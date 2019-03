Cinco problemas comunes de la Instant Pot y cómo arreglarlos

Mi Instant Pot (también conocida como Instapot) es una parte fundamental en mi cocina. La uso todo el tiempo.

Por lo que si deja de funcionar, tengo que admitir que el caos sobreviene. Descifré la manera de solucionar los problemas más comunes de esta herramienta y descubrí que en su mayoría son soluciones fáciles. Esto es lo que debes saber para mantener tu Instapot funcionando.

Problema 1: Pantalla muerta

No importa qué botón aprietes, no pasa nada. No hay sonido y no pasa nada en la pantalla.

La solución: No te preocupes, el cordón no está bien ajustado. Quita la conexión que está detrás de la Instant Pot y vuelve a colocarla hasta dentro, con firmeza.

Problema 2: La pantalla dice 'Ovht'

Tu Instant Pot dejó de cocinar y tiene un código extraño que dice Ovht en la pantalla.

La solución: Ovht significa sobrecalentado (por la palabra en inglés overheat). Esto significa que, muy probablemente, tu comida se esté quemando dentro de la olla. El código "C5" en la pantalla también es una indicación de que la olla está demasiado caliente.

Rápidamente libera la presión y remueve la olla interna. Es posible que no esté lo suficientemente húmeda la olla, lo que causó que se sobrecalentara y se quemara. La próxima vez, sigue las instrucciones de la receta sobra la cantidad de líquido que debes agregar a los ingredientes.

Problema: Suena un 'beep'

La alarma de la Instant Pot se mantiene sonando luego de que la iniciaste, al parecer sin motivo alguno.

La solución: El beep de la alarma significa que la olla puede sobrecalentarse porque falta de líquido suficiente en ella. Te avisa antes de que las cosas vayan a quemarse y aparezca el código Ovht en la pantalla. Libera rápidamente la presión y agrega líquido en la olla interna.

Problema: La tapa no cierra

No importa cuanto batalles, la tapa no cierra.

La solución: Revisa que el botón junto a la salida de vapor. Si está levantado, empújalo. El botón debe estar abajo para que la tapa abra o se cierre.

Si eso no funciona, revisa que el sello esté en el sitio correcto. Debe estar alineado con el borde de la tapa para cerrarse.

Problema: La pantalla dice "noPr"

El código "noPr" en la pantalla significa que la olla no está haciendo la presión suficiente o correcta.

La solución: Este problema usualmente se debe a que hay alguna fuga en la tapa o la salida del vapor no está en la posición adecuada. Primero, revisa la salida del vapor y asegúrate que esté donde deba estar.

Si la salida del vapor está en la posición correcta, libera rápidamente la presión, quita la tapa y deja que se enfríe. Después, echa un ojo en el sello. probablemente esté sucio o fuera de posición, lo que evita que cierre correctamente.

Otra causa puede ser que no hay suficiente líquido en la olla para generar presión. Revisa la receta para estar seguros.