Los mejores regalos de navidad de último minuto a un clic de distancia

apcuk/Getty Images

El tiempo sigue pasando. Incluso con los envíos gratis de uno o dos días en los productos de Amazon, Best Buy y Walmart, las advertencias de existencias que se han agotado y de envíos posteriores al 26 de diciembre han provocado que todos aquellos que suelen perder el tiempo empiecen a salir de sus madrigueras para hacer las compras de último momento. En tanto, ¿qué pasa si te olvidaste de alguna de estas fiestas decembrinas y no quieres llegar con las manos vacías? ¿Qué pasa si llega un invitado inesperado a la cena de Navidad y necesitas un regalo instantáneo?

Quizá puedas apoyar a las tiendas locales y encuentres ahí un regalo. Pero si no, lo único que necesitas es una conexión a Internet y una impresora para materializar regalos de la nada.

Quieres más información de qué regalar, lee aquí:

El regalo de la lectura

Scribd

¿Por qué regalar solo un libro o una suscripción cuando puedes darle a alguien un abastecimiento virtualmente ilimitado?

Scribd, por ejemplo, cuesta US$9.99 al mes, un precio que incluye acceso ilimitado a la tienda de libros electrónicos, audiolibros, partituras, revistas, artículos noticiosos y más que tiene la compañía. Puedes regalar una suscripción de tres meses por US$25, o de seis meses por US$50 o hasta de un año por US$100.

El regalo de escuchar

Spotify

Si conoces a alguien que sigue escuchando música a la vieja usanza —LPs, CDs y así— es momento de que le presentes la felicidad de una ilimitada cantidad de posibilidades.

En otras palabras, regálales Amazon Music Unlimited, Apple Music, Google Play Music, Spotify o algún otro servicio de suscripción. Y qué buen regalo sería: toda la música del mundo (bueno, más o menos) al alcance de sus manos con la opción de escuchar sin conexión, compartir música y más.

¿No estás seguro de cuál escoger? Echa un ojo a este análisis de CNET sobre los servicios de streaming de música. Si ya estás seguro de que quieres regalar Spotify (que, si te lo preguntas, sería mi opción), aquí te decimos cómo regalar Spotify.

El regalo de ver

Netflix/captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

He sido suscriptor de Netflix desde que recuerdo, por lo que me llama mucho la atención cuando encuentro a alguien que no cuenta con el servicio. De qué manera, entonces, pueden ver Black Mirror, BoJack Horseman, Glow, Godless, Maniac, Stranger Things, The Crown y tantas otras joyas de televisión que sólo se pueden ver ahí.

Sí, necesitas ayudar a esta gente. Aquí puedes ver cómo regalar Netflix, incluida la importante opción de regalo electrónico.

Y si ya tienen Netflix, entonces quizá Hulu sea una opción. El plan con comerciales limitados cuesta solo US$6 al mes, por lo que una tarjeta de regalo de US$25 funciona por cuatro meses.

Puedes comprar tarjetas físicas en prácticamente cualquier tienda, pero si lo necesitas, las puedes imprimir. Tendrás que ir a PayPal para comprar una una tarjeta de regalo de Hulu. Curiosamente, Hulu no las ofrece por su cuenta.

El regalo Prime

Amazon

A riesgo de sonar como un palero de Amazon, se me ocurren pocos regalos electrónicos mejores que una suscripción a Amazon Prime. Es decir, es un regalo que sigue dando: durante todo un año, el destinatario puede experimentar la alegría que es el envío gratuito de 1 o 2 días en la mayoría de los productos que vende Amazon.

Pero eso es solo para empezar. Además, obtendrás una gama considerable de beneficios adicionales, incluyendo el servicio de streaming de películas y programas de televisión, almacenamiento ilimitado de fotos y librerías accesibles gratuitamente de música y libros electrónicos. Eso es mucho por US$119. Si te parece demasiado, también hay la opción de regalar una suscripción de tres meses por US$39.

El regalo de las tarjetas de regalo

Claro, puedes encontrarte con la tienda minorista más cercana para comprar una tarjeta de regalo, pero eso funciona solo si estás a punto de ver a su destinatario en persona. Si necesita que le entreguen una tarjeta de regalo, puedes ir a eGifter, que ofrece una gran selección de "tarjetas" que llegan instantáneamente por correo electrónico. Incluso puedes incluir una tarjeta de felicitación en línea, invitar a otros a que cooperen y agregar una foto o video para un toque más personalizado.

El regalo que llega cada mes

No te olvides de las populares cajas de suscripción. La sección de Geek & Gaming de Cratejoy puede ser de gran ayuda para elegir el envío perfecto mensual para tu mejor amigo que solo piensa en cosas de tecnología o algún familiar y además también cuentan con cajas de muchas otras categorías.

Obviamente, la primera caja no llegará a tiempo, pero puedes imprimir un certificado de que ya viene y dar algo que los hará felices después.

¡Y listo! Seis increíbles opciones de regalo que puedes imprimir y envolver (o enviar por correo electrónico) en segundos.