3 nuevas formas en que los niños pueden usar Alexa

Sarah Tew/CNET

Amazon ya ha hecho que Alexa sea buena con los niños, a través de juegos, de un lenguaje simplificado que motiva los buenos modales y una Echo Dot hecha especialmente para los pequeñines.

Amazon ha presentado más formas en que tus niños pueden interactuar con el asistente virtual. Estas son las novedades.

Rutinas para los niños

No, tu niño no puede controlar tu hogar inteligente. Sin embargo, Amazon sí que anunció Routines for Kids o Rutinas para tu niño. Los padres pueden utilizar esta colección de plantillas simplificadas para crear rutinas para los pequeñines.

Por ejemplo, cuando un niño dice "Alexa, good night" (Alexa, buenas noches), Alexa puede responder con una respuesta personalizada, apagar las luces e iniciar música para dormir. La función viene en la Echo Dot Kids Edition.

Podcasts llegan a FreeTime Unlimited

FreeTime Unlimited on Alexa es una suscripción a un servicio de Amazon a libros, programas de TV, música, apps y juegos aptos para niños. Este servicio está disponible en dispositivos compatibles como las tabletas Fire, Kindle, dispositivos iOS y Android y la bocina Echo Dot Kids Edition.

Ahora, Amazon añade los podcasts a la lista de opciones disponibles. La empresa mencionó específicamente los podcasts Story Pirates y Ear Snacks.

Audiobooks por Audible

Si estás buscando una lectura más extensa para tus niños, no te preocupes. Amazon también ha anunciado que para finales de octubre, la empresa habrá añadido 1,000 audiolibros a la suscripción FreeTime Unlimited.