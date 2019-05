Powerbeats Pro: 9 consejos y trucos para dominarlos

Los nuevos Powerbeats Pro ofrecen todo lo que hacen los AirPods de Apple, pero están diseñados para personas con un ritmo de vida más activo. Son resistentes al sudor y al agua y cuentan con el chip H1 de Apple para un emparejamiento sencillo, funcionalidad "Hey, Siri" (Oye, Siri), mayor alcance y larga duración de la batería.

Apple ya comenzó a tomar pedidos anticipados, y la entrega de los Powerbeats Pro negros se empezó a realizar el 10 de mayo. Los tres colores restantes estarán disponibles recién a finales del verano.

Con casi las mismas funciones de los AirPods, los Powerbeats Pro son mucho más que un simple par de auriculares Bluetooth. Aprende aquí cómo emparejarlos, comprobar la duración de la batería y utilizar sus controles físicos.

Emparéjalos con tu iPhone y iPad

Jason Cipriani/CNET

Emparejar tus Powerbeats Pro con tu iPhone te tomará dos segundos, literalmente. Desbloquea tu teléfono y abre el estuche de carga. Aparecerá una animación en tu teléfono; toca Connect (Conectar).

Este mismo proceso funciona también en un iPad o iPod Touch que cuente con la última versión del iOS. Al igual que con los AirPods de Apple, el emparejamiento inicial de los Powerbeats Pro se sincroniza en todos los dispositivos Apple utilizando tu cuenta de iCloud. De modo que con este proceso de dos segundos, ya emparejaste tu iPhone, tu Mac, tu iPad y tu Apple Watch.

Emparéjalos con un teléfono Android

Por supuesto, también puedes usar los Powerbeats Pro con un dispositivo que no sea Apple. Si aún no has emparejado los auriculares con algún otro dispositivo, abre el escuche junto a tu teléfono Android y accede al menú de configuración de Bluetooth.

En cambio, si ya has emparejado los auriculares con otro dispositivo, colócalos en el estuche y luego mantén presionado el botón que se encuentra cerca de la parte frontal hasta que la luz de estado se ponga blanca y comience a parpadear.

'Hey, Siri' (Oye, Siri)

Gracias al chip H1 de Apple que usan los Powerbeats Pro, tus auriculares son compatibles con el comando de activación "Hey, Siri" (Oye, Siri). Cuando estés usando los auriculares, simplemente di "Hey, Siri" (Oye, Siri), seguido de un comando para reproducir música, revisar tus mensajes o hacer preguntas a Siri. No tienes que esperar a que Siri responda después de la frase de activación inicial: simplemente sigue hablando.

Desactiva la detección automática de oreja

Capturas de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Los Powerbeats Pro detectan automáticamente cuando los colocas o sacas de tus orejas. Si prefieres no utilizar las funciones de pausa automática o inicio automático, puedes desactivarlas.

Para ello, mientras estás usando los Powerbeats Pro, abre la aplicación Settings (Configuración) en cualquier dispositivo iOS y selecciona Bluetooth. Toca la "i" que aparece al costado del nombre de tus Powerbeats Pro y desactiva la opción Automatic Ear Detection (Detección Automática de Oreja) moviendo el botón a la posición Off (Apagado).

Cambia de nombre a tus Beats

Si deseas personalizar el nombre que aparece en los menús de Bluetooth para tus Powerbeats Pro, puedes hacerlo en la misma configuración de Bluetooth. En cualquier dispositivo iOS, ve a Settings (Configuración) > Bluetooth > toca la "i" que aparecer junto al nombre de tus Powerbeats Pro > Name (Nombre). Escribe el nombre que desees y sal de la aplicación de configuración.

Controles físicos

Ambos auriculares tienen controles de volumen, así como un botón que puede activar Siri y controlar la reproducción. El logotipo de Beats es un botón multifunción, y dependiendo de cómo lo presiones puede activar diferentes controles. Estas son las acciones que hemos descubierto hasta ahora:

Pulsación larga: activa Siri



Pulsación normal: reproducción/pausa

Doble pulsación: adelantar una pista

Triple pulsación: retroceder una pista

Además, los controles físicos funcionan también en dispositivos que no son de Apple.

Comprueba la duración de la batería

Jason Cipriani/CNET

Para conocer la duración de la batería de tus auriculares y del estuche de carga, coloca los auriculares en el estuche y ábrelo junto a tu iPhone desbloqueado. Aparecerá una ventana emergente similar a la del emparejamiento inicial, donde se indica la duración de la batería para las tres piezas.

Otra opción es habilitar el widget de la batería en la vista Hoy de tu iPhone y revisar allí su duración mientras utilizas los Powerbeats Pro.

Logra un mejor ajuste

Dentro de la caja, debajo del estuche de carga, encontrarás un folleto de instrucciones, un cable USB Lightning para cargar el estuche y tres pares adicionales de almohadillas para los auriculares. Cada uno es de un tamaño diferente, lo que te permitirá encontrar el que mejor se ajuste al interior de sus orejas.

Los Powerbeats Pro se sujetan alrededor de la parte posterior de la oreja, y eso también es ajustable. El gancho para la oreja se dobla en todas direcciones, por lo que puedes acomodar cada auricular para un mayor o menor ajuste según tu comodidad.

Carga rápida

David Carnoy/CNET

El estuche puede cargar rápidamente tus auriculares. Una carga de 5 minutos te da 1.5 horas de uso, mientras que una carga de 15 minutos te da 4.5 horas de uso. En total, los Powerbeats Pro tienen una duración de batería de hasta 9 horas.

En caso tengas curiosidad sobre cómo funciona el proceso: la carga de los auriculares se realiza simplemente colocándolos en el estuche. El auricular derecho debe ir al lado derecho del estuche, y el izquierdo al lado izquierdo. Cuando colocas los auriculares en el estuche, unos imanes los guían a su posición correcta. El estuche se carga a través de un puerto Lightning ubicado en la parte posterior.