual sobre un segundo cheque, junto con las afirmaciones realizadas por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, nos hacen creer que un nuevo pago podría estar en camino. Ahora solo necesitamos saber cuándo es que podría pasar, quién calificaría para recibir el dinero y qué tan grande podría ser este segundo cheque.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

¿Cuánto dinero podría recibir de un segundo cheque de estímulo?

Estas son las cifras que se han propuesto:

Recuerda que, a fin de cuentas, la cifra que obtendrás dependerá de quién eres. Por ejemplo, incluso si se aprueba el proyecto de ley, seguramente habrá restricciones de elegibilidad basadas en criterios como cuánto dinero ganas anualmente, tu edad y tu estatus de ciudadanía o residencia en Estados Unidos, por mencionar algunos que se aplicaron para el primer cheque de estímulo.

Un resumen de la situación

Continúa leyendo para conocer las medidas específicas y los montos en dólares. Esta breve descripción te dará un mayor contexto sobre la situación.

La Casa Blanca: Recientemente Trump dijo que quiere proporcionar más de un cheque por más de US$1,200 para las personas que están enfrentando dificultades económicas. Esto es un avance positivo considerando lo vagas que fueron sus declaraciones en junio, en donde indicó que el segundo estímulo económico sería "muy bueno" y "muy generoso" sin entrar en detalles ni cifras concretas.

El Senado: El líder del senado, Mitch McConnell ha dicho repetidamente que julio es la fecha límite para decidir si se enviará un segundo cheque o no. Al terminar el receso, el Senado discutirá la propuesta de ley sobre un segundo paquete económico durante las últimas dos semanas de julio.

La Cámara: La Cámara de Representantes ya actuó, aprobando la Heroes Act (PDF) en mayo. Si se adopta en su totalidad, esta propuesta de ley autorizaría una segunda ronda de pagos, así como otras medidas generales. Sin embargo, se enfrenta a una fuerte oposición del Senado y del presidente, ya qu Trump se refirió a la propuesta como DOA, haciendo alusión a que su creación está destinada a fracasar.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Debes usar mascarilla o cubrebocas durante la crisis...

¿Cómo podría un segundo cheque de estímulo ayudar a la economía?

Algunos estados han restablecido las medidas de restricción a medida que los casos de coronavirus se disparan en 45 estados , los apoyos financieros como los US$600 en apoyo al desempleo están por llegar a su fin y la recesión económica provocada por el coronavirus continúa, por lo que la idea de recibir más dinero es apremiante.

"Una recuperación [económica] completa es poco probable hasta que la gente esté segura de que es seguro volver a participar en una amplia gama de actividades", dijo el presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el comité de servicios financieros el 30 de junio.

"El camino a seguir también dependerá de las acciones políticas tomadas en todos los niveles del gobierno para proporcionar ayuda y apoyar la recuperación durante el tiempo que sea necesario", agregó Powell.

Angela Lang/CNET

La semana pasada el Departamento de Trabajo reportó que las solicitudes por desempleo superaron el millón (PDF) para la semana que terminó el 27 de junio, por lo que suman 15 semanas consecutivas en las que más de 1 millón de trabajadores estadounidenses presentan nuevas peticiones para solicitar apoyo por desempleo.

La recesión económica no solo está afectando a Estados Unidos, ya que según el Banco Mundial, estamos en la recesión global más profunda en décadas.

La visión de la Casa Blanca para el segundo cheque de estímulo

El presidente ha expresado abiertamente su apoyo a otro pago directo a las personas. "Quiero que el dinero que llegue a las personas sea mayor para que puedan gastarlo. Quiero que el dinero llegue rápidamente", dijo el presidente a Fox Business el 1 de julio.

Trump y sus asesores económicos buscan impulsar la economía de Estados Unidos con incentivos para que los trabajadores encuentren nuevos empleos o regresen a sus empleos preexistentes. La Casa Blanca también está considerando exenciones de impuestos para quienes tomen vacaciones dentro de Estados Unidos este año, con el fin de alentar el gasto. Japón ha adoptado un enfoque similar para alentar los viajes nacionales.

El asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, tuiteó que Trump está considerando una cifra de al menos US$2 billones para el próximo paquete de estímulo, "con una gran parte [de dichos fondos] destinada a traer nuestra base de producción de vuelta a casa", dijo Navarro. No está claro cuánto de ese monto se destinaría a los cheques de estímulo para individuos y familias.

La Casa Blanca también está considerando reducir los pagos por desempleo a US$250 o US$300 por semana durante la segunda mitad del año. Los republicanos creen que esto inducirá a las personas que perdieron sus empleos a encontrar un nuevo trabajo. Actualmente, los pagos son de US$600 semanales, como parte de la Ley CARES aprobada en marzo. Este aumento en los beneficios vence el 31 de julio.

