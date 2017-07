OnePlus 5: Trucos de software que puedes usar desde ya

El nuevo teléfono insignia OnePlus 5 tiene un montón de hardware — que incluye el procesador Snapdragon 835, una batería duradera y cámara doble trasera — que le ayuda a mantenerse competitivo con titanes como el iPhone 7 Plus y sus impresionantes rivales en el mundo Android. La combinación de un hardware robusto con las bondades del software fueron suficientes como para que este teléfono de la empresa china se ganaran el premio de los editores de CNET. A continuación, compartimos algunos trucos que puedes realizar con este teléfono.

Activa el modo de lectura

Para que dejes a tus ojos descansar, el OnePlus tiene un modo de lectura llamado Reading Mode, que torna los textos y las imágenes de colores a blanco y negro. Esto aumentará el contraste y hacer que las palabras sean más fáciles de leer. En Settings (Configuración), dirígete a Display (Pantalla) y dale un toque a Reading Mode (Modo de lectura). Selecciona los apps que quieres usar en este modo. En mi caso, seleccioné apps con los que leo mucho, como los mensajes de texto, The New York Times y, claro, el app de CNET.

Ahora, cada vez que inicialices estos apps, tu teléfono se pasará al modo de lectura. Ten en cuenta que todo se vuelve blanco y negro. Una vez que sales del app, tu pantalla se pasará a color.

Josh Miller/CNET

Programa el modo nocturno

El modo nocturno o Night Mode pone un tono amarillo sobre la pantalla para que sea más cómodo ver la pantalla de tu teléfono en la oscuridad y reducir el desgaste de los ojos. Night Mode, que está disponible en los teléfonos Android y iPhone, también está dirigido a ayudarte a dormir (la luz azul, por otra parte, te hace quedarte despierto por más tiempo). Teléfonos OnePlus anteriores ya tenían este modo, pero ahora puedes programarlo para que se active y desactive automáticamente en determinadas horas.

Para empezar, vete a Settings (Configuración). Luego Display (Pantalla). Luego dale un toque a Night Mode. De allí, selecciona la hora en la que quieres que se active este modo.

Bloquea las notificaciones mientras estás jugando

Si las notificaciones obstruyen tus sesiones de juego, puedes suspenderlas temporalmente. En la sección de configuración llamada Advanced (Avanzada), dale un toque a Gaming Do Not Disturb (Jugando, no interrumpir). De allí, activa el interruptor para bloquear las notificaciones.

Luego, añade los juegos que quieres que sean compatibles con esta función. Y así, no se te distraerá con estas molestas notificaciones que emergen en medio de un juego. Una vez finalices el juego, puedes revisar de lo que te perdiste al ir al menú de Notifications. Y, no te preocupes, sí recibirás las llamadas de emergencia y las alarmas mientas juegas.

Lynn La/CNET

Expande tus capturas de pantalla

Las capturas de pantalla expandidas te permiten captar más de la pantalla de lo que puedes ver. Para empezar, toma una captura de pantalla al presionar el botón de encendido y el botón para bajar el volumen. Oprime los botones simultáneamente. Luego, dale un toque al icono del rectángulo que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

El teléfono empezará a automáticamente deslizar la pantalla, tomando capturas de pantalla y pegándolas. Cuando quieras parar, sólo dale un toque a la pantalla. Y así tendrás la captura de toda la pantalla.

Personaliza la vibración del teléfono

Una de las funciones ocultas más interesantes te permite ajustar el patrón de vibración del teléfono. En Settings (Configuración), bajo Sound & Vibration (Sonido y vibración), desliza hacia abajo hasta Vibration (Vibración). De allí, dale un toque a "Incoming call vibration pattern" (Patrón de vibración para las llamadas entrantes). También puedes ajustar la fuerza de la vibración de las llamadas, notificaciones y los toques de las pantallas bajo el apartado "vibration intensity" (intensidad de la vibración). Esta función no es tan avanzada como la opción del iPhone para crear tu propio patrón de vibración, pero sigue siendo una buena opción.