Ofertas ocultas de Amazon: Este truco te ayuda a ahorrar todo el año

Si no eres de esos que gustan de cualquier evento de temporada de ofertas por las largas filas y muchedumbre, te va a encantar este truco para compras en Amazon. Lo mejor de todo es que puedes usar este truco en cualquier momento del año.

Consigo ahorrar usualmente desde unos cuantos centavos hasta más del 70 por ciento de descuento sobre el precio minorista de casi todo lo que compro en Amazon, durante todo el año. El truco es este: Buscar el artículo que quiero en la sección de ofertas de Amazon Warehouse.

El único inconveniente es que Amazon no siempre te facilita encontrar estos listados de productos con descuentos, así que tienes que aprender a buscarlos. De hecho, averiguar si un artículo que quieres comprar está disponible en Amazon Warehouse puede ser tan complicado en ocasiones que casi parece como si Amazon lo estuviera ocultando a propósito.

Por eso, voy a ayudarte a navegar por los laberínticos listados de Amazon y te enseñaré cómo examinarlos a fondo hasta encontrar la mejor oferta. Una vez que domines este truco, nunca más querrás pagar el precio minorista completo de ningún artículo de esta tienda en línea.

Cómo revisar las ofertas de Amazon Warehouse

Si no estás en busca de algo específico, puedes acceder a la página de inicio de las ofertas de Amazon Warehouse ingresando a Amazon.com y escribiendo en el campo de búsqueda "Amazon Warehouse" o "Warehouse Deals". Desde allí, puedes navegar por los listados divididos por categorías tal como lo harías en cualquier tienda en línea.

Cómo encontrar artículos específicos en Amazon Warehouse

En mi caso, el 99 por ciento de las veces que entro a comprar en Amazon sé exactamente lo que estoy buscando. Si ya tienes algo específico en mente, pero quieres ver si hay disponible una opción de Amazon Warehouse con descuento, tendrás que poner en práctica tus habilidades de detective.

Primero, ingresa a la página del artículo que deseas comprar como lo harías normalmente en Amazon, pero no lo agregues a tu carrito de compras todavía. Recorre la página y mantén los ojos bien abiertos en busca de términos como "New & Used" (Nuevo y usado), "Buy Used" (Comprar usado), "New and Used Offers" (Ofertas nuevas y usadas), o simplemente "Used" (Usado).

Por lo general, también se incluye un precio, que representa la opción más barata disponible (sin impuestos ni costos de envío). Si no encuentras este enlace, intenta usar la función de búsqueda de tu navegador (Por lo general, Control+F en Windows y Comando+F en Mac) para hallar estas palabras clave.

Una vez que encuentres el enlace, busca los artículos en los que figure como vendedor "Amazon Warehouse" y que tengan un logotipo de Amazon Prime cerca del precio. Si Amazon Warehouse tiene más de uno de estos productos en inventario, puede que encuentres un apartado separado para cada uno, sobre todo si la condición en que se encuentran los productos varía en cada caso.

¿Por qué son tan baratos los productos de Amazon Warehouse?

Al igual que otros minoristas importantes como Walmart o Target, Amazon recibe muchas devoluciones de artículos de sus clientes, que luego ya no puede revender como productos nuevos, independientemente de la razón por la que el comprador haya devuelto el producto o incluso de si este ha sido abierto o no.

Por este motivo, todo lo que vende Amazon Warehouse aparece como "usado", aun si el producto nunca fue abierto. Independientemente de la condición en que se encuentre, un producto usado vale menos, y en ocasiones mucho menos. Y eso te conviene.

Los diferentes grados de calidad de Amazon y su significado

Amazon tiene cinco grados de calidad que asigna a los artículos que revende. Son los siguientes, acompañados de breves explicaciones de lo que Amazon quiere decir con ellos.

