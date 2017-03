1:15 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO



Alexa, Siri y Google Assistant tienen un nuevo rival. Samsung anunció el miércoles a Bixby, el asistente personal que viene en el Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus. Estas son algunas de las cosas que sabemos de este misterioso asistente.

No habla español

Primero que todo, Bixby no habla español. Esto lo confirmó Samsung a CNET en Español durante una sesión para conocer el nuevo teléfono. La empresa surcoreana, no obstante, dice estar trabajando para llevar el español a Bixby tan pronto como sea posible.

Sólo está en el Galaxy S8... por ahora

Bixby hace su debut en el Galaxy S8 y S8 Plus. Se espera que más productos de Samsung integren Bixby en el futuro. Aquellos que tienen teléfonos Galaxy anteriores tendrán que actualizarse para poder contar con Bixby.

Es muy fácil inicializar Bixby

Hay varias opciones para abrir Bixby. En la parte izquierda del Galaxy S8, justo debajo de los botones de volumen, se encuentra el botón dedicado de Bixby.

El oprimir rápidamente, el botón inicializará a Bixby para realizar un comando u orden; una presión prolongada abre Bixby Home. Una tercera forma de acceder Bixby es a través del app de cámara.

También puedes invocar Bixby con tu voz, diciendo "Bixby".

Bixby Home

El newsfeed de Flipboard ya no está, ya que ha sido reemplazado por Bixby Home en el Galaxy S8. El deslizar de derecha a izquierda en la pantalla de inicio mostrará un flujo de información que va desde recordatorios de tareas hasta noticias y datos del estado del tiempo. Los apps de terceros como Facebook y Uber también pueden mostrar sus tarjetas en Bixby Home.

Los comandos de voz imitan los comandos táctiles

Cuando utilizas tu voz para interactuar con Bixby, el asistente virtual aceptará comandos como "Set screen brightness to 50 percent" (Establecer el brillo de pantalla al 50 por ciento) o "Show photos I took in San Francisco" (Mostrar fotos que tomé en San Francisco). Recuerda, Bixby no habla español.

Samsung compara los comandos de voz de Bixby a las acciones táctiles, diciendo que si lo puedes hacer de forma manual y táctil, igualmente lo podrás hacer con Bixby.

Hay un 'puñado' de apps en el lanzamiento

Por ahora, Bixby sólo funciona dentro de algunos apps de Samsung. Samsung dijo que solamente un "puñado" de apps tienen compatibilidad al momento del lanzamiento de Bixby, pero no quiso compartir un número exacto de apps, ni las aplicaciones específicas.

La empresa se ha comprometido a actualizar Bixby de forma regular y de añadir más apps y funciones en el futuro.

Durante el evento de presentación el 29 de marzo, Samsung mostró cómo se hace una captura de pantalla y se envía como un archivo adjunto a través de un mensaje de texto usando Bixby. La compañía también dijo que Bixby funcionará con Google Play Music.

Bixby puede controlar la cámara

Utilizando el app de cámara del Galaxy S8, Bixby Vision es capaz de hacer seis cosas:

Búsqueda de productos

Búsqueda de vinos

Identificación de lugares y puntos de referencia

Traducción de texto

Búsqueda de imágenes similares

Lectura de código de barras y código QR

Lo único que tienes que hacer es sostener tu teléfono y esperar que Bixby escanee un objeto o un punto de referencia; luego, dale un toque al botón apropiado que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Todavía desconoce muchas cosas

El contestar preguntas sobre cuál es la edad de una celebridad no es algo que puedes esperar de Bixby por ahora, y Samsung no está lista para decir cuándo la asistente virtual podrá tener esta capacidad.

Actualmente tendrás que recurrir a Google Assistant (lo accedes al oprimir prolongadamente el botón de Inicio) para responder preguntas de trivia o para proveerte de otra clase de información.