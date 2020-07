¿Cuánto dinero obtendrás en un segundo cheque del coronavirus?

Angela Lang/CNET

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que tiene la intención de integrar el envío de un segundo cheque al proyecto de ley de alivio económico. "Queremos otra ronda de pagos directos", dijo McConnell, el martes 21 de julio. "Pagos directos para ayudar a las familias a seguir impulsando nuestra estabilidad nacional".

El Congreso y la Casa Blanca tienen la intención de resolver los detalles del segundo proyecto de ley, incluido quién calificaría para un segundo pago y la cantidad de dinero que incluirá el cheque. Sin embargo, no debemos esperar que se tome una decisión rápida, y es poco probable que se llegue a un acuerdo sobre una nueva legislación para finales de julio, informó el Washington Post.

Todavía no sabemos si el segundo estímulo económico será de más o menos de US$1,200, pero le hemos dado seguimiento a las propuestas que van desde un paquete de US$1 billón hasta US$3 billones. Te explicamos todos los detalles a continuación.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

¿Cuánto dinero podría recibir con el segundo cheque de estímulo?

Varios líderes en Washington han tenido diferentes propuestas y montos en dólares.

Propuestas sobre el segundo cheque Cantidad Quién lo propone Detalles de la propuesta US$0 Casa Blanca Reducción de impuestos sobre la nómina para que los trabajadores conserven más de sus cheques. US$0 Casa Blanca Exención de impuestos comerciales para empresas que no suspendan a sus trabajadores. Menos de US$1,200 Casa Blanca Cheques dirigidos a las personas de bajos ingresos. US$1,200 Cámara de Representantes Parte de la Ley Héroes, propuesta aprobada por la Cámara en mayo. Más de US$1,200 Casa Blanca Declarado por el presidente Donald Trump. US$2,000 mensuales hasta que la economía se recupere Más de 150 economistas "Dinero de emergencia" es un pago para que las personas continúen comprando y se reactive la economía. US$2,000 mensuales hasta que la pandemia se termine Senadora Kamala Harris Pagos que se realizarían a lo largo de la pandemia y tres meses después de que concluya. US$2,000 mensuales durante 12 meses Representante Ro Khanna Pagos mensuales a lo largo de un año. Crédito fiscal de US$4,000 Casa Blanca Un crédito fiscal temporal para cubrir los gastos de viaje de individuos y familias, con el fin de acelerar la economía local.

¿Más personas podrán calificar para el nuevo pago?

La Cámara de Representantes aprobó la Ley Héroes el 15 de mayo. Este proyecto de ley, que no ha sido aprobado por el Senado y, por lo tanto, aún no es ley, busca proporcionar una amplia variedad de beneficios a los hogares, inquilinos y personas que viven en los Estados Unidos y no son ciudadanos, según una hoja informativa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes (en inglés, en formato PDF).

Sin embargo, McConnell ya ha rechazado el proyecto de ley, al igual que el presidente.

Estas son sus propuestas:

Individuos : Toda persona elegible recibiría hasta US$1,200.

: Toda persona elegible recibiría hasta US$1,200. Hijos y dependientes : Todo dependiente calificaría para un pago de US$1,200.

: Todo dependiente calificaría para un pago de US$1,200. Familias : Los hogares calificarían para un pago máximo total de US$6,000, limitado a cinco miembros de la familia (hasta US$1,200 cada uno).

: Los hogares calificarían para un pago máximo total de US$6,000, limitado a cinco miembros de la familia (hasta US$1,200 cada uno). No ciudadanos estadounidenses: Los no ciudadanos que presenten declaraciones de impuestos, paguen impuestos y cumplan con la ley tributaria federal utilizando un número de identificación de contribuyente individual (ITIN, por sus siglas en inglés) en lugar de un número de Seguro Social calificarían para recibir un pago.

La propuesta de ley también extendería varios de los beneficios, como la ayuda por desempleo, la cual expirará este mes. Aquí encontrarás información sobre el seguro de desempleo.

¿El segundo cheque podría contener menos dinero que el primero?

Un segundo pago de estímulo económico podría ser no tan grande como el primero, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, el 10 de julio. Esto se alinea con las declaraciones de McConnell, quien dijo que el próximo paquete de estímulo económico tendrá un límite de US$1 billón.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, se ha pronunciado en desacuerdo.

"Un billón de dólares es... un punto de partida interesante, pero no se acerca", dijo Pelosi el 9 de julio. "Necesitamos US$1 billón para asistencia estatal y local. Necesitamos otro US$1 billón para los seguros de desempleo y realizar pagos directos. Necesitamos algo así, pero probablemente no tanto, para las pruebas, el rastreo y el tratamiento [del coronavirus]", dijo. "Lo que no está a la altura es, 'Oh, solo puede ser un billón de dólares'".

Previamente McConnell enfatizó que un nuevo proyecto de ley sería limitado y de aprobarse, sería el último paquete de rescate económico relacionado con el coronavirus. Los senadores republicanos están centrados en incluir incentivos para ayudar a las personas a regresar a trabajar. La cifra total definitiva no se ha concretado.

La propuesta de la Casa Blanca

A lo largo de las semanas, el presidente ha expresado abiertamente su apoyo a otro pago directo a las personas. "Apoyo cifras más grandes que los demócratas2, dijo Donald Trump el 1 de julio, refiriéndose a los US$1,200 por persona que los demócratas propusieron en mayo. El Washington Post reportó en junio que el presidente le dijo a sus aliados que apoya el envío de una segunda ronda de cheques.

Kudlow hizo eco del apoyo expresado por el presidente y le dijo a Fox Business en julio que: "El envío de cheques será parte de esto, en lo que respecta al presidente en este momento".

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, también expresó su apoyo y dijo a los periodistas en una reunión informativa de la Casa Blanca: "Vamos a considerar seriamente si vamos a realizar más pagos y pagos directos. Funcionó muy bien".

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, propuso aumentar la cifra de dinero en una declaración ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el 30 de junio. "Una recuperación [económica] completa es poco probable hasta que la gente esté segura de que es seguro volver a participar en una amplia gama de actividades", dijo Powell. "El camino a seguir también dependerá de las acciones políticas tomadas en todos los niveles del gobierno para proporcionar ayuda y apoyar la recuperación durante el tiempo que sea necesario".

¿Cuándo podríamos saber más sobre el segundo cheque?

El Senado ha regresado a Washington y tiene tres semanas, hasta el 7 de agosto, para aprobar una nueva propuesta de ley de estímulo económico antes de que entre en receso por todo un mes.

¿El segundo cheque sería enviado de la misma forma?

El primer estímulo fiscal llegó mediante depósito directo, cheques en papel y tarjetas de prepago. Es posible que la forma en la que las personas recibirían un segundo cheque sea diferente.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes realizó una audiencia virtual este mes para hablar sobre los "dólares digitales", un método de pago que podría facilitar la recepción del estímulo fiscal, especialmente para aquellas personas que no tienen una cuenta bancaria, informó Fast Company.