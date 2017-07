Cómo proteger tu cuenta de Netflix y Hulu de los 'hackeos'

Captura de pantalla por Alina Bradford/CNET

Si tu cuenta de Hulu o Netflix es tan querida para ti como tus amigos, ya te podrás imaginar cuán dolida y ofendida me sentí cuando hackearon mi cuenta de Hulu recientemente.

Este incidente me llevó a investigar cómo saber si una cuenta en estos servicios de streaming de video ha sido vulnerada y cómo recobrar el control. Esto es lo que tienes que saber.

Hmmm, ¿un nuevo perfil?

La señal más fuerte de que tu cuenta es usada por alguien más es cuando surge un nuevo perfil. El nuevo perfil que apareció súbitamente en mi cuenta de Hulu tenía por nombre "TF". ¿Quién diantres es TF?

Bueno, antes de que te consuma la paranoia, asegúrate de que el nuevo perfil no fue configurado por tu amigo o por alguna persona con quien voluntariamente compartiste tu contraseña.

Después de preguntarle a mis amigos y familiares, me di cuenta de que nadie conocido había abierto esta sospechosa cuenta.

También noté que los datos de mi dispositivo siempre cambiaban, por lo que tenía que revertirlos constantemente.

Otra señal de que alguien no deseado está en usando tu Netflix es que aparezcan nuevos programas en tu lista de shows que no has visto.

Investiga

Revisa tus dispositivos para ver si hay alguien que se está conectando de un lugar extraño. Si estás en Hulu, vete a Account (Cuenta) y haz clic en Manage Devices (Gestionar dispositivos). En Netflix, vete a Account (Cuenta) y dale clic a Manage Download Devices (Gestionar dispositivos de descarga).

Échale un ojo a la lista y fíjate si hay algún dispositivo que no reconoces. Cuando encuentres un dispositivo sospechoso, bórralo. Encontré que un Apple TV y alguien llamado Trinicracker habían ingresado a la cuenta. No tengo un Apple TV, y ninguno de mis amigos lo tiene. Ni tampoco conozca a nadie con ese nombre. Así que, ¡adiós Trinicracker!

Luego, vete a ajustes de cuenta y haz clic en Sign Out of All Devices (Salir de todos los dispositivos) en Netflix. En Hulu, dirígete a tu página de cuenta, haz clic en Protect Your Account (Protege tu cuenta) y otro clic en Log Me Out of Other Computers (Cerrar sesión en otras computadoras).

Asegura tu cuenta

El próximo paso es cambiar tu contraseña lo más pronto posible, antes de que el malhechor intente ingresar de nuevo a tu cuenta. Asegúrate de tener una buena contraseña (o sea, no optes por "123456").

También querrás cambiar el correo electrónico que usas para ingresar a tu cuenta. Es muy posible que tu dirección de email esté haciendo las rondas por Internet. Puedes revisar en Have I Been Pwned para ver si tu dirección de email ha sido vulnerada.

Una violación de la seguridad ocurre cuando tu email, contraseña, nombre de cuenta, datos de tarjeta de crédito y cualquier otra información almacenada en un sitio se accede de forma ilegal por hackers y se le revela al público. Y, sí, en efecto, mi dirección de email (y varias de mis contraseñas) estaba asociada con varias violaciones de seguridad.

Finalmente, borra el nuevo perfil. En Hulu, vete a Account (Cuenta) > Profile (Perfil) y luego haz clic en la cuenta sospechosa. Haz clic en Delete (Borrar) que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Selecciona Delete (Borrar) de nuevo y luego dale clic a OK. En Netflix, vete a Account (Cuenta) > Manage Profiles (Gestionar perfiles), haz clic en el perfil sospechoso y selecciona Delete Profile (Borrar perfil) > y Done (Listo).