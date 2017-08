1:40 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Samsung anunció el miércoles la llegada del celular Galaxy Note 8. Es un teléfono brillante y lleno de funciones que hará a sus apasionados fanáticos muy felices.

También es un dispositivo que podría tentar a otros a deshacerse de sus celulares actuales en favor de esta nueva unidad de la fabricante surcoreana. Pero antes de que te decidas, deberías investigar para encontrar la mejor oferta de canje para tu celular usado.

Para los dueños anteriores del Galaxy Note 7

Si habías comprado el Note 7, Samsung te está ofreciendo hasta U$425 en la compra del Note 8 por su sitio Web cuando entregues tu dispositivo actual.

Por las operadoras telefónicas y las minoristas

Muchas de las operadoras de telefonía inalámbrica ofrecen algún tipo de programa de canje, con más incentivos para aquellos consumidores que se cambian de una operadora a otra.

La mejor apuesta es que chequees con tu operadora por cualquier promoción que tenga y la compares con los sitios dedicados a los canjes. Normalmente las operadoras ofrecen menos que esos otros lugares, al menos que tengan una promoción.

No te olvides de investigar con las minoristas GameStop, Best Buy y Target, que también tienen programas de canje. Dicho eso, hasta Apple acepta celulares que se quieren canjear y no requiere que sean iPhone.

Los sitios dedicados a los canjes

Definitivamente no hay una escasez de sitios dedicados a los canjes, y cada uno proclama tener las mejores ofertas y el más rápido procesamiento de pago. Mientras que la mayoría de sitios que encontrarás en una búsqueda de Google son legítimos, te sugerimos investigar un poco antes de mandarle tu celular a una compañía desconocida.

Los sitios habituales y más reconocidos, como Amazon y Gazelle, reciben más atención, pero Flipsy te ayudará a minimizar la cantidad de tiempo que te pasas rastreando la Web buscando una buena oferta.

Si visitas a Flipsy.com y haces una búsqueda por el modelo del celular que quieres canjear, Flipsy te creará una lista de las ofertas en los diferentes sitios de canje en la Web. De todos modos, te ayudará a comparar los diferentes precios.

Lo que debes hacer antes de enviar tu teléfono a cambiar

Deberías tomar en cuenta algunas cosas antes de mandar tu dispositivo viejo para ser canjeado.

Guarda todas tus fotos y todos tus videos en un disco duro o en la nube. Si no sabes cómo hacerlo, considera descargar Google Photos

Saca cualquier tarjeta microSD y tu tarjeta SIM.

Cierra tu sesión en todas las cuenta que tengas abierta. Eso incluye tu cuenta de Google, si piensas canjear un dispositivo Android. Para hacerlo abre Ajustes > Cuentas y escoge Google seguido por las cuentas que quieres eliminar. Usa el botón del menú en la parte superior derecha para cerrar tu sesión.

> y escoge seguido por las cuentas que quieres eliminar. Usa el botón del menú en la parte superior derecha para cerrar tu sesión. Los usuarios de iOS, necesitarán también desactivar la función Buscar mi iPhone entrando a Configuración > Apple ID > iCloud > Buscar mi iPhone .

> > > . Con todas las cuentas desactivadas y eliminadas, ahora puedes restablecer tu celular a la versión de fabrica.