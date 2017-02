¿Tu teléfono se incendió? Esto es lo que nunca debes hacer

Si algo aprendí de la debacle de las baterías de Samsung, es que nunca puedes estar demasiado preparado para manejar un teléfono que acaba de prenderse fuego.

Samsung ha estado bajo un intenso escrutinio por sus problemas recientes, pero la compañía no está sola. Las baterías de otros teléfonos, hoverboards y laptops también se han hecho famosas por sobrecalentarse y estallar. Algunas veces esto pasa si los químicos dentro de la batería se mezclan por accidente cuando se supone que deben estar separados.

No ocurre a menudo; sólo una en 10 millones de baterías de litio es probable que falle, pero esto es lo que tienes que hacer si la tuya falla. (Y si sigues leyendo, más abajo te enterarás qué provoca que las baterías tengan problemas).

Conoce las señales de advertencia

Agrandar Imagen Crushader via Reddit

La batería se siente extremadamente caliente o se hincha (el dispositivo se ve como si tuviera un bulto o un chichón).

Esa batería (y el dispositivo en el que se encuentra) se prenden fuego; claro, esta es bastante obvia.

Es importante conocer estas señales de advertencia. Si las baterías de litio -- del tipo que van en los dispositivos -- comienzan en efecto a fallar, los químicos peligrosos que contienen podrían quemar tu piel si los tocas directamente, o poner en riesgo tus propiedades si no apagas sus llamas apropiadamente.

Si tu dispositivo está extremadamente caliente, haciendo un sonido silbante o se hincha, haz esto

Usa herramientas (como un par de pinzas) o tus manos con guantes para tocar el dispositivo. Los guantes de piel y la ropa de poliéster son retardantes de fuego naturales (pero no son a prueba de llamas). Incluso unos guantes para sacar cosas calientes del horno son mejores que usar tus manos sin protección.

Apaga el dispositivo inmediatamente.

Muévete muy lentamente y con mucho cuidado (de manera que no se combinen las partes combustibles).

Alina Bradford/CNET

Mantén el dispositivo en un área aislada, lejos de cualquier cosa que sea inflamable (por ejemplo, el piso de concreto de tu garaje).

Contacta de inmediato a la operadora telefónica o la tienda donde lo compraste para recibir instrucciones más precisas.

Si la hinchazón empeora, toma precauciones para aislar aún más el dispositivo y alejarlo de la gente y objetos inflamables (por ejemplo, en una zona despejada en tu patio, si tienes uno, o dentro de una caja metálica para herramientas vacía).

Si el dispositivo se prende fuego, llama a los servicios de emergencia (911, bomberos, etc.) lo antes posible.

Reduce las llamas con un extintor, bicarbonato de sodio (baking soda) o arena (si es que de casualidad tienes un cajón de arena en tu casa).

¿Tienes curiosidad por saber qué usarían en un laboratorio? Un extintor clase D, que está hecho específicamente para acabar con este tipo de incendio de origen químico. Sin embargo, los extintores clase D son mucho más caros que el típico extintor para cocina.

No hagas esto:

Ignorar el problema.

Tocar un dispositivo hinchado o roto con tus manos sin protección.

Usar agua para sofocar las llamas; mejor limítate a usar bicarbonato de sodio (dependiendo de los componentes específicos, el agua podría ayudar, o, especialmente si estás en un espacio cerrado, podría provocar que el fuego creciera fuera de control).

Tirar el dispositivo a la basura; necesitas deshacerte de él de manera responsable.

Inhalar los vapores, especialmente si notas gas o llamas (cúbrete la boca y la nariz).

Eh, ¿por qué mi batería está hinchándose o haciendo un ruido silbante?

Si una batería comienza a hincharse o hacer un sonido silbante, tu dispositivo ya está tostado, dijo Bryan McCloskey, un profesor de ingeniería bioquímica y química de la Universidad de California en Berkeley. Los varios químicos albergados en la batería, que estaban aislados dentro de su estructura, ahora andan regados por todas partes. Químicos como McCloskey llaman a esto "gaseo".

Agrandar Imagen Samsung

Hablando en términos generales, las baterías contienen químicos que necesitan mantenerse separados para hacer que la misma funcione de manera segura. En baterías en mal estado, los químicos pueden "andar dando vueltas" y hacer que la batería haga cortocircuito. Y si los gases en su interior se encienden, eso puede dar como resultado una explosión o un incendio. El tamaño de esto depende del tamaño de la batería y de la constitución de sus químicos internos.

Un problema es que baterías de litio que son distintas pueden contener diferentes mezclas de químicos y usar métodos divergentes para evitar que las sustancias volátiles se toquen. Por lo tanto, no es fácil saber exactamente a qué toxinas te estás enfrentando.

Muchas incluyen compuestos orgánicos que incluyen flúor, dijo, McCloskey. Si los hidrocarburos volátiles se mezclan con oxígeno dentro de la batería, pueden actuar de forma parecida (pero no idéntica) al propano, ese líquido que usas para encender una parrilla.

Una última cosa

La mayoría de las tiendas y fabricantes no comparten sus directrices sobre cómo transportar de manera segura un dispositivo con una batería sospechosa, así que no podemos estar seguros de qué recomendarán. No obstante, si está haciendo un sonido silbante, probablemente sea mejor sellar el dispositivo en un contenedor resistente más que en una bolsa de plástico para congelados. Además, querrás evitar enviarlo por correo o mensajería; llegados a ese punto, es un desecho tóxico, dijo McCloskey.

Por fortuna, los incendios de baterías son lo suficientemente infrecuentes como para que la mayoría de nosotros nunca tengamos que enfrentarnos a un dispositivo a punto de derretirse. Pero si nos preguntas, por si acaso es mejor saber qué hacer... y qué no hacer.