Ya pasaron cuatro años desde que Alemania se hizo con la Copa del Mundo en Brasil 2014 y ahora le toca el turno a Rusia 2018. Si estás en Estados Unidos, podrás ver el Mundial en Fox y FS1 en inglés y en Telemundo y NBC Universo en español.

El Mundial comienza el jueves, 14 de junio, con el partido entre los anfitriones y Arabia Saudita y la final el domingo, 15 de julio. Ambos partidos se jugarán en el Estadio Luzhnikí en Moscú. Aquí puedes ver el calendario completo del Mundial Rusia 2018.

En la cadena Telemundo, la cobertura diaria de los partidos durante la ronda de grupos del viernes 15 de junio hasta el domingo 24 de junio comenzará la mayoría de los días a las 7 a.m. ET. Durante la última semana de la fase de grupos, de lunes 25 de junio al jueves 28 de junio, los juegos que se disputan a la misma hora se transmitirán en vivo, a la misma vez, en Telemundo y Universo.

Asimismo, Universo ofrecerá retransmisiones de los juegos de cada jornada comenzando a las 5 p.m. ET todos los días, del viernes 15 de junio hasta el domingo 24 de junio. Durante la última semana de la fase de grupos, de lunes 25 de junio a jueves 28 de junio, las retransmisiones comenzarán a las 4:30 p.m. ET. A partir de la ronda de octavos de final y hasta el partido final, las retransmisiones serán cada noche desde las 8 p.m. ET.

Al final de esta nota está el calendario completo con todos los partidos de Telemundo.

El Mundial lo jugarán 32 equipos -- aquí puedes ver cómo quedaron los grupos de Rusia 2018 -- y se jugarán 64 partidos.

La fase de grupos se jugará del 14 al 28 de junio, y los octavos de final comienzan el 30 de junio. La final pasará en Fox a las 8 a.m. hora del Pacífico desde Moscú.

Twitter y Snapchat planean pasar cortos con las acciones del torneo en Estados Unidos, como los goles anotados.

Para ver el Mundial en Estados Unidos puedes hacerlo a través de FuboTV o algún servicio de streaming como DirecTV Now, Hulu with Live TV, Playstation Vue, Sling TV o YouTube TV.

Si quieres una guía completa en inglés con todos los canales y horarios en Estados Unidos, visita nuestro sitio hermano CBSSports.com.

DirectTV Now

El servicio más barato de DirectTV Now cuesta US$35 al mes e incluye el paquete Live a Little con Fox, FS1 y Telemundo. Tendrías que pagar US$60 al mes por el plan Go Big para obtener NBC Universo. Haz clic aquí para ver la disponibilidad en tu área.

Fubo

Una suscripción a Fubo Premier cuesta US$20 por el primer mes y US$45 por mes posteriormente e incluye Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo. Haz clic aquí para ver si puedes ver Fox en vivo en tu zona.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV cuesta US$40 al mes e incluye Fox, FS1 y Telemundo, mas no NBC Universo. Revisa aquí qué canales en vivo ofrece Hulu en tu área.

PlayStation Vue

El plan Access de PlayStation Vue cuesta US$40 e incluye Fox, FS1 y Telemundo, pero para ver NBC Universo necesitas el paquete de Español por US$5 más al mes. El menú de canales varía por región, así que revisa la página de los planes de PlayStation Vue.

Sling TV

El plan Blue de Sling TV cuesta US$25 al mes e incluye Fox y FS1, pero ni el plan Blue ni Orange incluye Telemundo, pero el paquete Best of Spanish TV incluye NBC Universo (entre otros canales) por US$10 más al mes. Haz clic aquí para ver si puedes ver Fox en vivo en tu zona.

YouTube TV

YouTube TV está disponible en varios mercados metropolitanos de EE.UU. Cuesta US$40 al mes e incluye Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo.

Cadena Fox

La cadena Fox ha publicado este calendario completo para que sepas dónde ver los partidos en inglés.

Cadena Telemundo

La tabla de abajo te muestra dónde podrás ver todos los partidos del Mundial en la cadena Telemundo, en español.

Nota del editor: todos los horarios marcan media hora antes del partido para que te sintonices al análisis de la televisora. El huso horario es el del Este de Estados Unidos.

