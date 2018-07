Modo oscuro en MacOS Mojave: Cómo funciona y qué hace

YouTube tiene un modo oscuro. Twitter tiene un modo oscuro. Reddit tiene un modo oscuro. Y ahora Mac también puede tener su modo oscuro para todo el sistema con MacOS Mojave.

Así es como se puede activar el modo oscuro y lo que hace y no hace con la interfaz de tu Mac.

El modo oscuro de Mojave

Apple presentó algo parecido a un modo oscuro con OS X Yosemite, pero sólo hacía que la barra de menú y el Doc fueran oscuros. Mojave tiene un modo oscuro completo. En la mayoría de aplicaciones de Apple hace que el fondo sea negro y el texto blanco. Las aplicaciones iTunes y Fotos, en particular, se ven muy bien en modo oscuro -- los colores de las fotografías y álbumes se ven muy contrastados contra el fondo negro.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

El impacto del modo oscuro se siente menos en Safari. En el navegador de Apple la barra de la parte superior se hace negra pero las páginas Web se pueden ver de la misma forma que lo harían en el modo iluminado. Toda esa blancura y brillo puede ser discordante contra el fondo oscuro. Las aplicaciones iWork de Apple -- Pages, Numbers, Keynote y demás -- también están en los márgenes del modo oscuro ahora mismo, pero deberían llegar este otoño.

De oscuro a iluminado

No he encontrado un atajo para pasar de modo iluminado a oscuro, pero no es muy difícil de encontrar en Preferencias del sistema. Ve a Preferencias del Sistema > General y verás las opciones de modo Oscuro e Iluminado en Apariencia.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Modo oscuro con escritorio dinámico

Con Mojave, Apple ha presentado un fondo de pantalla dinámico que cambia lentamente su iluminación a lo largo del día, yendo de escenas brillantes de un desierto soleado durante el día a una pantalla oscura durante la noche. Puedes encontrarlo yendo a Preferencias del Sistema > Escritorio y salvapantallas.

Si tienes seleccionado el fondo de pantalla dinámico, tu escritorio pasará de escena de día a escena de noche cuando actives modo oscuro (y viceversa). Sin el escritorio dinámico seleccionado, tu fondo de pantalla siempre es el mismo cuando pasas de modo oscuro a modo iluminado, disminuyendo su impacto.