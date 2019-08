Netflix hace más fácil encontrar nuevos programas o películas

Sarah Tew/CNET

Netflix ha hecho más fácil filtrar su enorme catálogo de películas y programas de televisión para encontrar las novedades. Tres nuevas etiquetas se suman a la aplicación para tu televisor inteligente: Brand New (Nuevo), Coming This Week (Llega esta semana) y Coming Next Week (Llega la semana entrante). Estas nuevas categorías están diseñadas para facilitar la navegación entre la oferta recientemente agregada a la plataforma.

Normalmente, estás forzado a buscar mediante géneros (por ejemplo, comedia, drama, etcétera) con la esperanza de encontrar una novedad. Ahora puedes ver todo lo nuevo en Netflix y lo que está por venir. Si encuentras una película o programa que quieres ver que no estará disponible en el servicio de streaming sino hasta la semana entrante, podrás generar un recordatorio para que el app te notifique cuando esté oficialmente disponible el contenido.

Esta es la manera de utilizar las nuevas funciones de Netflix.

1. Abre Netflix en tu televisor.

2. Haz clic en a pestaña Latest (Últimas).

3. Desplázate por las nuevas categorías de Netflix: Brand New (Nuevo), Coming This Week (Esta semana) y Coming Next Week (Próxima semana). Cualquier contenido en Brand New lo puedes ver de inmediato.

4. Si encuentras algo que quieres ver pero aún no está disponible, haz clic en el botón Remind Me (Recuérdame).

5. Apenas la película o programa esté disponible, Netflix enviará una notificación para que puedas empezar a ver el contenido.