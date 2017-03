Agrandar Imagen Captura de pantalla por Juan Garzón / CNET

La personalización de Android es lo que diferencia enormemente a este sistema operativo de otros como iOS en el iPhone y Google quiere ayudarte a lograrla de la mejor manera posible.

La nueva página Web #myAndroid Taste Test te ofrece sugerencias de launchers, iconos, widgets y fondos de pantalla según tus gustos.

Después de responder 22 preguntas sobre tus preferecias en colores, estilos y formas, el sistema te recomienda diferentes opciones de personalización.

Las preguntas son básicas, incluyendo si te gustan los colores vibrantes o monocromáticos, los íconos cuadrados o redondos, los fondos modernos o clásicos o qué es lo que más haces con tu celular (trabajar, jugar, etc).

Por ahora, la página no está disponible en español y parece que en algunas categorías las sugerencias no varían mucho.

Por ejemplo, en todas las ocasiones que completé el cuestionario (con diferentes repuestas), la página siempre me sugirió instalar Gboard, el teclado virtual de Google, al igual que el widget de noticias y del estado del tiempo de la empresa (cuando el launcher es compatible con widgets).

Asimismo, el sitio me recomendó un fondo de pantalla "Zedge Wallpaper", una aplicación que puedes descargar a tu dispositivo, pero encontrar el fondo personalizado no es nada fácil porque no te proporciona el nombre específico.

La página te da tres opciones de personalización completas que puedes intercambiar con solo presionar las barras laterales.

Aunque muchos llevamos años personalizando nuestros celulares Android, confieso que la página puede ayudar a descubrir algunos apps de personalización no tan conocidas, sobre todo iconos y launchers.

Si la pruebas, déjanos saber en los comentarios cómo te pareció.