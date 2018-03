5 problemas comunes de la MacBook y cómo solucionarlos

¿Tu Mac comienza a sentirse vieja y actúa de forma extraña o la sientes lenta? Antes de pensar en tirarla, prueba estas fáciles soluciones para arreglarla. Aquí hay cinco soluciones para los cinco problemas más comunes de tu Mac.

1. Problemas para iniciarla

Si tu Mac no se inicia correctamente y te encuentras frente a una pantalla en blanco o una pantalla gris en lugar de tu escritorio, entonces tienes que arrancarla en Modo Seguro. En Modo Seguro, tu MacOS arrancará con el mínimo de software y operaciones necesarias, pero además ejecutará una revisión de tu disco de inicio y reparará cualquier problema en el directorio que pueda ser la causa de los problemas.

Para iniciar en Modo Seguro, inicia tu Mac y luego mantén presionada la tecla de mayúsculas (Shift). Aparecerá el logotipo de Apple y luego la pantalla de inicio de sesión. Puedes soltar la tecla Shift cuando el logotipo de Apple desaparezca y veas la pantalla de inicio de sesión. Pueden pasar unos minutos antes de que llegue a la pantalla de inicio de sesión ya que MacOS ejecuta sus diagnósticos en tu disco duro. Para salir del Modo Seguro y activar tu Mac de forma habitual, solo reinicia tu Mac sin tener que mantener ninguna tecla.

2. Elementos de inicio de sesión incompatibles

Si te encuentras frente a una pantalla azul cuando enciendes tu Mac, podría significar que uno de tus elementos de inicio ––apps que se inician automáticamente cuando prendes tu Mac–– es incompatible con MacOS. Con un poco de prueba y error, puedes identificar qué app es la hija problemática.

Puedes eliminar los elementos de inicio de sesión de uno en uno e iniciar tu Mac después de cada eliminación para ver si el problema se ha ido. Para hacerlo, ve a Preferencias del sistema > Usuarios y Grupos y haz clic en tu nombre a la izquierda debajo de Usuario Actual. A continuación, haz clic en la pestaña Elementos de Inicio de Sesión que se encuentra arriba de la ventana a la derecha. Resalta una app y luego haz clic en el signo "-" a continuación. Se eliminará de la lista de Elementos de Inicio de sesión y podrás reiniciar tu Mac para ver si se ha solucionado el problema de encendido. De lo contrario, puedes regresar a la lista y eliminar otra aplicación, y continuar así hasta que encuentres al culpable. Puedes volver a agregar elementos a la lista Elementos de Inicio presionando el botón "+" y seleccionando elementos de la carpeta Aplicaciones.

Agrandar Imagen Screenshot by Matt Elliott/CNET

3. App que no responde

Es posible que una app ocasionalmente haga que tu Mac se desconecte o se quede bloqueada. Y cuando una app se bloquea, congela tu sesión y no te deja hacer nada, incluso salir de ella. Ingresa: Forzar Salida. Puedes abrir el menú Forzar Salida desde el ícono de Apple en la esquina superior izquierda o presionando Comando-Opción-Escape. Simplemente resalta la app que no responde y presiona el botón Forzar Salida. (También puedes seleccionar varias apps para forzar la salida usando las teclas Comando o Shift al hacer tus selecciones).

Screenshot by Matt Elliott/CNET

4. La famosa pelotita giratoria

Si estás viendo la pelota de playa girando con mucha regularidad, entonces es hora de echar un vistazo a lo que podría estar causando la desaceleración. Abre el Monitor de Actividad (buscándolo o ubícalo en la carpeta Utilidades, que se encuentra dentro de la carpeta Aplicaciones) para ver cuánto impacto tienen las apps que estás ejecutando actualmente en los recursos de tu sistema. En la ventana del Monitor de Actividad puedes ver estadísticas en tiempo real sobre la cantidad de recursos de CPU y memoria que usa cada app. También puedes usar el Monitor de Actividad para salir de cualquier app que use una cantidad de recursos excesiva. Simplemente resalta una app de la lista, haz click en el botón X en la esquina superior izquierda y luego elige Salir o Forzar Salida.

Agrandar Imagen Screenshot by Matt Elliott/CNET

5. Sin conexión a internet

A veces, mi MacBook se paraliza y no puede conectarse a la red Wi-Fi cuando mi laptop de Windows y mi iPhone no tienen problemas para conectarse a la red. La solución más rápida que he encontrado cuando el estado de Wi-Fi de mi MacBook muestra Sin Conexión a Internet es decirle que olvide la red y luego volver a conectarla como si fuera una nueva.

En la opción Red en Preferencias del Sistema, haz click en el botón Avanzado en la esquina inferior izquierda y verás una lista de Redes Preferidas. Estas son las conexiones Wi-Fi a las que te has conectado anteriormente y tu MacBook las recuerda para uso futuro. Selecciona tu red Wi-Fi y haz click en el botón "-" y luego elige Eliminar para que se borre de la memoria. Con tu red eliminada puedes hacer click en el ícono de Wi-Fi en la barra de menú y volver a conectarte a la red ingresando tu contraseña y comenzando de nuevo.