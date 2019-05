Pokémon Sleep y Go Plus Plus: Todo lo que sabemos del app y gadget de sueño

Pokémon está de vuelta con un juego llamado Pokemon Sleep que quiere "convertir la hora de dormir en entretenimiento". El objetivo es usar el juego para ayudarte a descansar, no mantenerte despierto por la noche obsesionado con el juego. Mientras los jugadores están dormidos, Pokemon Sleep usará un dispositivo de Nintendo llamado Pokemon Go Plus Plus (que fue recientemente anunciado) para rastrear sus patrones de sueño.

A continuación, te presentamos todo lo que sabemos sobre el juego Pokémon Sleep y el dispositivo Go Plus Plus hasta ahora. Seguiremos actualizando esta historia con cada nuevo dato que conozcamos.

¿Qué es Pokémon Sleep?

Pokemon Sleep es una nueva aplicación diseñada para rastrear tus patrones de sueño. La aplicación se emparejará con el nuevo dispositivo de Nintendo llamado Pokemon Go Plus Plus, sí, en serio, una vez que se lance el próximo año. De hecho, Pokemon Company tuiteó que "traerá una experiencia de juego diferente a cualquier otra". Aparte de entrenar a tus monstruos de bolsillo mientras duermes, no estamos del todo seguros de lo que eso significa.

¿Cómo me ayudará a dormir?

No estamos seguros de cómo Pokemon Sleep usará los personajes del juego para ayudarte a dormir, ¿quizás incluirá música y un filtro de escala de grises? Nuestra mejor suposición es que cuanto más duermas, más puntos vas a recibir.

¿Funcionará Pokémon Sleep en mi teléfono?

Una vez que tengas la aplicación Pokémon Sleep en tu teléfono, usarás Bluetooth para sincronizarla con el dispositivo Pokemon Go Plus Plus. El dispositivo estará a tu lado mientras duermes y enviará tus patrones de sueño a tu teléfono cuando te levantes.

¿Cuál es la diferencia entre Pokémon Go Plus y este nuevo gadget 'Plus Plus'?

Pokemon Go Plus Plus hará todo lo que Pokemon Go Plus hace ahora, además de que hará un seguimiento de tu sueño. Aún podrás usarlo para rastrear y capturar personajes de Pokémon.

¿Cuánto costará Pokemon Go Plus Plus?

No estamos seguros, pero Pokemon Go Plus de 2016 costó alrededor de US$35. Sin embargo, esperamos que esto cueste un poco más, ya que también incluye funciones de monitorización del sueño.

¿Cuándo estarán disponibles Pokemon Sleep y Pokemon Go Plus Plus?

Sabemos que Pokémon Sleep se lanzará en 2020, pero no tenemos idea de si será más cerca de enero o junio. Nos hemos puesto en contacto con el desarrollador Select Button para ver si él tiene más información.

¿Es Pokémon Sleep gratis?

Pokemon Go era gratis con compras dentro del app disponibles, por lo que hay una buena probabilidad de que Pokemon Sleep sea igual. Sin embargo, no estamos seguros de si funcionará, o funcionará completamente, sin el dispositivo Go Plus Plus.

¿Qué clase de criaturas Pokemon Pocket Monsters veré?

Pikachu ha estado en varias de las imágenes promocionales, pero esperamos que todos nuestros otros favoritos estén en el juego. Tenemos la sensación de que Snorlax hará su aparición porque, bueno, Snore-lax, por no mencionar que Snorlax está apareciendo en todo el lugar en Pokemon Go ahora mismo.

¿Llegará al iPhone y Android al mismo tiempo?

Pokemon Go llegó a los teléfonos iOS y Android el 6 de julio de 2016 al mismo tiempo. Esperamos que lo mismo ocurra con Pokemon Sleep.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 30 de mayo de 2019.