Cuidado: No descargues la beta de iOS 11 en tu dispositivo principal

El lunes, 26 de junio, Apple lanzó la beta pública de iOS 11. El registrarte e instalar la beta público de iOS 11 lleva sólo unos minutos de tu tiempo. Sin embargo, es importante recordar que la beta pública -- sin importar lo estable que parece ser -- puede causar grandes problemas en tu dispositivo y en los datos que tienes almacenados ahí.

En su lugar, la mejor manera de ayudar a Apple a probar su software es utilizando un dispositivo secundario, como un iPhone, iPad o iPod Touch viejo. Si, a pesar de estas advertencias, aún sigues tentado a descargar la beta de iOS 11, aquí te damos algunas razones para que desistas de la idea o, al menos, la instales en un dispositivo secundario.

Fallos



La calidad de las betas de iOS han mejorado considerablemente con los años, pero el software no deja de ser una beta por una razón: no está finalizado y no se comportará como debe hacerlo. Algunos fallos o bugs pueden afectar los apps y servicios de Apple, mientras que otros pueden averiar los apps de empresas externas. Por ejemplo, 9to5Mac publicó recientemente los apuntes de lanzamiento para la segunda beta para desarrolladores de iOS 11 y ahí lista problemas con apps como Tweetbot y Square Cash. Las cosas se van a averiar, y podría llevar un tiempo antes de que Apple los arregle.

Duración de la batería

Una de las últimas cosas que se mejoran durante el proceso de beta es la duración de la batería. Apple implementa nuevos ajustes a las funciones e interfaz, y una vez todo va cuadrando, se encarga de mejorar la duración de la batería.

La pérdida de datos

Siempre corres el riesgo de perder datos cuando pruebas software en estado beta. En el pasado, he perdido muchas fotos y documentos cuando probaba versiones beta de iOS y iCloud Drive. Tengo copia y respaldo de todo, pero fue un recordatorio que las pruebas beta no sólo te obligan a toparte con fallos donde los apps no funcionan, sino también el borrar archivos sin ningún tipo de advertencia.

Revertir a iOS 10 es un dolor de cabeza

Una vez te apuntas al programa beta y la actualización, no te quedas trabado con iOS 11. Pero, si decides que quieres revertirte a la versión anterior del software, la única opción que tienes es realizar un restablecimiento de fábrica. Cualquier respaldo o copia creado por iOS 11 no se puede restablecer en iOS 10. En otras palabras, se te obligará a restablecer y configurar el dispositivo como si fuera nuevo, o restaurar la más reciente versión de iOS 10 que tienes. Ninguna de estas soluciones es ideal.