El presidente continúa impulsando los recortes de impuestos sobre la nómina, una idea que planteó en marzo. "Aplicaremos un recorte de impuestos sobre la nómina", dijo a principios de este mes, "lo cual será increíble en términos de lo que estamos haciendo, porque nos permitirá ser más grandes y mejores que nunca".

Sarah Tew/CNET

¿Qué ofrecen los líderes republicanos?

Los republicanos del Senado, liderados por el líder de la mayoría Mitch McConnell, han esbozado las pautas que quieren seguir para una segunda ronda, incluyendo un límite al tamaño del proyecto de ley y la estipulación de que será el último paquete de estímulo relacionado con la pandemia de coronavirus.

"No puedo decir cuál es la cantidad probable en este momento, pero no será de US$3 billones", dijo McConnell el 27 de junio. En comparación, la Ley CARES es un paquete de US$2 billones, la misma cantidad a la que apunta el presidente. Por su parte, la Ley Héroes propone gastar US$3 billones.

El paquete del Senado podría incluir disposiciones para reducir la responsabilidad de médicos y empresas por demandas relacionadas con el coronavirus, informó The Wall Street Journal. También podría incluir asistencia para pequeñas empresas y atención médica.

¿Qué propone la Ley Héroes?

La Cámara de Representantes, que tiene una mayoría demócrata, aprobó la Ley Héroes el 15 de mayo. Este proyecto de ley, que no ha sido aprobado por el Senado y, por lo tanto, aún no es ley, busca proporcionar una amplia variedad de beneficios a los hogares, inquilinos y personas que viven en los Estados Unidos y no son ciudadanos, según una hoja informativa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes (en inglés, en formato PDF). Dado que ya recibió la aprobación de la Cámara de Representantes, los detalles de esta propuesta de estímulo son los más conocidos.

Pero ello no garantiza que sea aprobada por el Senado. De hecho, McConnell ya ha rechazado el proyecto de ley, al igual que la Casa Blanca, diciendo que al paquete de la Cámara de Representantes "le preocupa más cumplir 'listas de deseos' ideológicas y partidistas de larga data".

Reproduciendo: Mira esto: Coronavirus: Lo que necesitas saber sobre el brote de...

Estas son sus propuestas.

Individuos: Toda persona elegible recibiría hasta US$1,200 si el ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) de su declaración de impuestos federales de 2019 o 2018 (si aún no has presentado tu declaración de este año) fue inferior a US$75,000; dicho monto disminuiría gradualmente a medida que aumente tu AGI.

Hijos y dependientes: Todo dependiente calificaría para un pago de US$1,200, a diferencia de la primera ley de estímulo, que tenía como límite hasta tres niños y US$500 por cada uno. Se aplicaría a estudiantes universitarios, hijos mayores de 17 años, parientes discapacitados y uno de los padres del contribuyente.

Familias: Los hogares calificarían para un pago máximo total de US$6,000, limitado a cinco miembros de la familia (hasta US$1,200 cada uno). La cantidad que recibirías disminuiría mientras mayor sea tu AGI.

No ciudadanos estadounidenses: Los no ciudadanos que presenten declaraciones de impuestos, paguen impuestos y cumplan con la ley tributaria federal utilizando un número de identificación de contribuyente individual (ITIN, por sus siglas en inglés) en lugar de un número de Seguro Social calificarían para recibir un pago.

Beneficios de desempleo: De ser aprobada, la ley extendería el actual aumento del beneficio de desempleo de US$600 por semana (además del pago de desempleo típico de los estados) hasta enero de 2021.

Angela Lang/CNET

¿El segundo cheque sería enviado de la misma forma?

El primer estímulo fiscal llegó mediante depósito directo, cheques en papel y tarjetas de prepago. Es posible que la forma en la que las personas recibirían un segundo cheque sea diferente.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes realizó una audiencia virtual este mes para hablar sobre los "dólares digitales", un método de pago que podría facilitar la recepción del estímulo fiscal, especialmente para aquellas personas que no tienen una cuenta bancaria, informó Fast Company.

Segundo cheque de estímulo: ¿Qué viene después?

Si bien la Casa Blanca y los líderes del Congreso pueden pasar las próximas semanas trabajando en el esquema de sus propuestas, se espera que recién a finales de julio Washington comience a elaborar los detalles de un segundo paquete de estímulo, que incluyen definir si habrá una segunda ronda de pagos para individuos y familias, y cuáles serían los montos que podrían esperar recibir.

Si bien las perspectivas para un segundo paquete parecen prometedoras ("Las probabilidades de un acuerdo para la Fase Cuatro son sumamente altas", dijo el asesor de la Casa Blanca Kevin Hassett a The Wall Street Journal este mes), hasta que el Congreso apruebe el proyecto de ley y el presidente firme la ley, tendremos que esperar.

Mientras esperamos para obtener más información sobre una segunda propuesta, aquí encontrarás información sobre el seguro de desempleo.