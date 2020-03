Netflix, Disney Plus: ¿Qué servicio de streaming me conviene cancelar?

Angela Lang/CNET

Actualmente, existen numerosos servicios de streaming disponibles en el mercado. Están los grandes competidores ya establecidos (como Netflix y Hulu), las nuevas potencias (como Disney Plus y Apple TV Plus), las cadenas tradicionales que están ingresando a competir (como CBS All Access y Peacock de NBC) y servicios emergentes y aún poco conocidos (como Quibi, que será lanzado próximamente). Y aun si estás suscrito solo a uno de ellos, ya no tienes la excusa de decir "no hay nada que ver".

Pero muchos de nosotros estamos suscritos a varios de estos servicios y pasamos más tiempo desplazándonos por las películas y los programas disponibles que viéndolos realmente. Eso nos lleva a las preguntas siguientes: ¿qué es lo que estamos pagando? y ¿en verdad necesitamos todos estos servicios de streaming?

Dado que las necesidades de streaming de cada hogar son distintas, también lo será el servicio que decidas cancelar. A continuación, desglosamos cinco de los servicios de streaming más populares del mercado para ayudarte a decidir cuál puedes cancelar sin que ello te afecte demasiado.

Hulu

Cancélalo si... no te interesa mantenerte al día con los programas actuales.

Sarah Tew/CNET

No tengo servicio de cable y, por eso, una de las cosas que más me gustan de mi suscripción a Hulu es la rapidez con que se cargan los nuevos episodios de los programas en su plataforma. Por ejemplo, los nuevos episodios de Grey's Anatomy se transmiten los jueves por la noche. Si estás suscrito al plan básico (US$6 por mes) o premium (US$12 por mes) de Hulu, puedes verlos al día siguiente. También existe la opción de Live TV por US$55 al mes, que funciona más como un reemplazo del cable y te permite ver tus programas en tiempo real.

Una desventaja de Hulu es que puede que no todas las temporadas de un programa determinado se encuentren disponibles en su plataforma, por lo que, si quieres ponerte al día con una serie que no ves hace tiempo, tal vez que tengas que buscar los episodios anteriores en otros servicios. Bob's Burgers y Family Guy son algunos de los programas que sí tienen todas sus temporadas disponibles en Hulu.

En el caso de otros programas, como Killing Eve de la BBC, Hulu lanza toda la temporada a la vez. Esto es ideal si quieres hacer una maratón de la serie, pero una vez que termines con todos los episodios, tendrás que esperar hasta el lanzamiento de la siguiente temporada. Los programas originales de Hulu, como Shrill, High Fidelity o Handmaid's Tale, pueden lanzar un episodio semanal o la temporada completa a la vez.

Lee más: Los mejores servicios de streaming de TV en vivo de: comparativa y consejos

Aunque Hulu cuenta con un catálogo extenso, no incluye todo. Y puede ser frustrante buscar una película o un programa y descubrir que para verlo tienes que pagar para contratar un servicio complementario. Los suscriptores de Hulu pueden agregar HBO, Cinemax, Showtime o Starz por una tarifa adicional.

Netflix

Cancélalo si... no te interesan las maratones de programas antiguos

Netflix

Netflix es un veterano de los servicios de streaming. ¿Recuerdas cuando al suscribirte al servicio te enviaban DVD por correo a tu hogar? Netflix también nos introdujo al mundo de las maratones de programas, ya que ofrece series icónicas (antiguas y nuevas) como The Office, That 70s Show, The Andy Griffith Show, The West Wing y más. Es muy sencillo encontrar tu serie favorita y dejarla correr mientras te dedicas a otras cosas del hogar.

Netflix también es reconocido por su contenido original: películas, series y documentales, muchos de los cuales son populares y además han recibido elogios de la crítica. Piensa en todo el revuelo causado por The Haunting of Hill House y Stranger Things, la serie de suspenso psicológico You, la película ganadora del Oscar "Roma" y muchos más.

