¿No quieres ese regalo navideño? Lo puedes vender, canjear o donar

Es probable que este año (como seguro te ha ocurrido antes), recibas uno o dos regalos que te hacen preguntarte: "¿qué estaban pensando?". Sabes que es algo que nunca vas a usar y te dejan con la pregunta de qué hacer con él.

Pues no dejes que el regalo en cuestión se quede en tu armario acumulando polvo y, sobre todo, no lo tires a la basura. Convierte ese regalo no deseado en algo útil de verdad, ya sea en dinero en efectivo o una tarjeta de regalo. He aquí algunas maneras diferentes en que puedes hacer frente a un regalo que detestas.

Vende bienes físicos

Vender un regalo es una excelente forma de convertirlo en efectivo. Craigslist, eBay y Amazon son muy buenos sitios donde puedes hacer esto.

Cuando vendas en Craigslist, querrás asegurarte de que el producto luzca muy bien en el anuncio. También querrás estar preparado para negociar con los compradores potenciales y asegurarte de mantener su seguridad en mente.

Vender en eBay permitirá que tu artículo sea visto por más personas, lo cual puede conducir a un mejor precio de venta. Por otra parte, es un sitio de subastas, y dependiendo de cuándo se incluyó tu artículo, la duración de la subasta y numerosas otras variables, el precio final de venta puede ser inferior a lo que se esperaba.

Antes de listar un artículo en eBay, asegúrate de comprobar la cantidad de dólares que las subastas similares han ganado. Esto te ayudará a determinar si va a valer la pena poner tu artículo a la venta.

Si estás buscando vender un teléfono inteligente o un reloj inteligente que no usarás, puedes venderlo en Swappa con relativa facilidad. O, si lo prefieres, puedes utilizar las aplicaciones móviles de Swappa (en iOS y Android) para comprobar el valor actual de mercado y obtener una buena idea de lo que tu dispositivo vale y si vale la pena venderlo.

Amazon es otra opción para vender tu artículo. Puedes inscribirse rápidamente con una cuenta de vendedor individual y listar tu producto en tan sólo unos minutos. La tarifa para la venta en Amazon está determinada por la categoría de lo que sea que estás vendiendo. Ten en cuenta que los compradores vienen a Amazon buscando los precios más bajos en el Internet. Así que si estás esperando ganar una fortuna, es posible que desees buscar en otra parte.

Además, siempre puedes intercambiarlo en Amazon y recibirás a cambio una tarjeta de regalo para el sitio. A partir de mi experiencia con este tipo de canjes, vas a obtener entre el 10 y el 20 por ciento de lo que obtendrías si lo vendes en Craigslist, pero no tendrás que hacer gran cosa. Sólo tienes que enviar el artículo y esperar el pago.

Uno de los beneficios de la venta en Craigslist sobre eBay o Amazon es la falta de honorarios o cuotas. Puesto que tú estarás haciendo el trabajo de la venta en Craigslist, no tienes que compartir tus ganancias. Con eBay, debes esperar pagar comisión tanto a eBay como a PayPal (en caso de que lo utilices para procesar el pago).

Tarjetas de regalo

¿Qué hacer con una tarjeta de regalo que no vas a usar? ¡Véndela! Esto es posible en sitios como CardPool que ofrecen un porcentaje de su valor de compra. Si recibiste una tarjeta prepagada de Visa, por ejemplo, siempre puedes usar un lector de Square para pagarte el balance restante.

Para más opciones y servicios, asegúrate de leer nuestra guía para intercambiar o vender tarjetas de regalo que no quieres.

Regrésalo

Una de las maneras más fáciles de tratar con un regalo no deseado es simplemente devolverlo. La mayoría de los puntos de venta aceptarán devoluciones sin un recibo, proporcionándote crédito de la tienda (léase: una tarjeta de regalo). Luego puedes usar esa tarjeta de regalo y comprar algo en el mismo lugar de venta o venderla.

Es una buena idea investigar un poco antes de devolver un artículo a una tienda. La primera cosa que necesitas saber es dónde se compró el producto. La forma más fácil de determinar eso es preguntarle a la persona que te lo dio. Ahora que si tienes miedo de ofender a alguien, basta con buscar el producto en el sitio Web de la tienda. Si no puedes encontrarlo en el sitio, intenta llamar a la tienda para verificarlo. A veces los artículos están disponibles en algunas tiendas aunque no llegan a ser agregados a su sitio Web.

La política de devolución de Walmart por un artículo sin un recibo es la emisión de crédito de la tienda para artículos superiores a US$25. La política de Target dice que los clientes recibirán una tarjeta de regalo del establecimiento. Prácticamente la mayoría de vendedores publican la política de devoluciones en su página Web, el enlace suele encontrarse al fondo de cada página.

Dónalo

Donar un regalo que no quieres a alguien que sí lo va a usar es siempre una buena opción. No sólo liberas ese espacio tan ansiado en tu clóset, sino que también ayudas a otros en el proceso. Dependiendo de qué producto se trata, querrás encontrar un servicio o un sitio adecuado en dónde donarlo. Asegúrate que el producto será usado. Es fácil contagiarse del espíritu navideño y donar cosas sin ton ni son.

¿Tienes algunos productos ideales para el salón de clases? Llama al distrito escolar de tu zona o a la librería local y pregunta si aceptan donaciones. ¿Se trata de un edredón o un abrigo? Busca en las iglesias de la zona y otros sitios que ayuden a los desamparados; todos aceptan donaciones.

Al fin y al cabo, el regalo que estás donando no te cuesta nada, pero puede serlo todo para otra persona.

¿Tienes otros métodos para lidiar con un regalo que odias? Si es así, cuéntanoslo en los comentarios.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 10 de diciembre de 2018.