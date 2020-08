Órdenes ejecutivas de estímulo económico de Trump: Lo que debes saber

Sarah Tew/CNET

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó cuatro órdenes ejecutivas el sábado 8 de agosto para extender algunos aspectos del paquete de estímulo económico que se implementó en respuesta a la pandemia de coronavirus. Las órdenes incluyen aplazar el pago de impuestos de nómina, extender los beneficios de desempleo adicionales, una moratoria a los desalojos por falta de pago de alquiler y ayuda en el pago de deudas estudiantiles. Estas medidas vienen después que los demócratas y republicanos en el Congreso no lograron ponerse de acuerdo sobre los detalles de otro paquete de estímulo en la fecha límite, que fue el viernes 7 de agosto.

El propio viernes por la tarde Trump dio una conferencia de prensa donde dijo que estaba considerando firmar una orden ejecutiva, aunque también dio a entender que podría esperar a que se alcanzara un acuerdo en el Congreso.

Una de las propuestas que se considera es el proyecto de ley HEALS, propuesto por los republicanos, que incluye muchas de las medidas que abarcan las órdenes ejecutivas de Trump.

¿Qué incluyen las órdenes ejecutivas de Trump?

Durante una conferencia de prensa el sábado 8 de agosto, Trump dio un resumen de las nuevas órdenes ejecutivas. Una de ellas implementa una ayuda de desempleo de US$400 por semana para sustituir los US$600 por semana que incluía el proyecto de ley CARES, recién expirado. Trump también firmó una orden ejecutiva para extender la moratoria sobre desalojos y para diferir los pagos de deuda estudiantil. La cuarta orden ejecutiva incluye postergar el pago de impuestos sobre la nómina retroactivamente a partir del 1 de agosto y hasta diciembre para la gente que gane menos de US$100,000 por año.

Sarah Tew/CNET

¿Cuáles son los límites legales?

Podría parecer que las órdenes ejecutivas del presidente tienen la última palabra, ya que estas acciones no requieren la aprobación del Congreso, pero la cosa es más complicada. La Constitución le da al Congreso el control sobre el gasto federal, así que Trump no tienen la autoridad legal para emitir órdenes ejecutivas que se deban cumplir sobre la forma que debe tomar el nuevo paquete de estímulo económico.

Es muy posible que la orden enfrente objeciones legales, lo cual retrasaría le implementación de un nuevo paquete de estímulo económico.

Por ejemplo, la acción ejecutiva relacionada al pago de impuestos sobre la nómina podría ser cuestionada. Durante la conferencia de prensa del sábado, Trump dijo que de ser reelegido en noviembre buscará una forma de eliminar ese impuesto, lo cual indica que no hay garantías de que pueda eliminarlo ahora unilateralmente. El impuesto sobre la nómina financia otros aspectos de la economía, como la seguridad social y Medicare, lo cual complica aún más el asunto.

Sarah Tew/CNET

¿En que se diferencia la orden ejecutiva de una legislación?

Las órdenes ejecutivas de Trump cubren solamente cuatro aspectos de las propuestas de ley que debaten los demócratas y los republicanos, que son más amplias. Los demócratas han aclarado que las órdenes ejecutivas no cubren todas las necesidades.

"[Una orden ejecutiva] dejará a la mayoría de la gente fuera, no cubrirá la amplitud de lo que se necesita, será cuestionada en la corte y rara y difícil de implementar", dijo el líder la de minoría en el Senado, el demócrata por Nueva York Chuck Schumer a reporteros el 6 de agosto. "No es una buena opción para nada. [Los republicanos] reconocieron eso en la sala. Dijeron 'esa no es una buena opción'".

A los demócratas les preocupa que la orden ejecutiva solo sea una solución temporal. Por ejemplo suspender el pago del impuesto de nómina, según analistas, solo significaría que los trabajadores recibirían más dinero por unos meses. Las inquietudes de Schumer y los demócratas se extienden a los desalojos y postergar los pagos estudiantiles.

Ahora hay que esperar a ver qué medidas o acciones toma el Congreso después de la firma de estas órdenes ejecutivas de Trump.

Lo que sabemos del segundo paquete de ayuda económica por coronavirus [fotos] Ver fotos +12 Más