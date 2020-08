¿Cuánto dinero podrías recibir en un segundo cheque por coronavirus?

Angela Lang/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

¿Recibirás más dinero con el nuevo cheque? ¿Terminarás recibiendo menos de lo esperado? ¿Serás elegible a un segundo pago? Estas son algunas de las preguntas que el Senado deberá resolver una vez que se decidan los pormenores del próximo paquete de rescate económico.

"En realidad apoyo números más grandes que los demócratas", dijo el presidente Donald Trump la semana pasada, refiriéndose a la suma de hasta $1,200 por persona que la Cámara de Representantes ––liderada por los demócratas–– propuso en mayo. Pero también hay otras propuestas, y no todas son tan optimistas.

CNET en Español es el mejor sitio de tecnología en Estados Unidos, con las noticias más completas y análisis de productos de empresas como Apple, Samsung, Google, Facebook, Amazon, Microsoft y muchas más, incluyendo reseñas de series y películas en 'streaming'.

La conversación en torno a un segundo cheque, junto con las afirmaciones del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, brindan un poco de esperanza sobre el envío de un nuevo pago. Ahora solo necesitamos saber cuándo podrían ser enviados, quién calificaría para recibir el dinero y qué tan grande podría ser el cheque.

Esto es todo lo que sabemos sobre la propuesta de estímulo económico del Senado y cuánto de los US$1,200 por adulto podrías recibir según tu salario, estado civil y más. Te explicamos todos los detalles a continuación.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando el dinero del primer cheque puedes rastrearlo mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

¿Cuánto dinero podrías recibir en el segundo cheque?

Estos son algunos montos propuestos y que están siendo discutidos en Washington:

En lugar del envío de un cheque se propone una exención de impuestos comerciales como un método para que las personas regresen a sus trabajos.

Un nuevo cheque de US$1,200. Propuesta que forma parte del proyecto de ley, llamado Ley HEROES, aprobada por la Cámara en mayo.

Más de US$1,200, propuesta realizada el 1 de julio por Trump.

Recuerda que la cantidad que recibas dependerá de tu situación actual. Por ejemplo, aunque la propuesta se haga ley, existirán algunas restricciones de elegibilidad basadas en cuánto ganas anualmente, tu edad, número de dependientes, ciudadanía y estatus inmigratorio.

Un resumen de la situación actual

Sigue leyendo para conocer las medidas específicas y montos en dólares. Esta descripción general te ayudará a entender diferentes escenarios.

La Casa Blanca: Trump ha dejado claro que quiere proporcionar más que un nuevo cheque de un máximo de US$1,200. Por ejemplo, en junio se refirió al envío de un nuevo cheque como algo "muy bueno" y dijo que este sería "muy generoso".

El Senado: El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, podría postergar el inicio del receso del Senado programado para el 7 de agosto, tal cual lo hizo en 2018, para obtener más tiempo y llegar a un acuerdo final sobre el próximo paquete de rescate económico. Usando la fecha límite del Senado, podemos calcular cuándo es que el IRS podría enviar los primeros cheques.

La Cámara de Representantes: La Cámara de Representantes ya actuó al aprobar la propuesta de ley, Ley HEROES (PDF), en mayo. Si se acepta en su totalidad, esta propuesta autorizaría el envío de una segunda ronda de cheques, así como otras medidas generales. Sin embargo, esta se enfrenta a una fuerte oposición del Senado y el presidente.

¿Cómo podría beneficiar a la economía el envío de un segundo cheque?



A medida que algunos estados están restableciendo las medidas de confinamiento a medida que los casos de coronavirus en el país se disparan en 45 estados y los apoyos financieros como los US$600 semanales por desempleo llegan a su fin, más personas se cuestionan la llegada de un segundo cheque.

"Una recuperación [económica] completa es poco probable hasta que la gente esté segura de que es seguro volver a participar en una amplia gama de actividades", dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el pasado 30 de junio.

"El camino a seguir también dependerá de las acciones políticas tomadas en todos los niveles del gobierno para proporcionar ayuda y apoyar la recuperación [económica] durante el tiempo que sea necesario", agregó Powell.

Angela Lang/CNET

La semana pasada, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes por desempleo superaron por primera vez el millón (PDF) durante la semana que finalizó el 27 de junio, por lo que durante 15 semanas consecutivas que más de 1 millón de trabajadores en Estados Unidos presentaron nuevos reclamos.

No solo Estados Unidos está sufriendo una recesión. Según el Banco Mundial, estamos en la recesión global más profunda en décadas.

La visión de la Casa Blanca sobre el segundo cheque



El presidente ha apoyado varias veces el envío de un segundo cheque. "Quiero que el dinero que llegue a las personas sea mayor para que puedan gastarlo. Quiero que el dinero llegue rápidamente", dijo Trump a Fox Business el 1 de julio.

Trump y sus asesores económicos buscan impulsar la economía estadounidense con incentivos para que los trabajadores encuentren un nuevo empleo o regresen a sus trabajos pasados. La Casa Blanca también está considerando exenciones de impuestos para aquellos que se vayan de vacaciones en Estados Unidos con el fin de promover el gasto, informó el Wall Street Journal. Japón ha adoptado un enfoque similar para promover los viajes domésticos.

El asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, tuiteó en junio que el presidente espera que el próximo paquete esté conformado por al menos US$2 billones. La Casa Blanca también está considerando reducir los pagos de seguro por desempleo a US$250 o US$300 por semana durante la segunda mitad del año, ya que los republicanos creen que esto alentará a las personas a buscar un trabajo. Actualmente los pagos por desempleo son de US$600 semanales. Sin embargo, estos pagos finalizaron a finales de julio.

El presidente continúa impulsando recortes de impuestos sobre la nómina, una idea que planteó en marzo. "Realizaremos un recorte de impuestos sobre la nómina", dijo Trump en junio, "que será increíble en términos de lo que estamos haciendo porque vamos a ser más grandes y mejores de lo que alguna vez fuimos".

¿Qué proponen los republicanos?

Los republicanos del Senado, liderados por McConnell, tienen que establecer los lineamientos para el segundo cheque. La conversación se ha enfocado en limitar el monto del segundo paquete económico, el seguro de responsabilidad para las empresas y la idea de que este paquete de estímulo económico sería el último.

"No puedo decir cuál es la cantidad probable en este momento, pero no será de US$3 billones", dijo McConnell el 27 de junio. La Ley CARES es un paquete de US$2 billones, misma cantidad que el presidente mencionó para esta próxima ronda. La Ley HEROES propone destinar US$3 billones.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Debes usar mascarilla o cubrebocas durante la crisis...

¿Qué Propone la Ley HEROES?

La Cámara de Representantes ––que tiene una mayoría demócrata–– aprobó la propuesta de ley, Ley HEROES, el 15 de mayo. El proyecto de ley––que no ha sido aprobado por el Senado y no es ley–– busca una amplia gama de beneficios para los hogares, inquilinos y personas que viven en Estados Unidos, así como para los que no son ciudadanos, según indica una hoja informativa del Comité de Asignaciones de la Cámara (PDF). Sin embargo, McConnell ya rechazó el proyecto de ley, al igual que la Casa Blanca, diciendo que el paquete de la Cámara está "más preocupado por entregar listas de deseos ideológicos y partidistas".

Esto es lo que propone la Ley HEROES:

Individuos: Toda persona elegible recibiría hasta US$1,200 si su ingreso bruto ajustado, o AGI, en su declaración de impuestos federales de 2019 o 2018 fue inferior a US$75,000, la cifra disminuye gradualmente a medida que aumenta el AGI.

Toda persona elegible recibiría hasta US$1,200 si su ingreso bruto ajustado, o AGI, en su declaración de impuestos federales de 2019 o 2018 fue inferior a US$75,000, la cifra disminuye gradualmente a medida que aumenta el AGI. Hijos y dependientes : Todo dependiente calificaría para un pago de US$1,200, a diferencia del pasado cheque en donde se otorgaba US$500 por hasta un máximo de tres niños. Este pago aplicará a estudiantes universitarios y niños mayores de 17 años, parientes discapacitados y padres de un contribuyente.

: Todo dependiente calificaría para un pago de US$1,200, a diferencia del pasado cheque en donde se otorgaba US$500 por hasta un máximo de tres niños. Este pago aplicará a estudiantes universitarios y niños mayores de 17 años, parientes discapacitados y padres de un contribuyente. Familias : Los hogares calificarían para un pago máximo total de US$6,000, limitado a cinco miembros de la familia (hasta US$1,200 cada uno).

: Los hogares calificarían para un pago máximo total de US$6,000, limitado a cinco miembros de la familia (hasta US$1,200 cada uno). No ciudadanos estadounidenses : Los no ciudadanos que presenten declaraciones de impuestos, paguen impuestos y cumplan con la ley tributaria federal utilizando un número de identificación de contribuyente individual (ITIN, por sus siglas en inglés) en lugar de un número de Seguro Social calificarían para recibir un pago.

: Los no ciudadanos que presenten declaraciones de impuestos, paguen impuestos y cumplan con la ley tributaria federal utilizando un número de identificación de contribuyente individual (ITIN, por sus siglas en inglés) en lugar de un número de Seguro Social calificarían para recibir un pago. Beneficios de desempleo: El proyecto de ley traspasaría el seguro de desempleo mejorado actual de US$600 por semana, además del pago por desempleo estatal hasta enero de 2021.



Angela Lang/CNET

Segundo cheque: ¿Cuándo sabremos más?

La Cámara ha hecho su movida y ahora esperamos que la Casa Blanca y el Senado compartan sus propuestas completas, las cuales deberían debatirse en algún momento de agosto. Aquí está la línea de tiempo tal como la conocemos hoy para saber cuándo es que se enviaría un segundo cheque.

Si bien, aunque el futuro de un segundo paquete parece prometedor, todavía es necesario que se apruebe el proyecto de ley y que lo firme el presidente.

Si todavía estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia.

Lo que sabemos del segundo paquete de ayuda económica por coronavirus [fotos] Ver fotos +12 Más