Por lo general, Netflix lanza todos los episodios de sus nuevas temporadas a la vez, y después de verlas en una sola tarde tienes que esperar meses o incluso años para la próxima. Me quedaría con Netflix por los programas que se pueden ven en maratones y por sus fascinantes docuseries de investigación como The Keepers y The Pharmacist. Y mientras esperas a que regrese tu programa favorito, Netflix va cambiando su contenido mes a mes y lanza títulos nuevos cada semana.

Puedes elegir entre los planes básico (US$ 9 por mes), estándar (US$13 por mes) o premium (US$16).

Lee más: Disney Plus vs. Netflix vs. Apple TV Plus vs. HBO Maz: ¿cuál debes contratar?

Apple TV

Cancélalo si... no estás interesado en sus (aún) pocas series con elencos estelares

Apple TV Plus

Si estás suscrito a varios servicios de streaming, todos pueden vincularse a tu Apple TV (o Roku u otro streamer), que te permite tener una especie de "comando central" de todo el contenido. El otoño pasado, Apple aumentó el nivel de su dispositivo Apple TV y de su aplicación con la incorporación de Apple TV Plus. El lanzamiento de programas exclusivos con elencos estelares, como The Morning Show, Servant, For All Mankind y otros, puede ser un atractivo importante para este servicio, en especial si ya eres un usuario de Apple.

Sin embargo, a diferencia de Netflix o Hulu, Apple TV Plus no cuenta con una biblioteca de programas o películas licenciados. Tampoco suele lanzar las temporadas completas de sus series a la vez. En el momento de su lanzamiento, tenía nueve series disponibles, y hay cinco más en camino.

Apple ofrece un periodo de prueba gratuito de siete días para Apple TV. O, si compraste recientemente un nuevo iPhone u otro dispositivo iOS, recibes un año de Apple TV Plus gratis. La aplicación Apple TV se puede descargar sin costo, pero algunos contenidos requieren pagos adicionales a través de la app. La suscripción a Apple TV Plus cuesta US$5 por mes o US$50 por año.

Lee más: ¿Roku? ¿Apple TV? ¿Chromecast? Tips para elegir el mejor 'streamer' de video

Amazon Prime Video

Cancélalo si... prefieres los programas de TV y no las películas

Amazon Prime Video

Si te suscribes a Amazon Prime (US$13 por mes, US$6.49 por mes para estudiantes) para ahorrar en el sitio de comercio electrónico Amazon, también recibes acceso a Prime Video, su servicio de streaming. Este ofrece películas de estreno para alquilar o comprar, como Parasite, ganadora del Oscar. Los usuarios de Prime pueden ver películas y programas de manera gratuita, siempre y cuando estos tengan una pequeña etiqueta que diga "Prime" en la esquina del icono.

Según un estudio, Amazon tiene cuatro veces más películas que Netflix. No todas son grandes éxitos de taquilla, pero es un catálogo extenso.

Al igual que en el caso de Hulu, puedes comprar canales adicionales para Prime Video, como HBO, Starz y otros, para acceder a más contenido. También puedes encontrar programas buscando en canales como BET o Boomerang. En ocasiones, incluso si un programa requiere que instales un complemento, como Girls de HBO, puedes ver una o dos temporadas gratis en Prime. Me gusta Prime Video porque por lo general cuenta con películas fuera de lo común, además de los nuevos lanzamientos convencionales. Además, tiene programas originales de gran calidad, como The Marvelous Mrs. Maisel y The Man in the High Castle, además de películas originales como The Big Sick.

Disney Plus

Cancélalo si... no te interesan las películas de Disney o Marvel

Lucasfilm

Si tienes hijos o eres joven de corazón, el servicio de streaming Disney Plus está repleto de contenido para ti. Además de programas originales como The Mandalorian o The World According to Jeff Goldblum, Disney Plus también ofrece películas de Marvel y la franquicia de Star Wars.

También está el factor nostalgia: mi lista de contenido por ver está compuesta casi en su totalidad por películas originales de Disney Channel de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Por supuesto, también hay contenido clásico de Disney, desde dibujos animados originales de Mickey Mouse hasta películas de sus archivos, como Aladino, El libro de la selva, La Cenicienta y más.

Después del periodo de prueba gratuito de siete días, Disney Plus cuesta US$7 por mes. También hay una opción para combinar Disney Plus con Hulu y ESPN.