10 cosas que puedes hacer con Facebook Messenger y no lo sabías

Recuerdo cuando Facebook tomó la decisión de "liberar" Messenger y convertirla en una aplicación independiente. No me puse contento, ya que no solo era una aplicación más que tenía que instalar, sino también un paso extra que tenía que tomar cada vez que quería charlar con alguien.

Pero ahora todo está perdonado.

Facebook Messenger ha evolucionado discretamente en una herramienta estelar, una que me resulta útil para más que chatear con amigos. De hecho, si no lo has usado últimamente, te sorprenderás al descubrir todas las cosas que Messenger puede hacer. Echemos un vistazo a algunos de los aspectos más destacados, la mayoría de ellos se centran en las versiones de la aplicación de Messenger (pero con visitas ocasionales a la versión de escritorio).

Mensajes a través de plataformas

Captura de pantalla de Rick Broida/CNET

Hay un argumento que se debe hacer de que Messenger es la mejor manera de intercambiar "textos" con amigos y familiares, porque no está sujeto a las limitaciones de una plataforma de mensajería específica.

Tomemos, por ejemplo, iMessage de Apple: funciona muy bien siempre y cuando te comuniques con otras personas que estén usando iOS. Cuando te conectas con un usuario del sistema Android solo tendrás una aplicación de texto muy limitada. Esto se debe a que iMessage aprovecha los datos (cuando están disponibles) para ofrecer ventajas como la burbuja que indican que el "otro usuario está escribiendo", emojis animados y así sucesivamente, lo mismo que Messenger.

Es por eso que cuando estoy chateando con usuarios de Android, prefiero Messenger, aunque sólo sea porque me permite saber cuándo alguien ha visto un mensaje y cuándo una persona está escribiendo una respuesta. No me extrañaría que se convierta en mi aplicación de mensajería preferida.

Chats grupales

Si alguna vez has intentado realizar un chat en grupo en una aplicación de mensajería de texto, sabes que puede resultar confuso, especialmente si tienes una mezcla de usuarios de Android y de iOS. En mi experiencia, los mensajes son a menudo lentos en llegar, algunas personas no reciben todos los mensajes, las notificaciones rápidamente te vuelven loco y así sucesivamente.

Messenger facilita el chat en grupo. Simplemente crea un nuevo mensaje, luego escribe los nombres de los participantes. Una vez que hayas enviado ese primer mensaje, puedes hacer clic en el icono de configuración y cambiar el nombre de la conversación o el color, enviar archivos, crear un grupo permanente, programar un evento y silenciar la conversación si las notificaciones te abruman.

Puedes tener acceso desde un navegador

Así como Messenger existe como una aplicación móvil independiente, también puede operar en la web sin necesidad de Facebook. Simplemente ingresa a Messenger.com y obtendrás una pestaña completa dedicada al servicio. ¿Por qué hacer eso? Para empezar, obtendrás una interfaz de pantalla completa, con una gestión y organización mucho más fácil de contactos y mensajes.

Captura de pantalla de Rick Broida/CNET

Conversaciones cifradas

Captura de pantalla de Rick Broida/CNET

¿Estás preocupado por la seguridad? Por supuesto: todos los días leemos acerca de algún nuevo robo masivo de contraseñas o ransomware. Afortunadamente, Messenger ofrece una capa adicional de seguridad para las conversaciones que consideras la necesitan. Los mensajes "secretos" son "codificados de extremo a extremo de la conversación en cualquiera o en todos tus dispositivos móviles al mismo tiempo".

Para iniciar una conversación de este tipo en la versión de iOS de Messenger, toca el ícono de mensaje nuevo (esquina superior derecha), luego toca "Secreta" y elige la persona con la que quieres chatear. En Android, inicia una nueva conversación, luego toca el ícono de información (esquina superior derecha) y luego "Conversación secreta". En ambos casos puedes tocar el pequeño icono de cronómetro en el cuadro de texto y establecer un lapso de tiempo para que la conversación desaparezca.

Enviar y recibir dinero

Sorpresa: puedes usar Messenger para enviar y recibir dinero al estilo PayPal. Bueno, casi: los pagos de Messenger requieren una tarjeta de débito en ambos extremos de la transacción. Sin embargo, no hay ningún costo para usar el servicio, que ofrece protección basada en número de identificación personal o PIN y un nivel "seguridad líder en la industria", según Facebook.

Vale la pena decir que esta opción puede resultar muy útil cuando se quiere, por ejemplo, dividir una cuenta en un restaurante. O cuando quieras pagar por algo que encontraste en Facebook Marketplace.

Llamadas telefónicas gratis

Al igual que iMessage, Skype y otras aplicaciones de mensajería, Messenger te permite realizar llamadas de voz y video. Si ya estás utilizando una aplicación diferente para este propósito, probablemente no encontrarás una razón convincente para cambiar. Pero soy parcial con Messenger en parte porque tengo pocos amigos en Skype, pero muchos en Facebook. Por lo tanto, es mucho más probable que concrete mi llamada. Y a diferencia de iMessage, Messenger funciona a través de plataformas (lo mismo que con los chats de texto), así que no estoy limitado a las llamadas con otros usuarios de iOS.

No hay cobro por usar Messenger para llamadas, aunque afectará tu plan de datos si no estás conectado a una red Wi-Fi.

También puedes jugar

Captura de pantalla de Rick Broida/CNET

Messenger ofrece más de 20 minijuegos que puedes jugar en solitario o contra un amigo (aunque no en tiempo real). Estos van desde clásicos como Pac-Man a nuevos juegos como Words With Friends y Cut the Rope 2. Si quieres jugar por tu cuenta, simplemente toca la pestaña Juegos y elige un título. Para jugar contra un amigo, abre tu conversación con esa persona, toca el icono "más" y luego toca Juegos.

Envía un video de 15 segundos al instante

Es posible que ya sepas que Messenger tiene una función integrada de cámara. Sin embargo, si deseas enviar un video rápidamente, manten presionado el botón del obturador de la cámara durante 15 segundos. Cuando lo sueltas (o transcurren 15 segundos), el video se previsualizará inmediatamente --en un ciclo que se repite-- hasta que toques el botón de Enviar o Cancelar.

Esta es una excelente manera de captar algo rápido, sin tener que cambiar de modo o aplicaciones.

Intercambio de archivos

"Oye, ¿puedes enviarme ese reporte"? Si recibes una solicitud semejante mientras utilizas Messenger en un navegador de escritorio, no tiene que saltar al correo electrónico, crear un mensaje nuevo y todo lo que eso implica. En lugar de eso, puedes hacer clic en el icono del clip en la barra de herramientas de Messenger y enviar un archivo directamente. (En Messenger.com, en realidad puedes arrastrar y soltar archivos). El tamaño máximo que puedes adjuntar es de 25 MB, igual que en Gmail.

Hay mucho más que Messenger puede hacer, pero, por ahora, esa es mi lista. ¿Qué características has descubierto que te resultan especialmente útiles?

Crear listas de reproducción en Spotify

Esta es una buena idea: permitir que todos puedan contribuir en la elaboración de una lista de reproducción para la próxima vez que te vayas de viaje por carretera o tengas una fiesta. Spotify ahora permite esto gracias a su nueva extensión para Messenger, Group Playlists.

Una vez que hayas instalado esta extensión, lo único que tienes que hacer es crear una nueva lista de reproducción, invitar a tus amigos y añadir canciones. (De hecho, tus amigos no tienen que ser miembros de Spotify o suscriptores para participar). Actualmente, la extensión sólo funciona en los apps móviles de Messenger y no en escritorio.