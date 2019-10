8 cosas que Microsoft no nos ha dicho sobre su teléfono Surface Duo

Microsoft

La gracia de anunciar un dispositivo que no se lanzará sino hasta dentro de un año es que no tienes que dar demasiados detalles sobre sus especificaciones o funcionamiento interno desde un inicio. Puedes empezar por generar emoción. Y pues esto es precisamente lo que hizo Microsoft la semana pasada con el anuncio del Surface Duo, un dispositivo de doble pantalla que también resulta ser el primer teléfono de la compañía en años, a pesar de que Microsoft dice que el Duo en realidad no es un teléfono.

Lo que sí conocemos es la esencia del producto: se trata de un teléfono Android que básicamente duplica el espacio de su pantalla para adoptar un diseño de teléfono plegable. Aunque tenemos que esperar hasta las "fiestas de 2020" para conocer al Duo, Microsoft ciertamente ha creado una sensación de expectativa, volviendo al ruedo en un momento en que los teléfonos plegables o flexibles se consideran la próxima gran novedad en el diseño del teléfono.

Un vistazo rápido al Surface Duo en el bolsillo de un ejecutivo; un video de 2 minutos y el poquito tiempo que pasamos con un prototipo que no funcionaba han sido nuestras únicas oportunidades de echarle un ojo al dispositivo. El teaser bien orquestado de Microsoft nos da solo fragmentos de detalles, lo que nos hace preguntarnos si el Duo será un dispositivo como el Galaxy Fold o el próximo Motorola Razr plegable.

Reproduciendo: Mira esto: Nuevos Surface Earbuds, Surface Laptop 3 y todo lo que...

¿Cuánto costará el Surface Duo?



Los teléfonos plegables no serán baratos. Samsung vende su Galaxy Fold por US$1,980, y el Huawei Mate X (que se ha retrasado) costará el equivalente de US$2,600.

Si bien el Surface Duo no será un teléfono plegable en sí, logra el mismo objetivo al duplicar el espacio de pantalla para ver videos, leer, escribir y jugar. Este espacio extra en la pantalla es el beneficio real, y el Galaxy Fold demuestra lo conveniente que es, pero es algo que seguramente te costará caro.

La lógica es que un dispositivo de doble pantalla como el Surface Duo (que conecta dos pantallas de 5.6 pulgadas con una bisagra) es un verdadero híbrido de teléfono/tableta que maximizará la productividad y entretenimiento, así que prepárate para abrir la cartera.

Calculo que el Duo se venderá por al menos US$1,500, o alrededor de lo que cuestan los teléfonos plegables con un área de pantalla similar (el Duo te da 8.3 pulgadas de pantalla frente a las 7.3 pulgadas del Galaxy Fold).

¿Tendrá 5G el Surface Duo?

A pesar de que Microsoft diga que no lo es, el Surface Duo es un teléfono, pues hace llamadas telefónicas. Lo que no sabemos es si el Duo que vemos en 2020 superará a velocidades de datos 4G o si será compatible con redes 5G.

El Surface Duo del que Microsoft habló en su evento de octubre se ejecuta en un Snapdragon 855 de Qualcomm, que funcionará con 5G si el dispositivo también tiene el módem adecuado para conectarse a la red de próxima generación. Pero un año es mucho tiempo y Microsoft también podría cambiar el próximo chip de Qualcomm, que se espera que sea compatible con 5G de inmediato. Hacerlo también podría aumentar el precio.

Dado que se espera que todos los teléfonos premium funcionen con 5G para esta fecha el próximo año, apuesto a que veremos un Surface Duo 5G. Microsoft tendría dificultades para competir con dispositivos plegables más maduros usando solo 4G.

Sarah Tew/CNET

¿Dónde se venderá?

Microsoft tiene un historial de sólidas relaciones con los operadores desde sus días de teléfonos con Windows, pero no se sabe si estas se agotaron junto con los teléfonos con Windows. Es una apuesta justa que parte del objetivo del gigante tecnológico en promover su Surface Duo desde el principio es lograr que los operadores y los grandes minoristas se animen.

La gran mayoría de los compradores estadounidenses compran sus teléfonos de operadores, lo que significa que el Surface Duo estará condenado si se vende solo en las tiendas de Microsoft. Y si bien hay docenas de tiendas de Microsoft por todo Estados Unidos, solo hay diez tiendas internacionales.

¿Cómo funcionará el modo de pantalla completa?

El video de demostración del Surface Duo muestra un dedo arrastrando aplicaciones a través de ambas pantallas y viéndolas embonar en una vista de pantalla dividida para hacer convenientemente dos cosas diferentes en la misma aplicación a la vez.

