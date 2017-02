Night Shift llegará pronto a las Macs. ¿Y ahora qué?

El mirar fijamente a una pantalla azul antes de acostarte, ya sea un teléfono, tableta o computadora portátil, puede cambiar el reloj natural de tu cuerpo y hacer que sea difícil dormir bien. Con la función Night Shift de Apple, los colores de tu pantalla se cambian al extremo más cálido del espectro durante las horas de la noche.

Tu iPhone y iPad la tienen, y pronto tu MacBook también la tendrá. Apple añadió Night Shift a iOS el año pasado, y pronto traerá la función a las Macs. Night Shift se ha añadido a la segunda versión beta pública de MacOS Sierra 10.12.4, que puedes obtener aquí o esperar a que llegue en la próxima actualización oficial de Sierra.

¿Y qué pasa con Flux?

Al igual que muchos usuarios de Mac y Windows, yo uso un app gratuita llamada Flux que hace las mismas funciones de cambio de colores en la noche. Pero ahora que Night Shift llegará a mi Mac, ¿realmente necesito Flux? Luego de usar ambas, creo que me voy a quedar con Flux por ahora, porque ofrece una fase adicional para cambiar la temperatura de los colores y permite transiciones graduales.

Agrandar Imagen Matt Elliott/CNET

Con Flux, obtienes tres fases: día, puesta de sol y hora de acostarse. Con Night Shift solo tienes dos opciones, activado o no, y te pierdes esa fase media que te facilita la transición hacia las horas más oscuras. Además, Flux establece las transiciones entre sus tres fases para que sean graduales de forma predeterminada, permitiendo que tus ojos se ajusten si estás delante de la pantalla durante uno de los tiempos de transición.

Lleva Night Shift a la cama

Night Shift tiene sus propias configuraciones y opciones, que vas a encontrar en la pestaña Night Shift tab en System Preferences > Displays. Al igual que Flux, puedes hacer que Night Shift se active a la hora de que sale el sol o cuando se pone, pero también puedes hacerlo manualmente y establecer una hora en la que quieras que esté activa la función. Al igual que Flux, Night Shift te ofrece un botón para deslizar y ajustar la temperatura del color y el efecto de más a menos cálido.

Agrandar Imagen Matt Elliott/CNET

Puedes activar y desactivar Night Shift desde el centro de notificaciones o Notification Center pero está algo escondido. Desde la vista de Today o Notificaciones, puedes deslizar para que se vea el switch que vas a usar para activar/desactivar Night Shift. Está justo por encima del botón de no molestar o Do Not Disturb.