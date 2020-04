Puntaje de crédito: Qué es, cómo mejorarlo y todo lo que debes saber

Getty Images

Si creías que las calificaciones se quedaban en el salón de clases, piénsalo otra vez. Tu puntaje de crédito es una calificación que se basa en tu solvencia y capacidad de crédito. Y tal como las calificaciones escolares, el tener un mejor puntaje de crédito te ayudará a avanzar en la vida.

Ya sea que necesites obtener un préstamo hipotecario, comprar un carro, calificar para obtener una tarjeta de crédito, refinanciar tu préstamo estudiantil o alquilar un apartamento, todo esto se basa en tu puntaje de crédito. Si no estás familiarizado con los puntajes de crédito y cómo afectan casi cualquier faceta de tu vida financiera, este artículo es para ti.

¿Qué es un puntaje de crédito?

Tu puntaje de crédito es un número de tres dígitos que se calcula en base a tu reporte de crédito. Cuando estás solicitando crédito, los prestamistas revisan tu reporte de crédito y el puntaje correspondiente para determinar si vale la pena hacerte el préstamo.

Es la manera más fácil y sencilla para que los prestamistas se enteren si vale la pena prestarte dinero. Un mal puntaje de crédito puede llevar a que se te niegue un préstamo o que tengas que pagar una tasa más alta. Un buen puntaje de crédito significa que pagas menos en intereses, ya que tu puntaje indica que eres responsable con tu crédito.

¿Cuál es la importancia de los puntajes de crédito?

Tu puntaje de crédito determina tu salud crediticia. Cada vez que quieras solicitar una tarjeta de crédito o solicitar un préstamos, debes esperar que se te realiza una revisión crediticia. Si tienes un historial de crédito plagado de pagos retrasados, incumplimientos y alto uso de crédito, quizá no se te aprueben las opciones de crédito en el futuro.

¿Cómo se utilizan los puntajes de crédito?

Cada vez que quieras hacer un préstamo de dinero, los prestamistas revisarán tu puntaje de crédito. Se revisará tu puntaje cuando quieras solicitar

Préstamos para carro

Hipotecas

Préstamos personales

Préstamos estudiantiles

Tarjetas de crédito

Solicitudes para alquilar un apartamento

Algunos procesos de verificación de empleo

Si tu puntaje de crédito es pobre o apenas suficiente (fair), tu solicitud de préstamo puede ser denegado. En caso de que se te apruebe, podrías enfrentarte a altas tasas de interés comparado a las personas con buenos o excelentes puntajes de crédito.

¿Qué es un buen puntaje de crédito?

Mientras más alto sea el número de tres dígitos, mejor es tu puntaje de crédito.

Existen distintos modelos de puntajes de créditos, y distintas agencias de reporte crediticio. Además las agencias de crédito pueden usar puntajes distintos. Tanto FICO como VantageScore — los principales modelos para el puntaje de crédito — van desde 300 a 850.

Puntaje FICO Calificación 300-579 Muy pobre 580-669 Apenas suficiente 670-739 Bueno 740-799 Muy bueno 800-850 Excelente

Para los puntajes FICO, un buen puntaje de crédito está entre 670 y 739. Para VantageScore, un buen puntaje de crédito está entre 661 y 780.

Puntaje VantageScore Calificación 300-499 Muy pobre 500-600 Pobre 601-660 Apenas suficiente 661-780 Bueno 781-850 Excelente

¿Cómo se calculan los puntajes de crédito?

Los puntajes de crédito se calculan en base a tu reporte de crédito que abarca todo desde tu historial de pagos hasta distintos usos de crédito. Así desglosa FICO su puntaje:

Historial de pago, 35 por ciento: Un historial de pagos hechos a tiempo es el mayor factor determinante en tu puntaje de crédito. Los acreedores quieren saber si puedes pagar el dinero que debes a tiempo cada mes hasta que tu cuenta sea saldada.

Cantidades que se deben, 30 por ciento: Si alcanzas el límite de tu tarjeta de crédito todos los meses, la cantidad que debes — o la utilización de crédito — es alta. Esto le dice a los acreedores que tienes mucho crédito de consumo y que eres un prestatario de riesgo.

Longitud de tu historial de crédito, 15 por ciento: Esto denota cuánto tiempo has tenido crédito bajo tu nombre. Si obtuviste un préstamo estudiantil, esto cuenta y puede darte una mayor longitud de historial de crédito del que creerías. No solo se calculan las cuentas abiertas, sino también las cuentas cerradas.

Crédito nuevo, 10 por ciento: El solicitar una nueva tarjeta de crédito o préstamo puede aumentar tu puntaje de crédito. Ten en cuenta que una revisión de puntaje de crédito (hard credit inquiry) podría bajar tu puntaje de forma temporal. Tu puntaje se recuperará en un par de meses, siempre y cuando realices los pagos mínimos a tus deudas a tiempo cada mes.

Mezcla de crédito, 10 por ciento: La variedad de crédito que tengas le dice a los prestamistas que puedes lidiar con distintas clases de cuentas. Aunque no tiene tanto peso como otros factos, este sigue siendo una pieza importante del rompecabezas del puntaje de crédito.

VantageScore incluye todos estos factores, aunque los evalúa de forma distinta.

¿Cómo puedo aumentar mi puntaje de crédito?

Los problemas de crédito no son los mismos para todos, lo que significa que no se pueden tratar de la misma forma. El aumentar tu puntaje de crédito depende de unos cuantos factores y lo que mejor se adecue a tu particular situación financiera.

Si estás retrasado en pagos: One late payment can cause your credit score to drop Un pago retrasado puede disminuir tu puntaje de crédito. Muchos pagos tardíos y hasta los incumplimientos a un préstamo pueden mandar tu puntaje de crédito en caída libre. Evidencia de pagos regulares y a tiempo le muestra a los acreedores que puedes pedir dinero prestado y pagar tu deuda de manera responsable. Comienza a realizar pagos mínimos para la fecha límite cada mes. Verás que tu puntaje mejorará gradualmente después de unos meses de pagos regulares.

Si está usando demasiado crédito: La alta utilización de crédito — o la cantidad que adeudas — se debe reducir. Una buena práctica es mantener tu utilización de crédito por debajo del 30 por ciento (idealmente por debajo del 10 por ciento) si no puedes pagar el saldo de tu tarjeta de crédito completamente cada mes. Si estás en una buena posición con tus prestamistas, puedes solicitar un aumento de crédito para disminuir tu utilización general.

Si no tienes suficiente crédito: Si eres nuevo en le mundo del crédito y el préstamo de dinero, puedes diversificar tu crédito al solicitar nuevas líneas de crédito con, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Intenta limitar el número de nuevas líneas de crédito que abras cada año. Cada vez que solicitas un tarjeta de crédito, tu puntaje de crédito puede ser afectado por una revisión (hard credit inquiry). Demasiadas revisiones de crédito pueden disminuir tu puntaje de crédito.

¿Cómo puedo encontrar mi puntaje de crédito?

