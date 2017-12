Cómo tomar retratos artísticos con un iPhone

Andrew Hoyle/CNET

Tomar bellas fotografías de tu familia y amigos es uno de los mejores usos que le puedes dar a la cámara de tu teléfono. Aunque regularmente hago fotografía profesional para bodas usando costosas cámaras réflex digitales y luces, también me encanta usar mi iPhone para tomar magníficos retratos.

Hacer retratos de gran calidad que puedas trasladar de tus publicaciones de Facebook a un portarretrato y convertirlos en arte es simple, solo necesitas seguir estos consejos fáciles. Los retratos que comparto aquí los hice con un iPhone X, sin embargo, la mayoría de estos ejemplos son aplicables a la cámara de cualquier teléfono.

Este artículo es parte de una serie de textos sobre cómo tomar mejores fotos con tu teléfono. También puedes revisar mis mejores consejos para tomar excelentes imágenes de ensueño y cómo hacer planos de acción de locura con el iPhone X.

Elige bien el escenario de tu retrato

La ubicación lo es todo, así que asegúrate que el lugar en dónde vas a fotografiar y el entorno coincidan con la esencia de la persona que vas a fotografiar y que cuente la historia que deseas capturar. ¿Quieres una foto muy romántica para el aniversario de tus abuelos? Entonces esa pared arenosa con arte callejero probablemente no sea el lugar que mejor los represente, ni a ellos ni al tiempo que han pasado juntos (sólo que ellos lo hayan pintado, por supuesto).

Una pose natural para una toma natural

La mejor manera de convertir tus incómodas fotos de Navidad en retratos increíbles no implica tener un gran equipo fotográfico. Olvídate de pedirle a tus 'modelos' que no se encorven y que miren directamente a la cámara ––eso no es una pose natural, y seguramente no se reflejará en las imágenes. Mejor, platica con ellos y ayúdalos a relajarse.

Deja a un lado tu teléfono por un momento y observa cómo se paran o se acomodan naturalmente cuando no sienten la presión de ser fotografiados. No los presiones, dales tiempo para relajarse y probar diferentes posiciones (sentados, parados, o incluso, acostados) y ve cómo responden. Recuerda que si se sienten incómodos, se verán incómodos.

También prueba con una variedad de expresiones faciales. Si estás tomando fotos en una boda o un cumpleaños, intenta hacer reír a las personas ––sus expresiones transmitirán las emociones alegres del día y darán como resultado una foto de aspecto natural. Para una sensación más sincera, haz que aparten la mirada de la cámara también, como si no supieran que estabas allí tomando fotos.

Composición creativa

La composición es crucial en todos los tipos de fotografía, pero en ninguno de ellos es tan importante como en los retratos. Colocar a tu personaje simplemente en medio de la escena, sin pensar en el contexto, no producirá las mejores fotografías. Tomarte un momento para pensar cómo vas a componer tu foto y cómo encajará tu personaje en ella es un gran paso hacia un mejor retrato.

En lugar de enmarcar a tu modelo de forma tal que la imagen incluya medio-cuerpo o cuerpo-entero, mejor muévelo para que logres llenar el cuadro con la cabeza y sus hombros. Luego, aléjate para capturar todo el cuerpo y más del fondo.

Tampoco coloques a la gente parada en el centro de la imagen. Imagina que en la fotografía aplica la "regla de los tercios" y coloca a tu personaje en el tercio derecho o izquierdo de la imagen. La mayoría de los teléfonos inteligentes tienen una herramienta que coloca una división de tercios sobre tu imagen para que te sirva de guía (revisa el menú de Configuración) y que te ayude a realizar una mejor composición de esta toma.

Observa con atención el fondo de tu imagen y asegúrate de que todos los elementos están en donde quieres que estén. Verifica que la línea del horizonte esté derecha, que no haya un farol o árboles que sobresalgan de la cabeza de alguien y que ningún edificio (como la punta de una iglesia) aparezca cortado en la parte superior. Recuerda que puedes corregir algunos problemas de iluminación y color con la edición, pero no puedes rescatar la mala composición.

La composición también es importante para la iluminación. Con un cielo muy brillante en el fondo tienes dos opciones en tu teléfono: darle exposición al cielo y sumergir a tu personaje en la sombra o darle exposición a tu modelo y eliminar el cielo. En estos casos, es mejor mover a tu personaje a un lugar en donde la luz del sol no caiga directo sobre él y sólo lo ilumine suavemente.

Usa el Modo Retrato

Los retratos que se toman con una cámara réflex digital y una lente logran un efecto blur o con un desenfoque en el fondo que ayuda a que tu personaje realmente sobresalga de la escena. Felizmente, esta característica ha llegado a los teléfonos celulares. Los iPhone 7 Plus, 8 Plus y X tienen un Modo Retrato que simula este efecto y brinda una gran profundidad de campo a tus imágenes.

Con esta herramienta obtendrás los mejores resultados, en especial cuando el modelo esté cerca de tu cámara (entre uno y dos metros). Cuando elijas el Modo Retrato, la cámara de tu teléfono aplicará automáticamente el efecto de profundidad cuando se enfoque en la cara de tu protagonista. Puede ser un poco al azar (los peinados altos o las decoraciones en la cabeza no siempre producen buenos resultados), y puede tomar algunos intentos para hacerlo bien, pero funciona bien si te das el tiempo para lograrlo.

Los teléfonos como el nuevo Pixel 2, Note 8 y OnePlus 5T también tienen Modo Retrato, por lo que no sólo los usuarios de iPhone pueden obtener este efecto.

No tengas miedo de experimentar

Incluso con todos los consejos que te acabo de compartir, no pretendas seguir rígidamente estas reglas de cómo una foto "debería" tomarse. Cuando comienzas a romper las reglas y juegas un poco con tu creatividad es cuando realmente comienza a fluir el arte. Muévete alrededor de tu protagonista mientras disparas para mezclar tu composición, probar otros ángulos nuevos o buscar ubicaciones inusuales.

Nunca tengas miedo de probar algo nuevo e inusual en tus fotos. Con la capacidad de almacenar cientos de imágenes en tu teléfono, el peor escenario es que tengas que borrar una imagen que no te haya gustado. Puede que obtengas una imagen maravillosamente única que atesorarás durante años.

Edición para resultados artísticos

La edición inteligente es una excelente manera de convertir una fotografía cotidiana en una hermosa obra de arte. Cuando tomas fotos con tu teléfono, aplicaciones como Snapseed, VSCO e incluso Instagram (todas gratuitas en iOS y Android) tienen una variedad de filtros y herramientas para ajustar los retratos a tu preferencia.

No hay una forma correcta de editar una foto. A mi me encanta jugar con diferentes efectos y ver qué funciona. Siempre podrás deshacer tus ediciones si no te gustan y volver a la pieza original.

Sin embargo, si quieres algunos consejos generales de edición, trata de no aumentar el contraste y la estructura demasiado (al menos que quieras un efecto muy dramático y estilizado), ya que puede producir un efecto poco favorecedor en la piel. También evita cualquier filtro de color que resulte demasiado verde y haga ver las cara enfermas.