Cómo encontrar ofertas después de Black Friday y Cyber Monday

Así que te perdiste de Black Friday. Y también de Cyber Monday. Y de las ofertas de verano. Pero, que no cunda el pánico: siempre hay otra ola de ofertas a la vuelta de la esquina.

El truco de ello, por supuesto, es mantener un ojo de águila en los artículos que quieres adquirir y saber cuándo estarán en oferta de nuevo. Claro, puedes suscribirte a boletines informativos, algo que le encanta a las tiendas, pero estos boletines no necesariamente resaltan el artículo en específico que deseas y, eventualmente, te cansarás del diluvio de mensajes que recibirás.

Lo que puedes hacer a cambio es optar por un monitor de precios. Estas herramientas monitorizan artículos en específico y te alertan cuando están en oferta. Estos son algunos monitores de precios (en forma de extensiones de tu navegador) que valen la pena.

The Camelizer

Disponible para Chrome, Firefox y Safari, el Camelizer saca provecho del popular servicio de rastreo de precios de Amazon llamado Camelcamelcamel. Una vez que se instale esta extensión de navegador, sólo tienes que dirigirte a cualquier página de producto y hacer clic en el botón de Camelizer. Verás un historial de precios, que te indicará cuál ha sido el precio más bajo que ha tenido el artículo durante el año. Y, con un solo clic, podrás rastrear el producto y obtener alertas cuando baje el precio.

Keepa

Otra herramienta para monitorizar Amazon (disponible para Chrome, Firefox y Opera), Keepa funciona de una manera un poco distinta: incorpora datos de rastreo de precios en la página de producto de Amazon. Tendrás que deslizarte hacia abajo para verlo, de otra manera, no te darás cuenta de que Keepa está funcionando).

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Cuando le das clic a la pestaña Track Product (monitorizar el producto), podrás ver un interruptor para el precio deseado; esto significa que el precio tiene que bajar hasta cierto límite antes de que Keepa envíe una notificación. Estas notificaciones pueden llegar como un email, por Facebook, Twitter o hasta RSS.

Slice

La aplicación Slice: Package Tracker, disponible para iOS y Android, es una forma muy fácil de monitorizar precios, no sólo de Amazon, sino también de tiendas como Best Buy, Target y Walmart. Es uno de los monitores de precios más básicos, pero es útil si quieres rastrear los precios de otras tiendas que no sean Amazon.

Además, también podrás darle seguimiento a tus compras en líneas, llevar un control de tus gastos y una mejor visibilidad de tus compras en línea.