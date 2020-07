¿Cómo revisar qué ha pasado con tu cheque del coronavirus?

Angela Lang/CNET

A partir del 15 de abril, aquellos contribuyentes que califican para recibir un cheque de estímulo de hasta US$1,200 como alivio económico por la crisis del coronavirus recibirán el pago directamente en su cuenta bancaria, si es que tienen configurado el depósito directo, según el gobierno federal.

Para aquellas personas que no tienen activada la opción de transferencia electrónica de fondos con el gobierno, el IRS abrió un portal Web llamado Get My Payment, que en español se traduce como Obtener mi Pago, para ayudar a las personas a obtener su cheque de estímulo económico lo más rápido posible.

De acuerdo con Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, una vez que se configure el depósito directo mediante el portal Get My Payment, el gobierno enviará automáticamente el pago a tu cuenta en cuestión de días. En caso de no tener configurado la opción de depósito directo, el cheque será enviado por correo, lo que podría llevar más tiempo.

Si perteneces a los 8 de cada 10 contribuyentes que reciben su reembolso de taxes a través del depósito directo, no tienes que hacer nada, ya que el IRS utilizará la misma cuenta bancaria para realizar el depósito del cheque. Pero si estás entre ese 20 por ciento que recibe los reembolsos por correo (o de plano no recibes nada), esto es lo que tendrás que hacer para recibir tu cheque de estímulo económico transferido automáticamente a tu banco.

Cómo darme de alta al depósito directo para el cheque de estímulo



A partir del 15 de abril, el IRS tiene un portal Web dedicado llamado Get My Payment que puedes usar para configurar la transferencia electrónica de tu cheque de alivio económico por el COVID-19 a tu cuenta bancaria, si es que no has configurado un depósito directo con el IRS. Para realizar el proceso es posible que necesites realizar tu declaración de impuestos de 2019 y 2018.

Entra al portal de Get My Payment y da clic en el botón azul Get My Payment para dar de alta el depósito directo. Al hacer esto, es posible que recibas una notificación indicando que el sitio podría tardar por la alta demanda de usuarios. En la siguiente ventana haz clic en OK sobre el uso del portal. Ahora, ingresa tu Número de Seguridad Social (SSN) o tu Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN), tu fecha de nacimiento, dirección y código postal.

Si el IRS ya tiene tu información, la página te dará un estatus sobre tu pago. Si no tiene tu información y calificas para el pago, puedes ingresar el número de ruta (routing number) de tu cuenta de banco y tu número de cuenta (abajo podrás ver cómo encontrar estos números) para que el gobierno deposite tu cheque a tu cuenta bancaria.

¿Qué necesita el IRS para poder depositar el pago en mi banco?

Querrás tener a mano los números de cuenta y routing de tu cuenta bancaria. Hay varias formas de encontrar esta información bancaria.

Sitio Web bancario: el sitio Web de tu banco puede mostrar tus números de routing y de cuenta. Para Bank of America, por ejemplo, inicia sesión en tu cuenta, selecciona la cuenta que deseas usar y luego toca la pestaña Información y servicios para ver los números que necesitas.

Aplicación bancaria: si tu banco tiene una aplicación, ahí puedes ver tu cuenta y números de routing. En la aplicación BofA del Bank of America, por ejemplo, toca la cuenta que deseas usar y luego desplázate hasta la parte inferior de la ventana de la aplicación para ver tu cuenta claramente etiquetada y los números de routing.

Cheque impreso: en la parte inferior de un cheque probablemente verás tres conjuntos de números: el primer conjunto de nueve dígitos es tu número de routing. El segundo conjunto de 8 a 12 números es tu número de cuenta. El tercer conjunto, que no se utiliza para configurar el depósito directo, es el número de cheque.

Aún hay tiempo de incluir tu información bancaria con tus impuestos, incluso si no los has presentado



El IRS dijo que si aún no has presentado una declaración de impuestos para 2018 o 2019, debes presentarla lo antes posible e incluir tu información bancaria de depósito directo en la declaración. Aquí hay más información sobre lo que debes hacer para presentar tus impuestos.

¿Cuándo recibiré el cheque?

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dijo que a partir del 15 de abril más de 80 millones de contribuyentes que cuentan con un depósito directo configurado con IRS recibirán su cheque de estímulo. Y aquellos que apenas van a realizar la configuración mediante Get My Payment, lo recibirán en "los próximos días". También puedes solicitar que tu pago sea depositado en otros servicios como Cash o PayPal.

Recuerda que puedes utilizar el portal Get My Payment, para saber cuándo recibirás tu cheque.

Por razones de seguridad, el IRS enviará una carta por correo sobre el pago del estímulo por coronavirus a la dirección del usuario. La carta será enviada durante los 15 días después de que IRS realice el pago y proporcionará detalles sobre cómo se realizó el pago y los pasos a seguir si es que no se recibió.