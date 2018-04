Sarah Tew/CNET

Si la llegada del iPad más reciente de Apple te está tentando a actualizar tu modelo viejo, seguramente estás considerando cuál será su destino final.

Tienes dos opciones: mantenerlo o venderlo. Si lo vendes, puedes obtener algunos recursos para comprar la nueva tableta. Si este no es tu caso, aquí te compartimos algunos consejos sobre cómo actualizar tu viejo iPad y obtener el máximo beneficio.

La realidad es que hay muchas razones para mantener tu antiguo iPad. La más obvia, al menos para los padres: llénalo de juegos educativos, libros electrónicos o similares, y dáselo a los niños.

También puedes dedicar tu antiguo iPad a alguna tarea o conjunto de tareas específicas. Echemos un vistazo a algunas formas prácticas de exprimir más vida a esa tableta que envejece.

1. Portarretrato de tiempo completo

Los portarretratos digitales de antaño eran pequeños, de baja resolución y te causaban dolor en el cuello. Sin embargo, tu iPad puede ofrecerte la mejor experiencia que un marco te puede dar, rotando y proyectando cientos, o incluso, miles de fotografías colocadas en una presentación de diapositivas sin fin.

Desafortunadamente, Apple eliminó el modo Marco de Imagen de su sistema iOS hace años, el cual fue diseñado expresamente para este propósito. Pero puedes lograr más o menos lo mismo al configurar un álbum de fotos dedicado de iCloud, y luego ajustar la configuración de tu iPad para que continúe mostrando una presentación de diapositivas de ese álbum.

Explicaré cómo puedes configurar este formato en una publicación futura. Mientras tanto, o como una alternativa, echa un vistazo a LiveFrame, un app gratuito que muestra fotos, no sólo de tu biblioteca de fotos, sino también de tus cuentas de Facebook, Flickr, Instagram y otras. (Si deseas eliminar anuncios, te costará US$1.99).

A partir de aquí, sólo necesitarás un buen soporte para iPad y una toma de corriente cercana para que tenga energía de tiempo completo. Créeme: una vez que comiences a utilizar el marco de fotos digital, nunca querrás estar sin él.

2. Servidor de música dedicado

Seguramente no habías pensado en tu iPad como en un reproductor de música, ya que su pantalla parece prestarse más para libros, películas, juegos y cosas por el estilo. Pero no olvidemos que es un dispositivo iOS y, por lo tanto, es capaz de proporcionar infinitas opciones de música.

Puedes tener tu propia biblioteca, sí, pero también puedes tener Apple Music, Pandora, Spotify, TuneIn y muchas otras aplicaciones de música geniales.

Simplemente vincula tu iPad con una bocina AirPlay o Bluetooth, luego organiza una lista para que se toquen varias melodías. Y si la dejas en una mesa lateral sobre un soporte, puedes disfrutar de un lindo diseño de portada mientras escuchas música.

3. Lector de libros y revistas electrónicos

Para quienes son lectores de hueso colorado es difícil superar un iPad, especialmente un iPad Mini que es más fácil de sostener (US$299.99 en Best Buy). Desde ella puedes tener acceso a prácticamente cualquier app de lectura de libros electrónicos (y su ecosistema) en el planeta, desde Kindle y Kobo, hasta Nook y iBooks. Llena tu viejo iPad de libros y guárdalo junto a tu cama para que tengas un suministro interminable de lecturas nocturnas.

Y no te olvides de las revistas. Es cierto que la Mini se siente un poco pequeña para ellas, pero un iPad de tamaño completo funciona muy bien.

Muchas suscripciones impresas vienen con ediciones digitales a las que puedes acceder a través de sus respectivos apps. También está el app Texture, que fue adquirido recientemente por Apple y ofrece lectura ilimitada de revistas por una tarifa mensual fija.

Finalmente, no olvides las revistas y libros digitales que puedes consultar en la biblioteca local. Son gratuitos, lo que significa que puedes convertir tu iPad en un gran estante para revistas.

4. Será tu sous-chef

Los iPads y la cocina van juntos como la mantequilla de maní y la gelatina. O tal vez debería ser como aceite de oliva y balsámico. De cualquier manera, un iPad es un excelente ayudante de cocina ––no sólo para buscar y ver recetas, sino también para mirar videos de demostración.

De hecho, puedes instalar un soporte para tableta debajo del gabinete superior y mantener tu iPad a la altura de tus ojos, al mismo tiempo que la proteges de salpicaduras de cocina.

Y no olvides todas los excelentes apps de cocina, como How to Cook Everything, Butterball Cookbook Plus (esencial en Acción de Gracias) y la siempre popular Epicurious.

5. Monitor secundario para tu computadora

Tener un segundo monitor para trabajar es una gran ventaja para tu productividad, pero si trabajas con una computadora portátil, no es precisamente lo más práctico traer una pantalla LCD adicional adondequiera que vayas.

Ah, pero ¿adivina qué? Tu iPad puede funcionar como un segundo monitor. Simplemente instala una aplicación como Air Display, luego usa la tableta como una segunda pantalla junto a tu PC. Puedes cargar tu app de correo electrónico ahí, un cotizador accionario, o cualquier otra cosa que desees consultar durante el día.

El cliente de escritorio está disponible para Windows y Mac; el app iOS te costará US$9.99.

6. El mejor control remoto AV

Si alguna vez has intentado usar tu teléfono celular para controlar tu TV, sabrás que generalmente no es una gran experiencia. ¿Sabes por qué? Porque la pantalla es muy pequeña.

Un iPad, al contrario, es puro lujo para el cine en casa. Puedes usarla con apps dedicados para tu Apple TV (US$179.00 en Walmart), Amazon Fire TV (US$69.99 en Amazon.com), Chromecast, Roku y/o el sistema Logitech Harmony Hub. Esa gran pantalla hará que sea mucho más fácil navegar por las guías de programas, menús, botones virtuales y otros elementos que se ven demasiado apretados en tu teléfono.

OK, esas son mis elecciones para reutilizar mi iPad. ¡Escuchemos las tuyas! O díganme si creen que es mejor venderlo y obtener dinero en efectivo.