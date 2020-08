Nuevo cheque por coronavirus: ¿Cuándo enviará el IRS el segundo pago?

Angela Lang/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Las negociaciones entre los líderes republicanos y demócratas sobre el nuevo paquete económico están estancadas. Y ahora que el Senado aplazó sesión hasta septiembre, y la Cámara no regresará sino hasta el 14 de septiembre, no está claro cuándo es que las personas elegibles recibirán el próximo cheque de estímulo económico. Si bien la Cámara y el Senado están de acuerdo con el envío de un segundo cheque de US$1,200, todavía no se define el tamaño del paquete económico. Hasta que no aprueben la cantidad, el envío de un siguiente pago seguirá estancado.

Si los negociadores demócratas y de la Casa Blanca logran un acuerdo el próximo mes, el cheque podría llegar pronto. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha dicho que las personas podrán obtener el nuevo cheque más rápido que el primero.

¿Qué tan rápido podría pasar? Todo depende de cuándo regresen ambas partes a las negociaciones. Si esto sucede pronto y llegan a un acuerdo, hemos calculado cuándo es que IRS podría enviar los primeros cheques y quién podría recibirlos. Sigue leyendo para conocer todo lo que sabemos hasta el momento, según las negociaciones actuales.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

¿Qué tan rápido podría el IRS enviar el segundo cheque?

Existen varios escenarios. Los negociadores republicanos y demócratas podrían retomar las discusiones y llegar a un acuerdo este mes, o bien, las negociaciones podrían postergarse hasta septiembre. Para complicar el cronograma un poco más, ambos partidos celebrarán sus convenciones nacionales en agosto: los demócratas la semana que viene y los republicanos la semana siguiente.

Mientras tanto la Cámara de Representantes y el Senado no retomarán negociaciones hasta después del Día del Trabajo, el 7 de septiembre.

Estas son algunas de las posibles fechas en las que se podría enviar un segundo cheque. Como referencia también incluimos la línea del tiempo de la ya expirada ley CARES, la cual nos sirve como punto de referencia. Sigue leyendo para conocer cuándo es que podrías recibir tu segundo cheque.

Envío segundo cheque

Aprobó el Senado Aprobó la Cámara Se firmó como ley Se enviaron los primeros cheques Ley CARES 25 de marzo 26 de marzo 27 de marzo 15 de abril











Si el Senado la aprueba Si la Cámara la aprueba Si el presidente la firma Envío de los primeros cheques Propuesta de ley 8 de septiembre 9 de septiembre 10 de septiembre Semana del 21 de septiembre

10 de septiembre 11 de septiembre 14 de septiembre Semana del 28 de septiembre

14 de septiembre 15 de septiembre 16 de septiembre Semana del 28 de septiembre

Este grupo sería el primero en recibir el cheque

Es posible que el IRS utilice las mismas herramientas que usó para el envío del primer cheque, como la herramienta Get My Payment para el rastreo del cheque y la herramienta de registro para realizar un depósito directo.

El IRS envió el primer lote de cheques a las personas que presentaron su declaración de impuestos de 2018 o 2019, y le proporcionaron al IRS su información de depósito directo, según dijo el Comité de la Cámara de Servicios Financieros de Estados Unidos. Siguiendo ese modelo, el próximo pago de estímulo podría llegar primero a las personas que ya están registradas para el depósito directo, ya sea como parte de su declaración de impuestos de 2019 o antes.

El segundo grupo serían los beneficiarios del Seguro Social, quienes cuentan con su información para realizar depósitos directos en los archivos de las agencias federales. (Según el IRS, alrededor de alrededor de 80 millones de personas obtuvieron sus cheques mediante depósito directo en la primera semana).

Los cheques físicos se empezaron a enviar una semana después de los depósitos directos a las personas que no estaban registradas para recibir un depósito directo. Las primeras tarjetas de débito prepagadas se enviaron a mediados de mayo a aproximadamente 4 millones de personas

¿Por qué el segundo pago podría llegar más tarde?

No lo sabremos con certeza hasta que se apruebe una nueva ley y el IRS forme un plan para enviar los cheques, pero te decimos algunos puntos que podrías considerar.

Cambios para dependientes: Esto dependerá de los detalles establecidos en la próxima ley. Por ejemplo, la Ley CARES aprobó el envío de US$500 para dependientes de 16 años y menores, mientras que la propuesta de ley HEALS ––respaldada por los republicanos–– también ofrecería US$500 para dependientes sin importar su edad. Sin embargo, la propuesta HEROES ––respaldada por los demócratas–– sugiere un envío de US$1,200 para un máximo de tres dependientes. Si se realiza un cambio respecto a lo previamente establecido por la Ley CARES, el IRS tendría que ajustar su sistema de contabilidad, lo que podría retrasar algunos pagos.

Estado bancario: Para el envío de los primeros cheques las personas que no se registraron para que se realizara un depósito directo tuvieron que esperar más tiempo para recibir su pago por correo. Para junio, 120 millones de personas recibieron el pago de estímulo económico a través del depósito directo, 35 millones a través de un cheque por correo y 4 millones a través de una tarjeta de débito prepagada. El IRS no ha proporcionado una actualización sobre cuántas personas recibieron un cheque de estímulo antes del 1 de agosto.

El estatus bancario ha afectado la velocidad de los pagos desde que la Ley CARES fue aprobada, impactando sobre todo a las personas de minorías étnicas, de acuerdo con un análisis (PDF) realizado por Urban Institute. Las personas blancas y cuyos ingresos estaban por encima de la línea de pobreza tenían una mayor probabilidad de recibir el primer cheque a finales de año, mismo que llegaría después a personas negras, hispanas o que se ubican por debajo de la línea de pobreza, según el análisis.

Las personas que no ganaron lo suficiente para realizar su declaración de impuestos federales en 2018 o 2019 tampoco recibieron su cheque, a menos que presentaran un formulario al IRS, según un informe del Centro de Presupuestos y Prioridades de Políticas. Este grupo incluye familias de bajos ingresos con niños y un número mucho mayor de personas negras y de color.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir un segundo pago?

Aunque nada es oficial ––y no lo será hasta que un segundo paquete económico sea anunciado–– podemos trazar un potencial plan basándonos en la experiencia anterior.

El IRS habrá enviado unos 200 millones de cheques para cuando haya terminado la primera ronda de estímulos económicos. (La población total de EE.UU. es de casi 330 millones de personas, según la Oficina del Censo).

La mayoría de estos cheques fueron enviados a principios de junio, aunque el IRS dijo que continuará enviando la primera ronda de cheques hasta finales del año. En el caso de que menos personas califiquen al segundo envío de cheques, es posible que el proceso sea más rápido.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia.

¿Cómo obtener más ayuda?



Si todavía estás esperando el dinero del primer paquete de estímulo económico puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

Por ahora es muy pronto para saber cuánto dinero recibirán individuos y familias, ya que esto dependerá del tamaño del paquete de rescate económico. Sin embargo, aquí te explicamos a detalle cuánto es que podrías recibir y quiénes serían elegibles para recibir un segundo cheque.

