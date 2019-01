Pixel 3: 10 ajustes que debes hacer de inmediato

Los teléfonos móviles Pixel 3 y Pixel 3 XL de Google tienen muchas cosas buenas. Son rápidos, tienen pantallas increíbles y la cámara es simplemente impresionante.

Ambos dispositivos cuentan con Android Pie 9.0, y de seguro habrá ajustes y características que querrás modificar cuando configures y empieces a usar tu teléfono. Aquí te presentamos 10 ajustes que deberías cambiar de inmediato.

Lockdown (Bloqueo)

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Lockdown (Bloqueo) es una función que inhabilita el sensor de huellas dactilares de tu teléfono si te encuentras en una situación difícil. Una vez activado Lockdown, el teléfono se bloquea inmediatamente y la única manera de desbloquearlo es ingresando tu contraseña.

Lo primero que debes hacer es habilitar Lockdown en Settings (Ajustes) > Security & location (Seguridad y ubicación) > Lock screen preferences (Ajustes de pantalla de bloqueo) > Show Lockdown option (Mostrar opción de bloqueo). Una vez habilitado Lockdown, actívalo manteniendo presionado el botón de encendido y seleccionando Lockdown en la ventana emergente.

Wind Down (Descanso)

Digital Wellbeing (Bienestar digital) hace un seguimiento de cuántas notificaciones recibes al día, la cantidad de veces que levantas o desbloqueas tu teléfono y cuánto tiempo pasas en las diversas aplicaciones del mismo.

Una vez que descubras la cantidad de tiempo que pasas en Facebook o viendo YouTube, querrás habilitar Wind Down (Descanso). Esta función pone la pantalla de tu teléfono en modo de escala de grises y habilita la opción Do Not Disturb (No molestar). Créenos: cuando empieces a ver Instagram en blanco y negro, querrás dejar de inmediato tu teléfono.

Adónde ir: Settings (Ajustes) > Digital Wellbeing (Bienestar digital) > Wind Down (Modo Descanso). En la configuración de Wind Down también puedes ajustar su funcionamiento, incluido su horario de activación y desactivación, y si deseas o no que la escala de grises y la opción de No Molestar se activen durante ese periodo.

Active Edge

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Aún puedes presionar los costados de ambos modelos de Pixel 3 para llamar a Google Assistant, si es lo que prefieres. Pero si te ocurre que empiezas a activarlo de manera accidental, puedes cambiar la cantidad de presión requerida para activar la función, o desactivarla por completo.

Adónde ir: Settings (Configuración) > System (Sistema) > Gestures (Gestos) > Active Edge.

Flip to Shhh (Girar para silenciar)

Una de mis funciones favoritas del Pixel 3 es su capacidad de activar el modo No Molestar y silenciar el teléfono simplemente colocándolo boca abajo sobre una superficie plana. Para habilitar esta función, ve a Settings (Configuración) > System (Sistema) > Gestures (Gestos) > Flip to Shhh (Girar para silenciar). Indudablemente, te tomará algo de tiempo acostumbrarte a la idea de que tu teléfono está silenciado cuando lo colocas boca abajo, e incluso es posible que pierdas una o dos llamadas telefónicas. Pero con el tiempo te adaptarás y descubrirás que es una función muy útil.

Ambient Display (Pantalla Ambiente)

Aun cuando no estás usando tu Pixel (US$330 en Amazon), hay una función de visualización siempre activa, llamada Ambient Display (Pantalla Ambiente). Esta te muestra la hora actual, tus notificaciones pendientes, el clima e incluso qué canción se está reproduciendo a través de la función Now Playing (Reproducción en curso).

Si prefieres no usar la Pantalla Ambiente, o si quieres modificar su funcionamiento, ve a la aplicación de Configuración para personalizar tu experiencia.

Adónde ir: Settings (Configuración) > Display (Pantalla) > Advanced (Avanzado) > Ambient display (Pantalla Ambiente).

Now Playing (Reproducción en curso)

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Cuando estés en un lugar donde se está reproduciendo música —en una cafetería, por ejemplo—, el nombre de la canción y el del artista aparecerán en la parte inferior de la Pantalla Ambiente de tu teléfono. Pixel 3 identifica las canciones sin necesidad de enviar información alguna a Google.

Google ha actualizado la función Now Playing (Reproducción en curso), que ahora cuenta con un historial de toda la música que identifica. Puedes revisarlo y encontrar una canción que te haya gustado para luego reproducirla en tu servicio de streaming preferido. Puedes habilitar Now Playing y crear un acceso directo a su historial en la aplicación Configuración.

Adónde ir: Settings (Configuración) > Sound (Sonido) > Now Playing (Reproducción en curso).

Gestos de huella digital



Puedes utilizar el sensor de huellas digitales ubicado en la parte posterior de tu teléfono como una especie de trackpad. Específicamente, puedes habilitar el sensor para que al deslizar tu dedo hacia abajo te muestre la pantalla de notificaciones y revele cualquier alerta pendiente que puedas tener.

Activa o desactiva esta función para que se ajuste a tus preferencias.

Adónde ir: Settings (Configuración) > System (Sistema) > Gestures (Gestos) > Swipe fingerprint for notifications (Desliza tu huella para ver notificaciones).

Habilita llamadas por Wi-Fi



Wi-Fi Calling (Llamadas Wi-Fi) es una función muy útil si te encuentras en un área con poca cobertura telefónica. Al parecer, este año más operadores permitirán realizar llamadas Wi-Fi en la línea Pixel 3. Por ejemplo, un Pixel 2 (US$649 en la Google Store) con una tarjeta SIM de AT&T carecía de llamadas Wi-Fi. Sin embargo, un Pixel 3 XL con la misma tarjeta SIM de AT&T ahora cuenta con la opción de llamadas Wi-Fi.

Adónde ir: Settings (Configuración) > Network & internet (Redes e internet) > Mobile network (Red móvil) > Advanced (Avanzado) > Wi-Fi calling (Llamadas Wi-Fi).

Ajusta la pantalla a tu gusto



Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

El año pasado, el Pixel 2 XL (US$849 en la Google Store) recibió muchas críticas por su pantalla y la calidad de sus colores. Finalmente, Google agregó opciones de color para la pantalla, lo que acabó con la mayor parte de las quejas.

Las pantallas de los modelos Pixel 3 y Pixel 3 XL son casi perfectas. Sin embargo, puedes ajustar la saturación de los colores a tu gusto. Para ello, tienes varias opciones: Natural (Naturales), Boosted (Saturados) y Adaptive (Adaptados). El Pixel 3 viene con el ajuste "Adaptados" predeterminado.

Adónde ir: Settings (Configuración) > Display (Pantalla) > Advanced (Avanzado) > Colors (Colores). Una vez allí, puedes elegir entre Naturales, Saturados o Adaptados. Cuando seleccionas cada configuración, una vista previa te permitirá darte una mejor idea de cómo quedará la pantalla.

Smart Storage (Almacenamiento inteligente)

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Después de configurar tu Pixel 3, verifica que esté habilitado Smart Storage (Almacenamiento inteligente). Esta función analiza qué tipos de archivos, aplicaciones, fotos y videos utilizas, y luego te sugiere proactivamente (o a pedido) qué es lo que puedes eliminar cuando tu dispositivo comienza a quedarse sin espacio de almacenamiento.

Adónde ir: Settings (Configuración) > Storage (Almacenamiento) > Smart Storage (Almacenamiento inteligente).