Usado, como nuevo (Used, Like New): No hay imperfecciones o marcas evidentes en el artículo en sí, aunque el empaque puede estar dañado, incompleto o faltante. Todos los accesorios están incluidos, y en la descripción se indica cualquier daño que pueda tener el empaque. La caja de la puerta de bloqueo Evenflo "como nueva" en la que ahorré US$6 estaba un poco golpeada, pero he visto cosas mucho peores en los estantes de Walmart. La puerta en sí estaba en perfectas condiciones.

Usado, en muy buen estado (Used, Very Good): El artículo se ha usado ligeramente y tiene pequeñas marcas visibles de desgaste, pero por lo demás está en buen estado de funcionamiento. El empaque puede estar dañado o incompleto, o pueden haber reempacado el artículo. Cualquier accesorio faltante se detalla en la descripción del producto. Ahorré US$4 en una escobilla de limpiaparabrisas Bosch Icon en "muy buen estado" que tenía una pequeña raspadura.

Usado, en buen estado (Used, Good): El artículo muestra algunas señales de uso, el empaque puede estar dañado o pueden haberlo reempacado, y podrían faltar accesorios, instrucciones o herramientas de montaje. Otra escobilla de limpiaparabrisas Bosch Icon que compré estaba marcada como en "buen estado", pero ahorré US$15 y francamente no puedo distinguir una de la otra ahora que están instaladas en mi auto.

Usado, aceptable (Used, Acceptable): Wl artículo ha sido bastante usado, pero aún es completamente funcional. Tiene defectos estéticos importantes, hay problemas de empaque y/o piezas, accesorios, instrucciones o herramientas faltantes. Por US$23 compré un Echo Dot "aceptable". Creo que tiene un rasguño cerca del puerto de alimentación de energía, pero ahora está en mi mesa de noche donde funciona sin problemas y sobre todo en la oscuridad, y me costó menos de la mitad que uno nuevo.

Renovado (Renewed): Esta es la calificación más alta que puede recibir un artículo de Amazon Warehouse y está a la par de lo que otras compañías llaman "restaurado" (refurbished). Los artículos renovados han sido cuidadosamente inspeccionados y probados y se ha determinado que se ven y funcionan como nuevos. Además, vienen con una garantía de reemplazo o reembolso de 90 días. El Roku Express Plus "renovado" que compré nunca había sido abierto.

Cómo elegir la calificación correcta

Si encuentro varios anuncios con diferentes grados de calidad disponibles para el producto que quiero comprar, primero pienso en para qué lo voy a usar. Si se trata de algo puramente funcional y no me importa en absoluto su condición estética, como una máquina para cortar el pelo o un taladro inalámbrico, elijo la opción más barata, y punto.

Si es algo que va a estar en un lugar visible, como una batidora de cocina, una mesa auxiliar o un reloj de pared, leo con más detenimiento las descripciones y busco artículos que estén calificados como "en muy buen estado" o "como nuevos".

Pero, para ser honesto, si el precio es lo suficientemente bajo puede que no me importe que el artículo tenga algunos rasguños o marcas de uso. Además, en mi experiencia, Amazon tiende a errar por precaución y marca como "buenos" o "aceptables" artículos que una persona promedio consideraría "en muy buen estado" o "como nuevos".

Oficialmente sin garantía, pero...

Uno de los beneficios de las compras que realices a través de Amazon Warehouse es que se aplica la política estándar de devolución o reembolso de 30 días de Amazon, algo muy útil si recibes un artículo defectuoso. Amazon advierte que debido a que estos productos son considerados usados, no cuentan con la garantía original del fabricante.

Dicho esto, si el producto aún no ha sido registrado a nombre de otra persona, hay una buena posibilidad de que cualquier problema que encuentres luego del plazo de 30 días de Amazon se pueda resolver con una llamada al fabricante.

