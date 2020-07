¿Quieres Netflix pero gratis? Mira estas suscripciones gratuitas

Si quieres ahorrar dinero pero no sacrificar tu entretenimiento, has llegado al lugar indicado. Puedes reemplazar los servicios por suscripción de paga como Netflix, Hulu, Apple Music, DoorDash y Grubhub, por alternativas gratuitas. Estas alternativas gratuitas quizá no te brinden precisamente lo mismo, pero se aproximan bastante.

Muchos de estos servicios gratuitos operan con anuncios. Y los servicios de streaming no te permitirán descargar contenido para ver o escuchar cuando no tengas conexión. Pero algunos tienen ofertas para deshacerte de los anuncios en estos tiempos de pandemia.

Estos son los servicios gratuitos que te ayudarán a reemplazar las suscripciones por paga.

Sarah Tew/CNET Reemplaza a: Hulu Peacock, el servicio de streaming de video de NBCUniversal que debutó en julio, ofrece un plan gratuito con anuncios con más de 13,000 horas de contenido, incluyendo programas de televisión, películas y algunos noticieros y programas de deportes. La programación incluye: Parks and Recreation, 30 Rock, The Bourne Identity, Jurassic Park y las jugadas destacadas de la Premier League. Puedes apuntarte para una versión gratuita de Peacock sin tarjeta de crédito. Pero tendrás que actualizarte a la versión premium (que cuesta US$4.99 al mes con anuncios o US$9.99 al mes sin anuncios) para ver temporadas enteras de series originales.

Crackle Reemplaza a: Netflix Crackle de Sony es un servicio de streaming con anuncios que ofrece películas y shows de TV, incluyendo contenido original. Puedes hacer streaming de Crackle sin tener que registrarte para una cuenta, y puedes verlo desde casi cualquier dispositivo de streaming, con apps para todas las plataformas móviles, consolas de videojuegos y dispositivos de streaming de video. Si decides crear una cuenta, puedes guardar tus programas favoritos, obtener recomendaciones y reanudar playback si has cambiado de dispositivo para ver el video.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET Reemplaza a : Hulu Plus Live TV (o toda tu suscripción por cable) Pluto TV es, como CNET y CNET en Español, una división de ViacomCBS porque lo que encontrarás mucho contenido de CNET, CBS y Viacom. Además, mucho del contenido en Pluto no es lo mismo que verás en canales de TV en vivo, cable o satélite. Puedes navegar por canales por categoría como noticias, deportes, comedia y películas. Pluto funciona en navegadores de escritorio, a través de un cliente Windows, o a través de apps en Android y iOS, y televisores inteligentes y canales por Apple TV, Fire TV y Roku.

Angela Lang/CNET Reemplaza a: Apple Music Spotify encabeza la lista de CNET de mejores servicios de streaming gracias a su interfaz fácil de usar, extenso catálogo y compatibilidad con dispositivos. Además, siempre puedes escuchar su catálogo entero de música de forma gratuita con anuncios. Debido a la pandemia por coronavirus, Spotify te permite apuntarte a tres meses gratuitos de Spotify Premium de forma gratuita. Esto usualmente cuesta al menos US$9.99 al mes.

El mejor para pedir comida Solo llama al restaurante Getty/svetikd Reemplaza a: DoorDash, Grubhub, Postmates y Uber Eats Ya sé, no es exactamente un servicio. Pero los apps externos de entrega de comida como GrubHub, DoorDash, Postmates y Uber Eats cobran altas tasas de entrega y servicio, que se suman a tu factura. La mejor opción es llamar al restaurante directamente para recoger tu pedido o ver si ellos mismos tienen un servicio de entrega.

Nike Training Club Reemplaza a: Tu gimnasio o Peloton Nike Training Club es un app gratuito para iOS y Android con una variedad de rutinas de ejercicios y programas.

MasterClass Reemplaza: Clases en Internet MasterClass ofrece miles de clases en línea encabezadas por autoridades en sus correspondientes campos. Gordon Ramsey enseña cocina, Ken Burns enseña cine documental y Helen Mirren imparte una clase de actuación. Una membresía anual cuesta US$180, pero puedes encontrar una serie de clases gratuitas llamadas MasterClass Live.