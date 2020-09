7 problemas comunes de iPhone y cómo resolverlos

Angela Lang/CNET

Un iPhone que no funciona como debe es siempre motivo de frustración. Ya sea que una aplicación se cierre cada vez que tratas de abrirla o que el teléfono se congele cada vez que vuelves a la pantalla de inicio o intentas enviar un mensaje de texto, tu iPhone no está funcionando adecuadamente cuando lo necesitas, y eso no está bien.

Pero no te preocupes. A continuación, te mostramos qué pasos seguir para solucionar problemas comunes de fallos generales, duración de la batería, espacio de almacenamiento y más.

Corrige fallos y errores con este consejo sencillo

Para resolver problemas aleatorios y otros errores, como un iPhone que no se mantiene conectado a Wi-Fi, se congela con frecuencia o simplemente funciona muy lento, fuerza el reinicio del dispositivo. Puede parecerte un consejo obvio o tonto, pero es el mismo enfoque que utilizas cuando reinicias una computadora que está funcionando mal y, a menudo, resuelve lo que pueda estar afectando a tu iPhone.

Óscar Gutiérrez/CNET

El proceso para forzar el reinicio depende del modelo de iPhone que tengas:

Para modelos de iPhone con botón de inicio, deberás mantenerlo presionado junto con el botón de bloqueo/activación durante unos 10 segundos, o hasta que veas aparecer el logotipo de Apple.



Para modelos de iPhone con Face ID (identificación facial), deberás presionar los siguientes botones en este orden: presiona y suelta el botón de aumento de volumen, presiona y suelta el botón de disminución de volumen y luego presiona y mantén presionado el botón lateral durante aproximadamente 10 segundos, luego de lo cual debería aparecer el logotipo de Apple.

Independientemente del método que utilices, es importante que no sueltes los botones hasta que veas aparecer el logotipo de Apple en la pantalla de tu teléfono.

Una vez que tu teléfono vuelva a la vida, desbloquéalo con tu contraseña y, con suerte, ya no deberías tener problemas de rendimiento.

Qué hacer en caso de poca duración de la batería

Para problemas relacionados con la batería, comienza por ver qué aplicaciones o servicios registran el mayor uso. Puedes ver un gráfico con el uso de la batería ingresando a Settings (Configuración) > Battery (Batería). Desplázate hasta el gráfico que muestra el uso de la batería por hora, que incluye debajo una lista de aplicaciones y servicios y la cantidad de batería que han usado.

Busca alguna aplicación maliciosa que esté ejecutándose en segundo plano (verás la actividad en segundo plano debajo del nombre de cada aplicación) o fíjate si el uso de alguna aplicación es mayor de lo que crees que debería ser.

Si una aplicación como Outlook tiene una gran actividad en segundo plano, no es un problema, ya que está actualizando tu bandeja de entrada, pero si ves que alguna otra aplicación, digamos Facebook, se está actualizando en segundo plano y quieres que deje de hacerlo, haz lo siguiente. En la aplicación Settings (Configuración), ve a General > Background App Refresh (Actualización en 2o. plano) y desactiva la capacidad de la aplicación para actualizarse cuando no la estés usando. En realidad, es recomendable que revises toda esta lista y desactives cualquier aplicación que no necesites actualizar en segundo plano, incluso si actualmente no está causando problemas a tu batería.

Otra alternativa es que verifiques el estado de la batería de tu teléfono en la página de configuración de la batería (Settings [Configuración] > Battery [Batería] > Battery Health [Condición]), para ver si es necesario reemplazarla.

Jason Cipriani/CNET

¿Te estás quedando sin espacio de almacenamiento?

Apple ha incorporado en iOS una herramienta de administración de almacenamiento que no solo te muestra lo que está ocupando espacio en tu iPhone, sino además te recomienda acciones para solucionar el problema. Ve a Settings (Configuración) > General > iPhone Storage (Espacio en iPhone) y espera unos segundos mientras se carga la información.

Revisa la lista de recomendaciones para ver qué pasos te sugiere seguir Apple. Luego, revisa la lista de aplicaciones para ver cuáles están utilizando más almacenamiento. Toca cualquier aplicación para ver más información, incluidas las opciones para eliminar los datos asociados a la aplicación. Por ejemplo, la aplicación Música te permite eliminar álbumes que hayas descargado a tu dispositivo para escucharlos sin conexión.

Óscar Gutiérrez/CNET

Soluciones rápidas a los problemas más comunes

Por supuesto, hay otras medidas que puedes tomar para que tu iPhone vuelva a funcionar correctamente. Algo tan sencillo como una actualización de software podría ser la clave. A continuación, te mostramos algunas otras cosas que puedes hacer:

Busca e instala todas las actualizaciones de software pendientes en Settings ( Configuración ) > General > Software update ( Actualización de software ).



( ) > > ( ). Si una aplicación falla constantemente cuando intentas abrirla o usarla, verifica si tiene actualizaciones pendientes en la App Store. Si no las hay, elimina la aplicación y luego vuelve a instalarla.

Para un teléfono que tiene dificultades para mantenerse conectado a tu proveedor de servicios inalámbricos o red Wi-Fi, tenemos una guía que te ayudará a solucionar problemas

Si nada de lo anterior funciona, descarga la aplicación Apple Support e inicia una sesión de chat. El representante puede indicarte otras formas de solución y acceder a los registros de tu dispositivo (con tu permiso) para diagnosticar cualquier problema mayor.

Una vez que tu iPhone esté funcionando como debe, puedes conocer nuestras funciones favoritas del iOS 14, que estará disponible este otoño (boreal). La actualización de Apple se encuentra actualmente en versión beta, que puedes instalar ya mismo si lo deseas, aunque probablemente lo mejor sea esperar un poco más.