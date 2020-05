Atención compradores, este app gratuito puede reducir sus gastos

Rick Broida/CNET

He escrito recientemente sobre el Samsung Galaxy Fit, una pulsera de actividad muy popular que estaba de oferta en Amazon por US$69. Esa rebaja de US$30 era toda una ganga. Pero entonces me di cuenta de la barra de PriceLink en la parte superior de mi navegador. Había encontrado exactamente el mismo dispositivo (nuevo, no usado) en eBay por US$51. Y no era un objeto en subasta. Era el precio para comprarlo al momento.

Si hubiera estado realmente buscando un Galaxy Fit para comprarlo, me habría ahorrado US$18. Nada mal teniendo en cuenta que mi esfuerzo total fue cero. Para eso precisamente tengo instalado PriceBlink. Me sigue por la web y me alerta de mejores ofertas. Funciona muy bien para comprar en Amazon, pero también funciona con otras 4,000 tiendas online.

PriceBlink es un complemento o 'plug-in' para el navegador que es compatible con las versiones para escritorio de Chrome y Firefox. Ya sé, es decir las palabras "complemento para el navegador" y quieres olvidarte de todo este asunto. Al fin y al cabo ya no estamos en los noventa. Pero creo que los beneficios de PriceBlink superan sus inconvenientes.

Una vez instalado, compras en Internet de forma normal. Para cada producto que mires, PriceBlink te dirá si hay una oferta mejor en algún otro lado. Y, si no, el siguiente precio más económico. También puedes hacer clic en un menú para comparar precios y ver qué están cobrando exactamente otras tiendas, con impuestos y gastos de envío incluidos.

Si quieres añadir un producto a tu lista, simplemente haz clic en el icono en forma de corazón que hay en el menú. También puedes ver el historial de precio de un producto haciendo clic en el icono de la gráfica.

El otro truco de magia de PriceBlink es su poder para encontrar cupones, pero no los aplica directamente. Y a veces hay que abrir una o dos pestañas adicionales para conseguir un código, lo que es un poco molesto.

Si te preocupa el tema de la privacidad, según la página de preguntas frecuentes o FAQ de esta herramienta: "PriceBlink le envía una petición a nuestros servidores que contiene la información del producto que estás buscando. PriceBlink no almacena o recoge ningún tipo de información personal identificable".

Algunas cosas a tener en cuenta

Aconsejo ir con cuidado cuando se usa esta herramienta o cualquier otra para comparar precios. Para empezar, asegúrate de que cuando hagas clic sobre un enlace de PriceBlink te lleva exactamente al mismo producto que estás buscando. Con las televisiones, por ejemplo, puede haber muchos modelos ligeramente diferentes en la misma serie. También puede ser que te lleve a un producto usado o reacondicionado en lugar de uno nuevo.

Asegúrate también de acabar en la web de un vendedor con buena reputación. Cuando estaba en la web de Best Buy buscando AirPods Pro, por ejemplo, PriceBlink me llevaba a un vendedor en eBay que estaba ofreciendo los audífonos por US$50 menos. Sonaba muy bien hasta que me di cuenta que el vendedor de eBay tenía cero valoraciones y la fecha de envío (desde China) era de entre tres y 12 semanas. Mejor pasar.

Pero, mientras tengas cuidado, PriceBlink te puede ahorrar dinero. Y, como mínimo, te puede ahorrar dinero porque no tendrás que visitar una tienda tras otra para ver cuál tiene el mejor precio.