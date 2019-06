Amazon Prime Day 2019: Las mejores ofertas en audífonos y bocinas

Amazon Prime Day empezará el 15 de julio pasando la medianoche en horario del Pacífico de Estados Unidos y durará unas 48 horas, la venta de Amazon más larga en su historia, más que las 36 horas que duró el año pasado. En la versión previa pudimos ver ofertas en productos Bose , la bocina Sonos One, dispositivos Amazon Echo y un montón de otros auriculares. Esperamos más de los mismo este año.

No sabemos exactamente qué audífonos o bocinas estarán entre las ofertas de Amazon durante este Prime Day, pero apenas sepamos lo pondremos en esta nota, Por lo pronto, puedes echar un vistazo a algunas de las mejores ofertas del Prime Day 2018 y, abajo, revisa algunas de las mejores ofertas que tiene Amazon en este departamento actualmente.

Ten en cuenta que:

Sony WH-H900N por US$215 (o US$161.41 renovados)

Amazon

Los muy bien calificados audífonos inalámbricos WH-1000XM3 de Sony, con cancelación de sonido, se llevan toda la atención, pero son caros con un precio de US$350 (a veces los encuentras por US$300). Si no puedes darte el lujo de este modelo, los subestimados WH-H900N h.Ear On 2 son una buena alternativa. La cancelación de sonido no es de lo mejor, al menos no al nivel de los WH-1000XM3. Ni tampoco son tan cómodos. Pero suenan muy bien y tienen controles de toque. Amazon lo ofrece en US$215, pero por una versión reacondicionada los encuentras por US$161.41.