Nintendo por fin disipó todas las dudas: su próxima consola Nintendo Switch saldrá a la venta el 3 de marzo y su precio será de US$300, confirmó la gigante nipona en un evento celebrado este jueves por la noche.

Seguramente ya te estés preguntando cómo conseguir una. Pues esto es todo lo que debes saber sobre cómo comprar la versátil Nintendo Switch, que tiene un precio de US$300.

Dónde comprarla

No vas a poder comprar una Switch hasta marzo. La fecha oficial es el 3 de marzo de 2017. Vendrá en color gris o en otros tonos como un azul neón y rojo neón con controles Joy-Con.

Al día de hoy, hay varios lugares donde puedes pedir la Switch por adelantado. Nintendo dijo en un tuit que una cantidad de pedidos por adelantado estarían disponibles el viernes 13 de enero a las 9 a.m. ET en la tienda Nintendo Store en Nueva York.

Puedes también pedir la Switch por adelantado en GameStop, Amazon, Target, Walmart y BestBuy.

En las tiendas GameStop puedes recibir un crédito de hasta US$75 si canjeas una consola usada que podría ir hacia tu pedido de la Switch.

Si quieres probar una antes, Nintendo estará haciendo una demostración de la Switch en varias ciudades de EE.UU. Vas a poder probar la Switch en:

Nueva York: 13 al 15 de enero

Toronto: 27 al 29 de enero

Washington, D.C.: 10 al 12 de febrero

Chicago: 17 al 19 de febrero

San Francisco: 24 al 26 de febrero

Los Ángeles: 3 al 5 de marzo

Pero no vayas a llegar los primeros dos días. Los viernes y sábados de cada parada son para personas que ya tienen una invitación previa. Cada domingo es gratis y abierto al público y es tu mejor oportunidad para probar una.

¿Cuánto costará?

La Switch costará oficialmente US$300 en EE.UU. Nintendo restringe la producción, como lo hizo con la NES Classic, así que puedes ver que precio de la Switch suba unos cientos de dólares por parte de terceros vendedores cuando se lance finalmente.

Nintendo dice que los servicios de juegos en línea serán gratuitos durante un período de prueba después de la liberación de la consola, pero se convertirá en un servicio de suscripción en el otoño de 2017.

La unidad vendrá con una consola Switch, dos mandos JoyCon con su respectivo sujetador para la mano, el cable para cargar la consola, un cable HDMI para conectar la consola al televisor, el dock o base para la consola. El control Nintendo Pro se venderá por separado por US$70. Los Joy-Con adicionales se venderán por US$80.

23 Nintendo Switch: Todos los juegos que podrás jugar [fotos]

Juegos

Nintendo se ha asociado con muchas empresas, como Activision, EA, Capcom, Sega y Konami, con la esperanza de ofrecer una gran selección de juegos para la Switch. La muy esperada Legend of Zelda: Breath of the Wild será un título de lanzamiento. Super Mario Odyssey se estrenará durante la temporada de fiestas de 2017. También habrá un Mario Kart Deluxe.

Más de 80 juegos de terceros están en desarrollo, incluyendo Dragon Quest Heroes 1 y 2, y Project Octopath Traveler. Elder Scrolls V: Skyrim, FIFA, Xenoblade Chronicles 2 y Fire Emblem Warriors también estarán llegando a la Switch.

Durante la presentación de la Nintendo Switch, se mostraron dos nuevos juegos para resaltar la función HD Rumble en los controles Joy-Con. 1-2-Switch es un juego de fiestas, mientras que Arms es un juego de boxeo. 1-2-Switch se libera el mismo día que la consola y Arms llega en la primavera de 2017.

¿Quieres saber más sobre la Nintendo Switch? Lee este artículo, pues lo vamos a estar actualizando conforme tengamos más información.