Los miembros de Amazon Prime no pagan costos de envío

Suscribirte a Amazon Prime no te brindará descuentos adicionales a las ofertas de Amazon Warehouse, pero tendrás envíos gratuitos como con cualquier otro artículo elegible para Prime. Esta es la razón por la que sigo pagando por mi membresía de Amazon Prime aunque la mayoría de mis compras provienen de Amazon Warehouse.

La mayoría de las cosas que he comprado a través de Amazon Warehouse fueron enviadas y entregadas dentro del mismo plazo de uno a dos días que funciona para los artículos nuevos, aunque algunos pedidos requirieron más tiempo para ser completados. Cuando esto ocurre, el tiempo de procesamiento adicional por lo general se indica en la descripción del producto y estoy prevenido.

Qué puedes hacer si recibes un producto defectuoso

De las docenas (por no decir cientos) de productos de Amazon Warehouse que he comprado a lo largo de los años, solo tuve problemas con unos cuantos: un adaptador Bluetooth para mi automóvil que se apagaba inesperadamente, un router inalámbrico que no transmitía señal alguna, un arnés para cachorro muy usado que tenía pegado pelo de perro, y otros artículos similares.

Cada vez que ocurre algo así, simplemente devuelvo el artículo como si se tratara de cualquier producto defectuoso y luego pido otro. Esto puede ser una molestia, pero tomando en cuenta los cientos o miles de dólares que he ahorrado de esta manera a lo largo de los años, vale la pena el esfuerzo adicional.

Para ser honestos, la mayoría de los productos de Amazon Warehouse están en perfecto estado: muchos de ellos ni siquiera han sido retirados de sus empaques, como el timbre Ring 2 que conseguí por US$65 (su precio minorista es de US$139) o el cochecito Baby Trend por el que pagué US$81 en lugar de US$105. Incluso en el caso de los productos que sí han sido abiertos, Amazon los hace pasar por lo que la compañía llama un "riguroso proceso de inspección de 20 puntos", luego de lo cual cada artículo recibe una calificación de calidad y un precio acorde con esta.

Algunos productos pueden presentar daños estéticos o pueden faltarles piezas, accesorios, instrucciones o herramientas para el ensamblaje, pero Amazon detalla en su página cualquier daño que haya sufrido el producto o empaque, así como cualquier elemento faltante, junto con la condición en que se encuentra, para que no te lleves una sorpresa. Por ejemplo, cuando compré un amplificador Pyle de 100 vatios por US$29, sabía que sus accesorios estaban sueltos y que el amplificador había sido reempacado. Pero ¿a quién le importa? Ahorré US$15.

Vendedores externos y otras ofertas

Puede que mientras revisas los listados de productos en busca de ofertas de Amazon Warehouse, descubras productos con descuento que no son vendidos por Amazon. Se trata de artículos de otros minoristas externos cuya única relación con Amazon es que estos se encuentran a la venta en la página de Amazon, de manera similar a lo que ocurre con eBay.

Ten en cuenta, sin embargo, que las políticas de protección al consumidor de Amazon no son tan buenas como las de eBay. eBay garantiza a sus clientes la devolución de su dinero en caso de alguna disputa, y aunque Amazon a la larga también hace lo mismo, su proceso es un poco más complicado, así que procede con precaución. En general, cuando no puedo encontrar una oferta lo suficientemente buena en Amazon Warehouse, voy a la página de eBay y busco el artículo allí. eBay es un poco más transparente tanto sobre sus vendedores como sobre la mercadería que estos venden. Si estoy en busca de un producto usado que podría encontrar en una venta de garaje, y no uno con el empaque intacto, prefiero eBay por sobre Amazon.

Por supuesto, Amazon también participará en las grandes ventas de Black Friday y Cyber Monday de este año, con ofertas a partir del 22 de noviembre. Hemos reunido un listado de todas las ofertas de Amazon disponibles en este momento. Pero no te limites solo a Amazon: también hay ofertas disponibles desde ahora en Best Buy, así como en Target.

