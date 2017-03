Seis formas de ver películas gratis en línea

¿No te alcanza el dinero para una suscripción de Netflix o de Amazon Prime? No hay nada que temer: mientras tengas una conexión a Internet, puedes ver películas. Claro, no podrás ver los últimos estrenos de Hollywood, pero podrás disfrutar de joyas como "Apollo 13", "The Imitation Game" y muchos clásicos, todo sin gastar un centavo extra.

Estos son seis servicios que ofrecen películas completamente gratis (y todo legal) que puedes ver en línea.

Crackle

Crackle, de Sony, es un servicio de streaming apoyado por publicidad que ofrece tanto películas como programas de televisión, incluido algún material original. Se ofrece para una amplia variedad de dispositivos y ni siquiera tienes que tener una cuenta, aunque hacerlo te permite guardar tus favoritos, recibir recomendaciones y hacer pausa o reanudar la reproducción si cambias de dispositivo.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Lo que puedes ver: La selección de Crackle ha mejorado significativamente en meses recientes y ahora cuenta con más de 100 películas en cualquier momento dado (la selección cambia periódicamente). En la actualidad ofrece joyas como "About a Boy", "Apollo 13", "The Big Chill", "Stand by Me" y "Wild Things", mezcladas con algunas películas de menor categoría. Todas son películas de hace algunos años, pero hay muchas de buena calidad para disfrutar. Lo único que tienes que aceptar es una interrupción comercial de vez en cuando.

Donde lo puedes ver: La lista de dispostivos apoyados por Crackle es amplia. El servicio ofrece apps para todas las plataformas móviles, consolas de juego y los dispositivos de trasmisión más importantes, e incluso el servicio viene incorporado en muchos Smart TV. Pero no ofrece la opción de descargar películas.

Hoopla Digital

¿Tienes la tarjeta de la biblioteca? Verifica si tu biblioteca tiene un arreglo con Hoopla. Este servicio de medios digitales te permite ver muchas cosas, películas incluidas. Cuando "tomas prestada" una película, tienes 72 horas para verla. Tu biblioteca es la que determina la cantidad de películas que puedes tomar prestada cada mes.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Lo que puedes ver: Es difícil determinar cuántas películas tiene disponible Hoopla en un momento dado, pero puedes echar un vistazo a una gran cantidad de géneros, desde filmes africanos de los años 70 y 80 hasta películas de todo el mundo. Algunos títulos de notar en este momento son "Annie", "The King's Speech", "Silver Linings Playbook" y "The Imitation Game". El servicio también cuenta con una selección generosa de contenido para la familia.

Donde lo puedes ver: El material de Hoopla puede verse en el navegador de una PC o en dispositivos Android o iOS. Resulta sorprendente que las aplicaciones móviles de Hoopla no sólo ofrecen streaming, sino también una opción de descarga para verlo cuando no están en línea.

Internet Archive

En el Internet Archive hay de todo lo que sea de dominio público, como miles de películas. El servicio es gratis y ni siquiera necesitas una cuenta (aunque puedes crearla si quieres marcar tus favoritos y otras cosas).

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Lo que puedes ver: "Dominio público" significa en realidad "viejo" y/o "mayormente en blanco y negro", lo que convierte este lugar en un favorito de los que buscan específicamente películas clásicas. Así, aquí encontrarás "His Girl Friday", "Plan 9 from Outer Space" y "Gulliver's Travels".

Donde lo puedes ver: El Internet Archive existe solamente en la Web, así que necesitas un navegador para tener acceso. Sin embargo, la mayor parte de los navegadores móviles, incluido Safari en iOS, pueden manejar el contenido.

Tubi TV

Tubi TV, donde se puede encontrar la mayor cantidad de películas comerciales gratis en la Web, ofrece material de estudios como Lionsgate, MGM y Paramount. Parecido a Crackle, está disponible en una amplia variedad de dispositivos y no necesitas una cuenta, aunque tenerla te permite guardar tus favoritos y otras funciones si cambias de dispositivo.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Lo que puedes ver: Tubi TV tiene muchas películas, unas 46,000, según un representante de la compañía, aunque sólo tienen entre 15,000 y 20,000 en rotación activa en un momento dado. Pero muy posiblemente no las conoces todas. Para ayudarte a escoger las buenas, fíjate en las más destacadas según Rotten Tomatoes y Netflix. Y tienen algunas películas notables, como "Mud" (con Matthew McConaughey), la lamentablemente subestimada "Love and Death", de Woody Allen, el nuevo clásico de horror "Paranormal Activity" y la venerable "The Usual Suspects".

Donde lo puedes ver: La lista de dispositivos apoyados de Tubi TV es similar a la de Crackle. El servicio tiene apps para Android y iOS, las principales consolas, los dispositivos de trasmisión más importantes y algunos televisores Samsung TV. Pero no ofrece la opción de descargar las películas.

Vudu

En octubre pasado, el servicio de video Vudu, de Walmart, anunció "Movies on Us", que permite a los usuarios escoger entre una selección generosa de películas (alrededor de 1,000) sin costo alguno. Esta opción, que vive de la publicidad, te exige tener una cuenta con Vudu, pero crearla es gratis.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Lo que puedes ver: Es difícil entusiasmarse mucho con la selección de películas de Vudu, que en su mayor parte son filmes viejos y otros que sólo salieron al mercado en video, pero hay algunas joyitas que disfrutar, como "Legally Blonde", "Mystic Pizza" y "School of Rock", por ejemplo.

Donde lo puedes ver: Vudu está disponible en casi todos los dispositivos de trasmisión, móviles, consolas y otros. Y aunque los apps móviles te permiten descargar las películas pagadas, los títulos en la sección Movies on Us titles sólo se pueden ver a través de streaming.

Yahoo View

Aunque el servicio de trasmisión de Yahoo se centra mayormente en programas de televisión, tiene una sección de películas, y no te hace falta tener una cuenta de Yahoo.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Lo que puedes ver: Aunque la reciente alianza de Yahoo con Hulu ha generado buen contenido para ver en televisión (sin suscripción), la mayor parte de las películas en Hulu no están incluidas. Y el puñado de filmes que Yahoo View ofrece probablemente no resulta atractivo para muchos usuarios. (¿Qué les parece "Sharknado 3"?

Donde lo puedes ver: Por el momento, las películas de Yahoo parecen estar solamente en la Web. Aunque hay apps móviles de Yahoo View, que sólo muestran clips, no películas ni programas de televisión, no pude encontrar una lista de las plataformas o dispositivos que apoyan.

YouTube

Pudieras pensar que el servicio de video de Google es sólo clips y más clips, pero sí tiene algunas películas, en su mayoría de dominio público. Esto no debe confundirse con YouTube Red, el servicio de suscripción que incluye algunas películas originales.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Lo que puedes ver: Si hay una película vieja que te interesa, lo suficientemente vieja para que los derechos hayan vencido, es posible que la puedas encontrar en YouTube. De hecho, en YouTube hay al menos 11 películas excelentes. Pero si quieres ver filmes relativamente modernos, tienes que buscar en otra parte.

Donde lo puedes ver: No hace falta decir que si tienes acceso a YouTube, puedes ver películas. De hecho, si hay alguna película que encontraste en Internet Archive y quieres ver en una pantalla grande, puedes probar en YouTube a través de tu dispositivo de trasmisión.