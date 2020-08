¿Quién recibiría un segundo pago de US$1,200? Estos son los requisitos

Sarah Tew/CNET

El inicio de la Convención Nacional Republicana, así como la aprobación de un nuevo proyecto de ley reducido y los fondos para el rescate del servicio postal (USPS), han desviado la atención del paquete económico central. Entonces, ¿cómo te afecta directamente esto? ¿Cuáles son tus posibilidades de obtener un segundo cheque de hasta US$1,200? ¿Quién sería elegible para recibirlo?

Tanto los líderes republicanos como los demócratas dicen que aún están presionando para llegar a un acuerdo.

"Estamos inmersos en un debate no solo sobre dólares y centavos. Se trata de valores y sentido común", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado el domingo 24 de agosto, instando a los republicanos a "regresar a la mesa de negociaciones inmediatamente".

Por supuesto, aún no sabemos cuáles serían los requisitos de elegibilidad para recibir un segundo cheque, si es que este llega a existir, y es posible que no califiques para ello, incluso si recibiste el primero. Por otro lado, todo apunta a que al menos un grupo demográfico que no cumplió con los requisitos en la primera ronda, sí podría recibir otro cheque.

Brindamos información detallada sobre todo lo que sabemos actualmente sobre quién podría calificar para otro cheque y quién podría quedarse atrás. Actualizamos esta historia con frecuencia.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

Segundo cheque: Quién es elegible

Si bien no sabremos con certeza quién calificará para recibir un nuevo pago hasta que la legislación sea aprobada, podemos basarnos en los requisitos de elegibilidad del primer cheque para tener una idea de quién puede o no recibir un segundo pago, incluidos los límites de ingresos y el número de dependientes.

Tanto los republicanos como los demócratas están utilizando el ingreso bruto ajustado, o AGI, para determinar el monto de pago para individuos y familias, que se limitaría a US$1,200 para individuos y US$2,400 para parejas casadas.

Quién podría calificar a un segundo pago Grupo Probablemente será incluido en la ley final Es poco probable que sea incluido en la ley final Individual Un AGI de menos de US$99,000, bajo todas las propuestas – Jefe de familia Un AGI de menos de US$146,500, bajo todas las propuestas – Parejas con declaración conjunta Un AGI de menos de US$198,000, bajo todas las propuestas – Dependientes de cualquier edad Sin límite de dependientes especificado, bajo la Ley HEALS Hasta tres dependientes, bajo la Ley HEROES No ciudadanos que pagan impuestos – Sugerido en la ley HEROES, propuesta que no a sido considerada por el Senado Prisioneros – Excluido bajo la Ley CARES Deben manutención infantil – La Ley CARES excluyó a este grupo; la Ley HEROES los incluiría Ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero Incluidos bajo la Ley CARES – Residentes de un territorio de Estados Unidos Bajo la Ley CARES, pagos gestionados por la autoridad fiscal de cada territorio –

Más dependientes calificarían a un segundo pago

La Ley CARES tenía un enfoque limitado en cuanto a la definición de un dependientes y únicamente ofrecía pagos de US$500 para los jóvenes menores de 16 años. Por su parte, las propuestas de ley HEALS y HEROES proponen que los dependiente de cualquier edad puedan acceder a un pago, incluyendo a estudiantes universitarios, hijos mayores de 17 años, parientes discapacitados y padres de contribuyentes.

El plan demócrata —como se describe en el proyecto de Ley Heroes— otorgaría US$1,200 a hasta tres dependientes, por lo que una familia de cinco personas podría recibir un máximo de US$6,000. No creemos que este sea un resultado probable en el proyecto de ley final, considerando que el Senado no lo ha abordado.

Al igual que la Ley CARES, el plan republicano descrito en la Ley HEALS proporcionaría US$500 por cada dependiente, pero no especifica un límite en la cantidad de dependientes.

Sarah Tew/CNET

Quiénes no recibieron el primer cheque con la Ley Cares

Estos grupos fueron excluidos del primer paquete de ayuda económica:

Individuos con un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) superior a US$99,000

Jefes de familia con un AGI superior a US$136,500

Parejas casadas con un AGI superior a US$198,000

Niños mayores de 16 años y estudiantes universitarios menores de 24 años

Extranjeros no residentes, como lo define el gobierno de Estados Unidos

Lo que sabemos del segundo paquete de ayuda económica por coronavirus [fotos] Ver fotos +18 Más

¿Cuándo es que el Congreso llegará a un acuerdo sobre los requisitos de elegibilidad?

En este momento, no se ha establecido cuándo es que se retomarán las negociaciones. Si bien las conversaciones entre republicanos y demócratas sobre el nuevo paquete de estímulo económico se detuvieron la semana pasada, ambas partes han señalado que están dispuestas a retomar el debate. Si las conversaciones se reanudan y llegan a un acuerdo pronto, la Cámara de Representantes y el Senado podrían votar sobre el proyecto de ley a finales de agosto. Una vez que las partes lleguen a un acuerdo, el proyecto de ley de estímulo no entrará en vigor hasta que el presidente la firme.

Y aunque no lo sabremos con certeza los detalles sobre el próximo paquete de estímulo, tenemos una buena idea de cuál es la fecha límite del Congreso y cuándo podría enviarse un cheque.

Para más información, esto es lo que sabemos sobre las principales propuestas para un segundo paquete de estímulo. También tenemos información sobre el seguro de desempleo.