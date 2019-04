Brote de sarampión 2019: Cómo monitorizar su propagación en Estados Unidos

El sarampión ha regresado con paso fuerte este 2019 en Estados Unidos.

Desde enero, 22 estados en el país han reportado un total de 695 casos de sarampión, una enfermedad infecciosa que se creía erradicada hace casi más de dos décadas, cuando se registró un brote de más de 30,000 casos. A raíz de ello, se impulsó la vacunación de la población en general.

Los casos más recientes han sido reportados en dos universidades de California, donde casi 300 estudiantes, profesores y personal están bajo cuarentena debido a que no han sido vacunados contra la enfermedad o porque no han podido comprobar que han sido inoculados. La mayoría de las personas que se contagian de la enfermedad (y por soguiente la propagan) no han sido vacunadas.

"Este año ha sido el peor desde 2000", dijo Sean O'Leary, un especialista en enfermedades infecciosas infantiles que trabaja en el American Academy of Pediatrics. "Ahora hay más y más grupos de padres que escogen no inmunizar a sus hijos. Y cuando alguien con sarampión se inserta en la comunidad, la enfermedad se propaga".

La propagación del sarampión en estos tiempos ha sido atribuida, mayormente, al movimiento antivacunas. La enfermedad se está propagando en Estados Unidos y alrededor del mundo. Si estás pensando en viajar, o quieres monitorizar el avance del brote, debes tener en cuenta lo siguiente.

Mapa global del brote de sarampión

La empresa agregadora de datos Metabiota ha creado un mapa interactivo para seguirle el rastro a los brotes de enfermedades infecciosas, incluyendo al sarampión. Para usar el mapa, haz clic en el botón de filtro (la lupa que se encuentra en el extremo derecho) y selecciona measles o sarampión. Ahora, puedes ver dónde se encuentra los brotes y cuán concentrado son.

Metabiota

Sin embargo, los datos mostrados en el mapa tienen unos 10 días de antigüedad. Por lo que, si estás pensando en utilizar este mapa como una guía para orientarte en tus viajes o para hacer otras decisiones relacionadas a la salud, asegúrate de consultar datos más recientes.

Monitoriza el brote de sarampión por estado

En Estados Unidos, la mejor manera de monitorizar el brote de sarampión es por estado, ya que la enfermedad tiende a brotar por regiones geográficas.

Se pueden encontrar datos específicos al estado en los sitios Web de instituciones federales como el Departamento de Salud y Servicios Humanos o en varios departamentos estatales y locales de salud pública. En estos sitios, hay detalles en tiempo real de los casos de sarampión y tasas de inmunización.

A continuación están los enlaces a los datos del brote de sarampión en los estados donde se han reportado casos de la enfermedad:

Monitoriza la tasa de inmunización e Estados Unidos

El sarampión se puede prevenir con la vacuna MMR, que inocula contra el sarampión, las paperas y rubéola. Después de inyectarse dos vacunas, se considera que las personas están inmunizadas; la vacuna tiene una tasa de efectividad de 97 por ciento, de acuerdo con el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades.

Entonces, ¿cuántos niños no están vacunas y en qué estados están? El American Academy of Pediatrics te lo indica en este mapa interactivo.

A pesar de la disponibilidad de la vacuna MMR, el sarampión se está propagando porque los padres están optando por no vacunar a sus hijos. El movimiento antivacuna argumenta que las vacunas pueden acarrear males del desarrollo, como el autismo. Sin embargo, este argumento tiene pocos fundamentos científicos.

Varios estudios han demostrado que no existe una relación entre las vacunas y el desarrollo de males como el autismo.

¿Qué se puede hacer frente a este reciente brote de sarampión?

Es sencillo, según O'Leary: "Vacúnate. La única manera de prevenir el sarampión es vacunándote. Eso es lo único que detendrá [la propagación]".

Si te has vacunado dos veces contra el sarampión, dice O'Leary, estás protegido contra la enfermedad.

Nota del editor: La información presentada en este artículo tienen fines educativos e informativos y no está destinado a servir como un consejo de salud o médico. Siempre consulta con un especialista médico si tienes preguntas de salud.