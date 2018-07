Prime Day 2018: 5 tips para aprovechar las ofertas al máximo

Amazon

¿Estás listo para Prime Day, el evento anual de ofertas de Amazon? Por si no lo sabías, empieza este próximo lunes 16 de julio al mediodía hora del Este de EE.UU. y termina al día siguiente, el martes 17.

Claro, puedes aparecerte por ahí (digitalmente hablando) como tropecientos de otros compradores. Pero si realmente quieres aprovechar al máximo estas 36 horas, te recomiendo seguir estos 5 consejillos.

Compra durante Prime Day, aunque no seas suscriptor Prime

Prime Day es una aventura exclusiva para miembros: debes tener una suscripción activa de Amazon Prime para aprovechar todos los descuentos, ¿no?

Sí, más o menos. Si no tienes una suscripción a Prime, aún puedes ver los precios de oferta en una amplia variedad de productos, solo sin el envío gratuito de dos días para los miembros de Prime. Aunque indudablemente habrá algunos artículos exclusivos de Prime, sobre todo de Amazon, como Kindles y Echos, habrá otros que simplemente estarán en descuento.

Dicho esto, para cubrir completamente tus apuestas, considera registrarte ahora para una prueba gratuita de Amazon Prime de un mes (disponible solo si nunca antes has probado Prime). Puedes cancelar el servicio después de 29 días y evitar ser facturado, pero aun así obtener todos los beneficios de Prime Day.

Esta opción es aún mejor si eres un estudiante: Amazon se ha asociado con Sprint para ofrecer una prueba de 6 meses gratis a los estudiantes.

No asumas que las ofertas de Prime Day son las mejores

Algunas absolutamente sí lo serán. Por ejemplo, Amazon venderá el Kindle Paperwhite por US$80, su precio más bajo hasta la fecha en ese modelo.

Sin embargo, es importante recordar que los productos salen a la venta todo el tiempo, y es probable que se repita cualquier transacción que ocurra durante Prime Day. No permita que el sentido de urgencia inherente al evento desborde tu sentido común.

De hecho, para cualquier oferta que estés mirando, verifica si el precio ha sido el mismo (o más bajo) en el pasado. Una gran herramienta para esto es CamelCamelCamel, que hace un rastreo del historial de precios de Amazon. Solo copia el URL del producto y pégalo en el campo de búsquedas de CamelCamelCamel y verás los resultados.

Checa otras tiendas

Best Buy

Amazon puede ser el mayor jugador en línea, pero no es el único. Las tiendas, incluidas Best Buy, eBay, Kohl's, Lowe's, Newegg y Walmart, también están aprovechando Prime Day para lanzar sus propias ofertas. Checa todas las alternativas a Prime Day en este enlace.

Newegg, por ejemplo, ofrecerá descuentos "significativos" en miles de productos tecnológicos. Best Buy aún no ha anunciado sus ofertas anuales de su Black Friday in July (que probablemente coincidirán con Prime Day, como lo han hecho en los últimos años), pero la tienda a menudo tiene descuentos insuperables en productos de Apple y Google que no están disponibles en Amazon.

Recibe alertas cuando un producto esté en oferta

Parte del desafío de Prime Day es controlar las ofertas que te interesan, especialmente las programadas para comenzar más tarde en el día. Si lo olvidas, puedes perderte algunas.

Afortunadamente, la aplicación de Amazon te permite seguir las próximas ofertas y recibir notificaciones cuando están a punto de comenzar. Está disponible para Amazon Fire, Android e iOS en sus respectivas tiendas de aplicaciones. La aplicación de Amazon también tiene funciones útiles, como la búsqueda por voz y el seguimiento de envíos.

Ojo con las listas de espera

Al igual que las ofertas diarias Lightning de Amazon, muchas ofertas de Prime Day están disponibles en cantidades limitadas, y una vez que son "reclamadas", desaparecen. O tal vez no: es posible que veas un botón de Unirme a la lista de espera (Join Waitlist) que te colocará en la fila para tomar un artículo si está disponible.

¿Cómo funciona eso? A veces, otros clientes agregarán un artículo a su carrito, luego decidirán no comprarlo (o no completarán la compra dentro de los 15 minutos), momento en el que pasará a la siguiente persona en la fila. Ese podrías ser tú, así que no dudes en unirte a la lista de espera si es algo que realmente deseas.