Ciertamente, ese será el caso de algunas aplicaciones nativas, especialmente aquellas que ya tienen soporte para tabletas, pero no está claro cómo se comportará una aplicación si no está optimizada para un dispositivo de doble pantalla.

Tampoco pudimos ver cómo se verá la costura central del dispositivo cuando reproduces un video o un juego si el Duo está totalmente abierto. Microsoft claramente espera que cambies el dispositivo al modo horizontal y uses solo una pantalla para ver la acción. Una escena que representa el juego muestra los juegos en una parte de la pantalla y los controles en la otra.

Microsoft quiere que los desarrolladores se unan a la causa: apuesto a que veremos a los principales desarrolladores ajustar sus apps para que funcionen con teléfonos plegables y de doble pantalla.

Angela Lang/CNET

¿Será cómodo de usar durante un largo período de tiempo?

Sostuve en mis manos el Galaxy Fold por mucho tiempo: lo usé para ver horas de películas en un avión, tomar horas de notas y leer artículo tras artículo en la cama. ¿Adivina qué? Con sus 9.7 onzas, se sintió bastante pesado bastante rápido. Es por eso que tengo curiosidad por saber cómo será el diseño del dispositivo plegable de Microsoft.

Ambos teléfonos tienen mucho vidrio, pero en el caso del Surface Duo, la mayor parte es para proteger las pantallas internas, mientras que el Galaxy Fold tiene una pantalla de plástico Infinity Flex en el interior y Gorilla Glass en el exterior (junto con un exterior de 4.6 pulgadas pantalla).

¿Un teléfono pesado disuadirá a los compradores? Probablemente no, pero deja caer media libra en tu bolsillo y lo notarás de inmediato.

Microsoft

¿Tendrá una sola cámara?

Microsoft nos mostró un Surface Duo con una sola cámara que vive en la pantalla derecha cuando la abres. Compara eso con las seis cámaras del Galaxy Fold (tres en la parte posterior, dos en el medio, una en el frente) y el Duo puede comenzar a parecer deficiente. Sin embargo, no sabemos nada sobre la tecnología de la cámara.

Pero Microsoft parece creer que una cámara debería ser suficiente para tomar la foto que desees: gírala de un lado para una selfie y al otro para un retrato. El problema es este: la calidad de imagen es una de las principales características que les importa a los compradores en un teléfono, y prácticamente se espera que cualquier dispositivo de nivel superior tenga al menos dos cámaras en la parte posterior.

Angela Lang/CNET

Si Microsoft no puede demostrar una impresionante calidad de fotografías, el Surface Duo podría estar en problemas. Ya veremos cuántas cámaras tendrá el producto terminado que finalmente llegue al mercado.

Software: ¿Android 10 o Android 11?

El Surface Duo ejecuta Android 9 en este momento, pero Android 10 ya está en algunos teléfonos y para esta fecha el próximo año, Android 11 también lo estará. Eso no hace que Android 11 llegue de manera automática en el lanzamiento, ya que los dispositivos requieren tiempos de espera considerables para prepararse.

Microsoft no es conocido por ser ágil, y querrá ser cauteloso con su primer teléfono Android. Es probable que tengamos Android 10 listo para usar, con una actualización posterior a Android 11.

Angela Lang/CNET

Si Microsoft resuelve el tema de la resistencia al agua

Hasta ahora, los teléfonos plegables no repelen el agua y el polvo de la misma manera que los teléfonos regulares que hemos llegado a conocer —y a amar.

Ese es un problema para el Galaxy Fold, cuya pantalla de plástico se extiende a través de la bisagra y ya es propensa a sufrir daños. Pero las pantallas de vidrio del Surface Duo se detienen en la bisagra, lo que podría ayudar a superar la durabilidad del Galaxy Fold en más de un sentido.

Reproduciendo: Mira esto: Surface Neo y Surface Duo: Las propuestas plegables de...

Todo lo que sabemos del Surface Duo de Microsoft

Una bisagra de 360 grados significa que puedes doblar una pantalla plana contra la otra para sostenerla como un bloc de notas.

Obtienes un total de 8.3 pulgadas de espacio en pantalla

No hay pantalla externa: debes abrir completamente el dispositivo para usarlo

Las llamadas telefónicas entran en la pantalla derecha del Duo

Es compatible con la Surface Pen, que es posible que debas comprar por separado

El Surface Duo tiene biseles de pantalla gruesos

Puedes arrastrar y soltar elementos, como un número de teléfono, de una pantalla a otra

Parece tener un cursor digital (aunque eso podría ser solo una ayuda visual en el video)

Surface Duo: Especificaciones