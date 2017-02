'Pokémon Go': Todo lo que necesitas saber sobre los artículos de evolución

Alina Bradford/CNET

Una de las nuevas funciones que presentó recientemente Pokémon Go son los artículos de evolución, llamados en inglés evolution items. Estas cinco adiciones te ayudan a hacer evolucionar a los pokémon de primera y segunda generaciones cuando se combinan con cierta cantidad de caramelos. Esto es lo que necesitas saber acerca de estos artículos y dónde encontrarlos.

Qué son los artículos de evolución

Antes de que se lanzara la segunda generación, todo lo que se necesitaba para hacer evolucionar a un monstruo de bolsillo era recolectar suficientes caramelos. Ahora, para cierto tipo de pokémons especiales, necesitas recolectar dulces y un artículo de evolución.

Estos son los artículos de evolución y cómo identificarlos:

La piedra solar es una roca de color rojo y anaranjado con puntas que le salen de los lados.

La piedra del Rey parece un castillo amarillo con las murallas rotas.

La cobertura de metal parece dos baterías redondas y plateadas apiladas una encima de la otra.

La escama de dragón es un óvalo con marcas azules y amarillas.

Los artículos de mejoramiento se asemejan a un arma tipo taser alargada de color amarillo.

Pokémons que precisan usar artículos especiales

Actualmente, solamente ocho pokémons utilizan algo más que dulce. Esta es una lista de ellos y lo que necesitas para hacerlos evolucionar:

Gloom necesita una piedra solar y 100 dulces para evolucionar en un Bellossom.

Sunkern necesita una piedra solar y 50 dulces para evolucionar en una Sunflora.

Poliwhirl necesita una piedra del rey y 100 dulces para evolucionar en un Politoed.

Slowpoke necesita una piedra del rey y 50 dulces para evolucionar en un Slowking.

Onix necesita una cobertura de metal y 50 dulces para evolucionar en un Steelix.

Scyther necesita una cobertura de metal y 50 dulces para evolucionar en un Scizor.

Seadra necesita una escama de dragón y 100 dulces para evolucionar en un Kingdra.

Porygon necesita un artículo de mejoramiento y 50 dulces para evolucionar en un Porygon2.

Cómo obtener artículos de evolución

La única manera de conseguir artículos de evolución es haciendo girar poképaradas. No obstante, como sucede con las nuevas moras, no aparecen tan seguido como las bolas y las moras razz. Luego de más de 50 giros en varias paradas, solamente conseguí una piedra solar. Tu kilometraje tal vez varíe, pero no esperes recolectarlos rápidamente.

Según rumores, es más probable que obtengas un objeto de evolución cuando consigues tu bono por una racha de siete días, pero eso no ha sido confirmado.