Calendario del Mundial en Telemundo Deportes Fecha Horario Partido Cadenas Jueves, 14 de junio 10:30 a.m. ET Rusia vs. Arabia Saudita Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Viernes, 15 de junio 7:30 a.m. ET Egipto vs. Uruguay Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Viernes, 15 de junio 10:30 a.m. ET Marruecos vs. Irán Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Viernes, 15 de junio 1:30 p.m. ET Portugal vs. España Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 16 de junio 5:30 a.m. ET Francia vs. Australia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 16 de junio 8:30 a.m. ET Argentina vs. Islandia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 16 de junio 11:30 a.m. ET Perú vs. Dinamarca Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 16 de junio 2:30 p.m. ET Croacia vs. Nigeria Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Domingo, 17 de junio 7:30 a.m. ET Costa Rica vs. Serbia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Domingo, 17 de junio 10:30 a.m. ET Alemania vs. México Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Domingo, 17 de junio 1:30 p.m. ET Brasil vs. Suiza Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Lunes, 18 de junio 7:30 a.m. ET Suecia vs. Corea del Sur Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Lunes, 18 de junio 10:30 a.m. ET Bélgica vs. Panamá Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Lunes, 18 de junio 1:30 p.m. ET Túnez vs. Inglaterra Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Martes, 19 de junio 7:30 a.m. ET Colombia vs. Japón Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Martes, 19 de junio 10:30 a.m. ET Polonia vs. Senegal Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Martes, 19 de junio 1:30 p.m. ET Rusia vs. Egipto Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Miércoles, 20 de junio 7:30 a.m. ET Portugal vs. Marruecos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Miércoles, 20 de junio 10:30 a.m. ET Uruguay vs. Arabia Saudita Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Miércoles, 20 de junio 1:30 p.m. ET Irán vs. España Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Jueves, 21 de junio 7:30 a.m. ET Dinamarca vs. Australia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Jueves, 21 de junio 10:30 a.m. ET Francia vs. Perú Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Jueves, 21 de junio 1:30 p.m. ET Argentina vs. Croacia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Viernes, 22 de junio 7:30 a.m. ET Brasil vs. Costa Rica Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Viernes, 22 de junio 10:30 a.m. ET Nigeria vs. Islandia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Viernes, 22 de junio 1:30 p.m. ET Serbia vs. Suiza Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 23 de junio 7:30 a.m. ET Bélgica vs. Túnez Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 23 de junio 10:30 a.m. ET Corea del Sur vs. México Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 23 de junio 1:30 p.m. ET Alemania vs. Suecia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Domingo, 24 de junio 7:30 a.m. ET Inglaterra vs. Panamá Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Domingo, 24 de junio 10:30 a.m. ET Japón vs. Senegal Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Domingo, 24 de junio 1:30 p.m. ET Polonia vs. Colombia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Lunes, 25 de junio 9:30 a.m. ET Uruguay vs. Rusia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Lunes, 25 de junio 9:30 a.m. ET Arabia Saudita vs. Egipto Universo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Lunes, 25 de junio 1:30 p.m. ET Irán vs. Portugal Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Lunes, 25 de junio 1:30 p.m. ET España vs. Marruecos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Martes, 26 de junio 9:30 a.m. ET Australia vs. Perú Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Martes, 26 de junio 9:30 a.m. ET Dinamarca vs. Francia Universo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Martes, 26 de junio 1:30 p.m. ET Nigeria vs. Argentina Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Martes, 26 de junio 1:30 p.m. ET Islandia vs. Croacia Universo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Miércoles, 27 de junio 9:30 a.m. ET México vs. Suecia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Miércoles, 27 de junio 9:30 a.m. ET Corea del Sur vs. Alemania Universo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Miércoles, 27 de junio 1:30 p.m. ET Serbia vs. Brasil Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Miércoles, 27 de junio 1:30 p.m. ET Suiza vs. Costa Rica Universo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Jueves, 28 de junio 9:30 a.m. ET Senegal vs. Colombia Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Jueves, 28 de junio 9:30 a.m. ET Japón vs. Polonia Universo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Jueves, 28 de junio 1:30 p.m. ET Inglaterra vs. Bélgica Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Jueves, 28 de junio 1:30 p.m. ET Panamá vs. Túnez Universo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 30 de junio 9:30 a.m. ET Octavos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 30 de junio 1:30 p.m. ET Octavos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Domingo, 01 de julio 9:30 a.m. ET Octavos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Domingo, 01 de julio 1:30 p.m. ET Octavos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Lunes, 02 de julio 9:30 a.m. ET Octavos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Lunes, 02 de julio 1:30 p.m. ET Octavos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Martes, 03 de julio 9:30 a.m. ET Octavos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Martes, 03 de julio 1:30 p.m. ET Octavos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Viernes, 06 de julio 9:30 a.m. ET Cuartos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Viernes, 06 de julio 1:30 p.m. ET Cuartos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 07 de julio 9:30 a.m. ET Cuartos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 07 de julio 1:30 p.m. ET Cuartos: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Martes, 10 de julio 1:30 p.m. ET Semifinal: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Miércoles, 11 de julio 1:30 p.m. ET Semifinal: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Sábado, 14 de julio 9:30 a.m. ET Tercer lugar: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App Domingo, 15 de julio 10:30 a.m. ET Final: Pendiente vs. Pendiente Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App